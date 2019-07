Alicia Vanoostende: “Estoy dispuesta a hacer oír la voz del sector primario de Canarias en Europa”

Alicia Vanoostende, (Bélgica 1973), hasta hace unos meses consejera de Turismo del Cabildo La Palma, ha sido la persona escogida por el presidente canario Ángel Víctor Torres para estar al frente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del recién estrenado Ejecutivo autonómico. Vanoostende, ingeniera agrónoma y especialista en Industrias Agrarias por la Universidad Politécnica de Valencia y máster Universitario en Dirección de Empresas y Marketing (MBA) por la UNED, está vinculada al Cabildo palmero desde el año 2002, cuando inició su labor como agente de Extensión Agraria y, desde 2004, como directora de la Central Hortofrutícola Insular. Ahora, al frente de una las consejerías más complejas del Gobierno canario por los retos que en el contexto europeo tiene por delante el sector, reconoce que se abre una etapa de mucho trabajo que encara con ilusión y con la intención de ser la interlocutora del sector primario del archipiélago tanto en España como en Europa, donde se enfrentará, junto con homólogos del resto de regiones ultraperiféricas, a la negociación de la Política Agraria Común (PAC) bajo la amenaza del Brexit y las mermas presupuestarias que eso podría suponer para el sector agrario en la región.

-Cuáles son sus primeras impresiones tras la toma de contacto con una de las consejerías más complejas del ejecutivo canario. ¿Sigue sorprendida por este nombramiento tras solo cuatro años estar implicada de forma directa en política?

“Es cierto que me vi sorprendida por la noticia, por la propuesta, porque si bien es cierto que yo tengo el perfil técnico adecuado, no lo es menos que mi experiencia viene de la gestión en el Cabildo insular de La Palma. En una primera reacción la propuesta me impresionó. Es el Gobierno de Canarias con todo lo que eso conlleva, en un territorio como el nuestro y en un contexto nacional y europeo donde debemos mantener una interlocución muy potente. Es un cargo de mucha responsabilidad y soy consciente de que mi andadura política no es muy dilatada, cuatro años. Yo no soy una persona importante en la política de las islas, pero una vez se me ha pasado la sorpresa y he asumido este reto, la única vía es trabajar mucho y asumir toda la responsabilidad que conlleva el área. Es necesario salir de la zona de confort para avanzar aunque pueda dar algo de vértigo inicialmente. Tuve una sensación muy parecida cuando pasé de la Central Hortofrutícola al Cabildo de La Palma. Estoy dispuesta a trabajar duro y a hacer oír la voz del sector primario de Canarias en Europa”.

– Se ha puesto al frente de la Consejería regional de Agricultura, Ganadería y Pesca proveniente de la Consejería de Turismo del Cabildo palmero apenas hace unos meses…

“El trabajo al frente del área de Turismo estos años en el Cabildo me han permitido aprender algo que es vital en cualquier área de gobierno y aún más en un área como Agricultura y en una región archipielágica como Canarias: La gestión de las relaciones, escuchar y negociar, buscar consensos y acuerdos. Pero es que además no creo que ámbitos como Turismo y Agricultura sean dos áreas tan distantes entre sí, de hecho pueden ir de la mano y crear sinergias. Tengo una visión mucho más amplia de la gestión pública, ahora llevada al terreno de un sector primario que en Canarias debe no solo mantenerse sino fortalecerse y prepararse para los retos de futuro. Yo provengo del sector agrario y los equipos técnicos de la consejería y la interlocución con las asociaciones y organizaciones agrarias se está produciendo de un modo satisfactorio. El trabajo está en marcha”.

– Entonces hay prioridades que ya está atendiendo. Cuánto tiempo puede transcurrir hasta que se esté a pleno rendimiento a escasas fechas de negociar en Europa y un combate muy duro por evitar los perjuicios del Brexit sobre Canarias.

“Tenemos por delante unos meses de intenso trabajo. Somos nosotros desde Canarias, junto con las restantes regiones ultraperiféricas las que debemos dar voz y trasmitir con detalle las singularidades de nuestros agricultores, de nuestros pescadores, de un territorio fragmentado y del mantenimiento de un paisaje como elemento clave de nuestros recursos. El reto es conseguir que la Política Agraria Comunitaria (PAC) y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, más allá del próximo año, puedan atender las singularidades de nuestro sector primario, y eso pasa por intentar evitar la pérdida de fondos de la política agraria común, con la defensa de las fichas económicas del POSEI y en un camino en el que no nos podemos conformar y que debe ser ambicioso. Estamos en Europa y necesitamos trasmitir la importancia de las ayudas”.

