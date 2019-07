Comienza la ronda de consultas para fijar la investidura de Ángel Víctor Torres

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, inicia hoy la ronda de contactos con los seis grupos parlamentarios para proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno y fijar la fecha de la sesión de investidura que, previsiblemente, tendrá lugar a finales de la próxima semana, 11 o 12 de julio o comienzos de la siguiente, 15 o 16.

La jornada se inicia esta mañana a las 10.00 horas con los representantes de Ciudadanos (Cs) y seguirá con la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Sí Podemos Canarias, Nueva Canarias (NC), Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC), hasta acabar a las 13.00 horas con el PSOE, grupo mayoritario de la Cámara.

“Al término de las reuniones espero que haya un candidato y una fecha para que la Legislatura empiece a andar”, señaló a los periodistas tras la apertura solemne de la X Legislatura, una ceremonia que “tiene valor y simbología” y recuerda a la sociedad que vive en un “sistema de libertades”.

Matos señaló, como ya lo dijo en la entrevista que concedió a DIARIO DE AVISOS el pasado domingo, que esta Legislatura “se parece mucho” a la de 1983, cuando arrancó la autonomía, porque “está casi todo por hacer”, ya que se estrena el nuevo Estatuto, el reglamento de la Cámara y el sistema electoral, más una nueva “situación política”, con el Gobierno de izquierdas y el paso de CC a la oposición 26 años después.

“Todos tendremos que dar un paso adelante en madurez democrática”, señaló, mostrando su deseo de que la legislatura “sea viva” y tenga importancia el “parlamentarismo”, para que fluya el debate y la confrontación de ideas.

Reacciones

Precisamente, el que mañana será oficialmente el candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, por la consecución del pacto de progreso en las Islas rubricado por el PSOE, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera (ASG), aseguró ayer que la estructura del futuro Ejecutivo regional es un “buen acuerdo”, donde los cuatro partidos implicados han sido generosos para lograr alcanzar un pacto. Torres puso de relieve que nunca se han dado “tantos avances en tan poco de tiempo” en una negociación para conformar Gobierno y que, además, es “inédita”, con cuatro formaciones que han demostrado su “voluntad de cambio”.

Además, el que también será presidente del Grupo Parlamentario Socialista destacó que los cuatro partidos han sido “generosos” y han modulado sus pretensiones desde unos “máximos” que planteaban a comienzos de la negociación, pues NC, además de Hacienda, también demandaba Economía y Educación; Sí Podemos quería añadir algún área económica y ASG, también competencias sobre Cultura y Deportes.

Quien no estará en el próximo Ejecutivo regional será el líder de ASG, Casimiro Curbelo, que descartó formar parte como consejero del próximo Gobierno de Canarias: “Tengo un compromiso con La Gomera y con los gomeros y las gomeras”. No obstante, sí reveló que la persona que dirigirá el área que le ha tocado a ASG será un hombre y no una mujer.

Curbelo precisó que en las últimas horas le han pedido “mucho” que sea consejero, porque creen que puede ayudar en la proximidad del debate entre los cuatro partidos que han suscrito el pacto de progreso. Sin embargo, el líder de la ASG incidió en que es el presidente del Cabildo de La Gomera y tiene ese “compromiso previo”.

En lo que respecta al próximo vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, afirmó ayer que la ley de estabilidad presupuestaria “merece una revisión” para que al menos una parte del superávit presupuestario pueda gastarse, “con control”, en la mejora de los servicios públicos. Rodríguez manifestó a los periodistas que el pacto está aún “en proceso de construcción”, pero “las cosas van bien en tiempo y en contenido”.

“Vamos bastante bien, es inédito un acuerdo entre cuatro partidos, y trabajamos desde abajo arriba, consolidando ideas, principios y generando confianza”, indicó. Una de sus funciones como consejero regional de Hacienda será conseguir recursos suficientes para financiar algunas de las medidas acordadas, como una renta para que las personas más empobrecidas puedan vivir dignamente, construir vivienda pública o mejorar la sanidad, remarcó.

La próxima consejera regional de Derechos Sociales, Noemí Santana (Sí Podemos Canarias), señaló ayer, con respecto a los cruces en los segundos niveles del Gobierno, que si bien lo importante son las líneas programáticas, esperan aportar en áreas “sensibles”, como Cultura, Patrimonio, Medio Ambiente y Sostenibilidad.