El marido y presunto asesino de Romina borró más de 8.000 archivos de su móvil y ordenador

Raúl D.C., el presunto asesino de su mujer Romina Celeste, desaparecida desde el pasado 1 de enero, borró miles de archivos de su teléfono móvil y su ordenador, en concreto más de 8.800, en un intento de ocultar las pruebas del crimen, según un informe policial al que ha tenido acceso este miércoles El Programa de Ana Rosa de Telecinco.

Al parecer, los investigadores habrían encontrado nuevos datos que delatan la implicación del marido en la muerte de la joven paraguaya. Entre los registros borrados hay mensajes de WhatsApp y de texto, excepto este último que supuestamente envía a Romina: “Acabo de volver a casa y no estás, ni mi móvil. ¿Dónde estás?”.

La familia de la mujer, preocupada por no tener noticias suyas, contactó con el acusado el 7 de enero a través de una red social: “Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Será que pueden llamar al celular de mi madre? Está enferma y necesita hablar con la Romi”. A lo que el hombre responde: “Hola Helen, Romina se fue de casa en la madrugada del 1 de enero. Tenía urgencia de ganar dinero y creo que quería volver a Paraguay”. “Y se fue sin decirme donde iba, se llevó casi toda su ropa, su aseo, su móvil y uno mío, yo la he llamando, mandado mensajes, pero no contesta”, añade.

Romina, de 25 años, fue vista por última vez durante la pasada Nochevieja y Raúl, el principal sospechoso del trágico caso, denunció su desaparición una semana después. Fue detenido el domingo 13 de enero, después de que la Guardia Civil encontrara indicios suficientes de su relación con la desaparición. Posteriormente, el hombre relató a las autoridades que halló a su mujer muerta y que, asustado porque había consumido drogas, la arrojó al mar, por lo que especialistas del Instituto Armado activaron una búsqueda en diferentes puntos de la costa lanzaroteña para intentar localizar el cuerpo de la joven paraguaya; aún sin encontrar…