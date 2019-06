Vidina Espino (Cs) ve “imposible pactar con un imputado” y Curbelo niega el veto a Podemos

Tras los incontables contactos informales de esta semana, y a la espera de que mañana lunes comience la ronda oficial de reuniones, tanto la candidata de Ciudadanos a la Presidencia de Canarias como su colega de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Vidina Espino y Casimiro Curbelo, respectivamente, coincidieron ayer en explicar a DIARIO DE AVISOS que, en modo alguno, ninguno de sus dos partidos han cerrado ya acuerdo alguno con el PSOE o Coalición Canaria. Tanto Cs como ASG son las llaves de algunas de las fórmulas de Gobierno más viables. Los dos dirigentes desvelaron ayer sus claves a este periódico.

El dato es muy relevante, por cuanto ambos partidos son imprescindibles a la hora de conformar una mayoría suficiente en el Parlamento regional.

“Es verdad que hemos hablado con todos esta semana, pero no es cierto que tengamos acuerdos ya cerrados”, manifestaba anoche a este periódico Espino, quien detalló que “hasta ahora nos hemos limitado a escuchar, pero a partir del lunes [mañana para el lector] pondremos sobre la mesa nuestro programa electoral. Eso sí, es muy muy difícil, algo imposible, que Ciudadanos llegue a un acuerdo con un candidato investigado judicialmente por un caso de corrupción”, recordó Vidina Espino.

Con ello, es obvio, hacía referencia al presidente de Canarias en funciones, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), de cuya gestión en la concesión del servicio de grúas en La Laguna ha detectado la Fiscalía Anticorrupbión provincial. numerosos indicios delictivos.

A este respecto, Espino detalló que se trata de una promesa electoral de primer orden para su partido en cuestiones relacionadas con la regeneración política, un tema del que siempre Ciudadanos ha convertido en bandera propia desde, prácticamente, el nacimiento de este partido político.

Cuestionada además sobre los principales temas que Ciudadanos hará valer durante las negociaciones de la semana que viene, Vidina Espino se remitió al referido programa electoral de su partido, llegando a citar algunos de los más mencionados durante la campaña, como son “que los canarios tengan que pagar menos impuestos o que se realice una auditoria completa a las empresas públicas”.

Pero la ausencia de pactos cerrados (por ahora) no es la única coincidencia entre Ciudadanos y ASG, dado que ambos partidos aspiran a “tener voz propia en el Parlamento de Canarias”, en palabras de Espino, o “poder contar con grupo parlamentario propio”, como explicó ayer el líder de la formación gomera, Casimiro Curbelo.

Solo hablar

El también presidente electo del Cabildo de La Gomera insistió en que “no tenemos nada cerrado con nadie, aunque es verdad que durante esta semana hemos hablado con todos los partidos”. Preguntado por las condiciones de ASG para llegar a un pacto, Curbelo realizó la citada alusión al grupo parlamentario propio, pero además también nombró “a la Ley de Asuntos Sociales recién aprobada, que entendemos debe priorizarse su aplicación, empezando con una hoja de ruta clara para la coordinación con cabildos y ayuntamientos” y “la llamada ley de las Islas Verdes, que no puede cambiarse ni una coma de como está”.

Al ser preguntado por otras cuestiones, como la posibilidad de entrar en el propio equipo de gobierno regional o el nivel de compatibilidad de su partido con una fuerza como Podemos Canarias, Curbelo dijo que “la posibilidad de que ASG tenga consejeros regionales no es una condición máxima para nosotros, es algo que puede darse o no, mientras que de Podemos le puedo decir que es verdad que no me gusta ese partido, pero nosotros no los hemos vetado. No es así. Si el PSOE llega a un acuerdo para que Podemos les apoye desde fuera del gobierno, perfecto, pero si los socialistas quieren gobernar con ellos es una cuestión que atañe solo al PSOE, y para nosotros no es algo que nos impida seguir buscando algún tipo de pactos”.

Lo cierto es que para gobernar Canarias, salvo en el supuesto de un pacto entre PSOE y PP (y el improbable PSOE-CC) hay que contar o cono Ciudadanos o con ASG, o incluso con los dos.

Por lo que respecta al PSOE, la participación de los gomeros es imprescindible para un pacto progresista, mientras que si prefiere explorar la vía del centro izquierda necesita inexcusablemente a la formación naranja.

En cuanto a Coalición Canaria, necesita tanto a los de Curbelo como a Ciudadanos, lo que complica el futuro político de Fernando Clavijo, de quien se especula que podría ser propuesto para senador por la Comunidad Autónoma para que su partido mantenga vivo un eventual acuerdo con Cs.