Ariadna Fregel, candidata por Canarias a Miss World Spain: “Este certamen pone énfasis en el poder que tenemos las mujeres”

< ► > Ariadna Fregel luciendo ropa y complemento de SOI complementos / Fran Pallero

Realejera de 20 años, estudiante que superó el bullying y con la seguridad en sí misma que le dan las experiencias que ha vivido como candidata en otros certámenes, Ariadna Fregel Pérez estará en el Miss World España 2019 como Miss World Canarias. Resultó elegida Miss Guía de Isora en 2017 y fue candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife por este periódico, luciendo una fantasía del diseñador tinerfeño Santi Castro. Ahora, meses después, vuelve a subirse a un escenario y a compartir experiencia con otras compañeras, pero en esta ocasión a nivel nacional y “con un propósito”.

-¿Cómo llega hasta el Miss World Spain 2019? ¿Cómo empieza en el mundo de los certámenes de belleza?

“Desde muy pequeña siempre me habían gustado los certámenes de belleza y el mundo de la moda. Hace unos añitos, me enteré de que en mi pueblo realizaban un certamen de belleza para elegir a la reina de las fiestas. Entonces fue cuando di el paso de presentarme y gané. A partir de ahí empiezo a tomar contacto con este mundo y represento a mi pueblo en el certamen de Miss Mundo Tenerife. Ese año no tuve mucha suerte, pero al siguiente volví con mucha más preparación a presentarme y fue la definitiva. Me nombraron 1ª Dama y me concedieron el título de Miss Mundo Canarias para llevarlo al certamen nacional de Miss Mundo España.”

-Queda poco para el certamen. ¿Cómo lo lleva?

“Sí, queda poco para el certamen, menos de dos meses, y lo espero con muchas ganas. Me estoy preparando físicamente, entrenando a diario. De esto de la preparación física tengo mucha experiencia. Acabo de terminar el ciclo superior de actividades físicas y deportivas. Podría decir que llevo toda mi vida haciendo deporte, es algo que me apasiona desde muy pequeña. También preparo la oratoria, es muy importante saber estar y la actitud ante las cámaras y el público, pero, sobre todo, me he centrado mucho en mi proyecto social. Creo que es lo más importante, trabajar por el bien común de la sociedad.”

-¿Qué espera de este próximo certamen?

“Espero poder vivir una experiencia increíble junto a mis compañeras, cumplir uno de mis sueños, que es poder representar a mis islas en este certamen, y dar lo mejor de mí y que se vea reflejado. Todas tenemos un propósito en este certamen. Belleza con un propósito es el lema de Miss Mundo España. Mujeres con corazón y causas por las que luchar. Un buen proyecto social y el bien hacia la sociedad marcarán la diferencia.”

-¿Qué cree que aportan este tipo de certámenes a la sociedad en general?

“Siempre se ha creído que en los certámenes de belleza se vende un físico. Yo te digo que en Miss Mundo España se vende algo más que eso. Como dije anteriormente, belleza con un propósito. Para poder ganar hay que tener muchas cualidades”.

-¿Qué piensa acerca de la opinión de que estos certámenes cosifican a la mujer?

“Hoy en día la mujer es libre, pero muchas personas siguen pensando en el concepto de la mujer y de su imagen frente a la sociedad. Somos personas, mujeres con sueños, causas y propósitos. Aquí no se trata de subirse a unos tacones y desfilar, hay que tener unos valores. Creo que empoderan a la mujer y ponen énfasis en el poder que tenemos.”

-¿A qué le gustaría dedicarse?

“Ahora que ya terminé el ciclo de actividades físicas y deportivas, oposito para el Cuerpo Nacional de Policía. Desde pequeña siempre ha sido mi sueño.”

-¿Una causa por la que crea que es necesario luchar?

“Los derechos humanos. Afortunadamente, en España tenemos muchos derechos, pero en otros países, como los menos desarrollados, no tienen tanta suerte. Hay que luchar por la libertad y la igualdad. Aquí, y sobre todo la gente de mi edad, los damos por sentado, pero no siempre ha sido así”.

-¿Qué le quita el sueño?

“Me quita el sueño que haya niños cuyas sus familias no tengan nada que echarle a la boca. Que se los explote en trabajos inadecuados, que se los maltrate. Que la violencia de género siga en nuestro día a día. El uso y abuso del medio ambiente. Nos quedamos sin planeta si la gente no empieza a concienciarse de las cosas. El maltrato animal, que hoy en día se sigan abandonando animales, que los matemos por diversión, es algo que aún a mis 20 años no logro entender. Desde mi posición y hasta donde pueda llegar intentaré concienciar al mayor número de personas sobre estos problemas. Si todos ponemos nuestros granito de arena, construiremos un mundo mejor y más sano.”

-¿Cómo pasa el tiempo libre?

“¿Ya dije que me encanta el deporte? [ríe a carcajadas]. Lo practico todo lo que puedo. Me gusta salir a correr, a nadar, montar en bici… Adoro la naturaleza y gran parte del tiempo lo pasó así. Tengo dos perros, uno adoptado, a los que les encanta caminar, así que no tengo excusa para no salir [vuelve a reír]. También participó en causas voluntarias. Las últimas no las puedo desvelar, son parte de mi proyecto para el certamen, pero gustarán mucho. Lo creo de verdad.”

-¿Cómo le gustaría que la recordaran aquellos que pasen por su vida?

“Como a una mujer comprometida con mi tiempo, que no soporta las injusticias y que lucha con todas sus fuerzas cada día por erradicarlas y con todos los medios a mi alcance.”