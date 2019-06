Un taxista trabaja en falda porque no le dejan hacerlo en pantalón corto

Un taxista de Vigo ha sorprendido a sus compañeros y clientes al trabajar en falda. Y es que no puede hacerlo como le gustaría, en pantalones cortos, debido a una ordenanza municipal de 2018 que no permite la conducción con dicha prenda, chándal, camisetas con tirantes o cholas a los profesionales del sector. Este buen hombre ha hecho su propia interpretación del reglamento, ya que el documento legal no menciona el uso de falda.

Su decisión ha gustado y disgustado a partes iguales. Por un lado, este taxista cuenta con el apoyo de la asociación Élite Taxis, que considera que la prenda en cuestión no impide al conductor ejercer sus labores con garantías y profesionalidad. Por otro, ha recibido críticas por parte de la Cooperativa del Taxi, que incluso le denunció ante la Policía Local, alegando que daña la imagen del sector.

Las redes sociales, en mayor medida, se han posicionado al lado del taxista, si bien este ha decidido guardar silencio y evitar posibles conflictos. Solo pide que respeten la elección de su indumentaria.