El Cabildo reúne a las asociaciones de atención a la discapacidad para evitar el retraso en el pago de las subvenciones y salvar los servicios

La consejera insular Ángeles Fernández se reunió hoy con los representantes de varias asociaciones de atención a la discapacidad en la isla para abordar el problema suscitado con el retraso de hasta 6 meses en el abono de las subvenciones que reciben del Cabildo, lo que pone en grave riesgo la continuidad de los servicios esenciales que prestan.

El Cabildo aporta 385.000 euros anuales para la prestación de servicios de atención a la discapacidad, dependencia y mayores, a distribuir entre una docena de asociaciones, sin que la mejora de los presupuestos insulares se haya dejado notar en los fondos que se destinan a estas entidades, que siguen, a día de hoy, recibiendo la misma cantidad que en 2008, cuando se recortaron las subvenciones debido a la crisis.

Tal y como manifestaron las asociaciones afectadas a la consejera, esta cantidad que reciben es insuficiente para hacer frente al coste de los servicios que prestan, más aún cuando deben afrontar con sus propios recursos la obligada reforma de sus instalaciones para adaptarlas a los requisitos de accesibilidad que exige la ley.

“Actualmente estas asociaciones, que por falta de medios aún no han podido llevar a cabo las reformas necesarias, se están quedando fuera de proyectos regionales a los que no pueden optar por no cumplir con los requisitos y la isla está perdiendo por ello recursos sociales”, explica Ángeles Fernández. A petición de las entidades, la consejera se comprometió a reactivar la Comisión de Discapacidad, que no se reúne desde 2017.