– Sectores como el platanero, por citar uno de los que mayor peso tiene en el PIB agrario, y como receptor de 141 millones de euros anuales en concepto de subvención desde las arcas comunitarias, advierte de los riesgos de esta negociación y de la fortaleza que debe prevalecer para defender hasta el último euro ante la Comisión Europea.

“El Brexit genera una gran incertidumbre. La salida de Reino Unido de la Unión Europea, a lo que parecen decididos, nos puede sumir en un proceso de retroceso de las exportaciones comunitarias y extra comunitarias en sectores como el tomate, que tiene un mercado importante en Reino Unido. Tenemos que estar pendientes, muy pendientes de cómo transcurren y evoluciona la parece que inevitable salida de Europa del Reino Unido y ver cómo podemos mitigar los efectos del Brexit en las exportaciones y en la propia Política Agraria Común”.

– ¿Qué retos más inmediatos tiene al frente de la Consejería?

“A partir de septiembre tenemos que iniciar la ronda de reuniones para renegociar la PAC. Eso es lo que con carácter más inmediato debemos afrontar, con objetivos irrenunciables pero en un contexto muy complejo. El POSEI, mantener la protección de las ayudas y salvaguardar los intereses de nuestros productores. Tenemos que ponernos al frente en la defensa de las medidas específicas a favor del sector agrario de Canarias como región ultraperiférica y salvaguardar nuestras actividades agrarias tradicionales como pilar del tejido económico de las zonas rurales. La incertidumbre por el Brexit condiciona las exportaciones, por ejemplo, con el tomate a Reino Unido. Asprocan, como parte fundamental del sector platanero en Canarias y con quienes ya hemos mantenido contacto, es también importante en este proceso. Su voz y su opinión, ir de la mano con ellos y con el resto de países, como Francia y Portugal con regiones ultraperiféricas, para hacer fuerza frente a una dura negociación”.

– ¿Pueden las ayudas al campo mejorar o son momentos para conformarse?

“En los últimos años se ha ido mejorando, y la modificación del REF, para el que se ha logrado que no esté sujeto a la disponibilidad de fondos,hace valer las limitaciones derivadas de las condiciones singulares de un territorio como Canarias y para hacer más potente la producción agraria. Estamos en unas condiciones buenas que desde luego son mejorables. Tenemos margen para avanzar, pero debemos ser conscientes de que el reto ahora es mantener lo que hemos conseguido sin vernos afectados por las condiciones externas”.

– Entre los retos del sector agrario figura, lo dice la propia gente del sector agrario, es el relevo generacional.

“El relevo generacional es un factor fundamental para que nuestro campo no se muera, y para que nuestro sistema productivo en materia agraria y como elemento de riqueza para nuestra gente, continúe fuerte y adquiera mayor músculo y capacidad de crecimiento. En este sentido las asociaciones y organizaciones agrarias juegan un papel fundamental, además de la inversiones a través del Programa de Desarrollo Rural para Canarias y los programas de formación y modernización del campo. La unidad del sector hace más atractiva, más segura y resolutiva la atracción de mayor capital humano al campo. Las escuelas de capacitación agraria juegan además otro factor clave para la profesionalización del sector. Hay que poner en valor la seguridad de los agricultores, los ganaderos y los pescadores, buscando vías complementarias ligadas al atractivo que en el paisaje, y como medio de vida, supone para una actividad turística en paralelo y poniendo en valor la producción. Este es un sector donde hay oportunidades para la gente joven, pero también esperan medidas que consigan hacer atractivo este sector”.

– Qué cambio hay entre una Consejería de Agricultura liderada por un nacionalista y otra liderada por una socialista?

“La Consejería de Agricultura tiene la obligación de hacer un trabajo cercano, pegado al campo y a las necesidades que tienen las personas que le dan vida. Eso hay que hacerlo con una interlocución directa con quienes lo vertebran y con quienes lo mantienen. Esa debe ser nuestra marca diferencial”.