Antona se despide del Parlamento entre aplausos, alguna lágrima y el reconocimiento de sus compañeros y adversarios

Asier Antona se marcha al Senado, donde será portavoz adjunto del Partido Popular además de su secretario nacional de Política Autonómica, y lo hace con el reconocimiento y el cariño de sus compañeros y adversarios políticos.

Hoy, en su despedida en el Parlamento de Canarias, Antona agradecía, y pedía perdón por aquello en lo que hubiera podido equivocarse, a todos sus compañeros por el “trato y el respeto” mostrado hacia su persona. En una corta pero emotiva despedida ponía punto y aparte a su andadura como parlamentario antes de poner rumbo a Madrid.

El cariño no entiende de colores ni de ideologías. Y hoy, la política me lo vuelve a demostrar. Gracias por este aplauso que me llegó a emocionar y que recordaré siempre. pic.twitter.com/Og1Q52Uyhb

— Asier Antona (@asierantona) July 30, 2019