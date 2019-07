Alertan sobre la existencia de un grupo de Whatsapp por el que se difunden desnudos de mujeres canarias sin consentimiento

La usuaria de Twitter @vonderluehe advirtió en su perfil en la red social el pasado 3 de julio que existe un grupo de Whatsapp llamado “Muyayas Canarias que se dedica a pasar nudes de exnovias sin consentimiento”, pidiendo además que “si alguien sabe algo más de ese grupo, que me lo diga, por favor”.

Al parecer hay un grupo de Whatssapp que se llama “Muyayas Canarias” que se dedica a pasar nudes de ex novias sin consentimiento. Se agradece difusión para denunciar al gilipollas que lo creó. Si alguien sabe algo más de ese grupo, que me lo diga, por favor y gracias — Lau ❦ (@vonderluehe) 3 de julio de 2019

El tweet se ha viralizado rápidamente y ya suma 4.707 compartidos y 2.903 me gusta, además de numerosos comentarios. La gravedad de los hechos comentados por @vonderluehe no ha pasado inadvertida, si bien, muchas contestaciones han tenido un tono humorístico. No obstante, otros hablan de “denunciar al creador” del citado grupo de Whatsapp y otros han respondido directamente a los que se lo toman a ‘coña’.

Estas son algunas de las respuestas al tweet de @vonderluehe.

Denunciar al que lo creó y a todos los que hayan compartido o hayan añadido cosas sin consentimiento. Es delito y que paguen por ello. — cascomedas (@LoekGoeken) 3 de julio de 2019

Lo peor es que la gente no son consciente de lo que eso puede provocar por eso hacen chistes y solo dicen gilipolleces , por qué si algún vídeo pasado por ese grupo fuera de una de sus hijas verás como no le haría gracia ninguna y no harían tantos chistes — Hakuna Matata (@Cofrade_Sfc) 4 de julio de 2019

La mayoría son chavalines que se quieren hacer graciosos delante de sus amiguitos xd — Mestizaur (@ChicaLoveTrains) 4 de julio de 2019

No puedo creer que algo así de estúpido exista… Denunciarlo entre todos y que se cierre de alguna manera. — »»—S͛a͛e͛t͛⏃—«« (@Eadlyn721) 3 de julio de 2019