El público de un festival levanta a un joven en silla de ruedas para que disfrute de sus bandas favoritas

“Tuve la fortuna de estar presente, y tanto su alegría como la de su madre, hicieron del festival lo mejor del año. La madre dio las gracias, pero no tenía por qué, eso es humanidad, y todos disfrutamos del festival como iguales”. La emoción que sintió el tuitero Alberto Jubete fue compartida por centenares de usuarios en las redes sociales, después de que se publicara un vídeo en el que se aprecia cómo el público del festival de música heavy-metal, Resurrection Fest, aupó a un joven en silla de ruedas para que disfrutara de sus bandas favoritas. La escena tuvo lugar la semana pasada en Viviero, Lugo.

Este chico fue levantado durante las actuaciones de Trivium, Gojira y la afamada Arch Enemy y, según aseguró Pedro Serrallet, también usuario de Twitter, fue él mismo quien pidió al público que lo levantaran para sentir ‘el metal’ en sus venas.

Dicho y hecho. La escena se ha vuelto viral en cuestión de horas y, como decíamos, son miles las personas que aplauden este gesto de un público que se entregó en cuerpo y alma a la causa.

Además, la propia banda Arch Enemy compartió un momento tan especial en su cuenta de Twitter. “Las legiones de Arch Enemy están siendo increíbles como siempre en el Resurrection Fest en España”, escribieron en un tweet.

The Arch Enemy legions just being awesome as usual at @ResurrectionESP in Spain a couple of days ago! Tonight we play in Marseille, France! #archenemy #wareternal #willtopower pic.twitter.com/LmyltJ6FMI

— ᴀʀᴄʜ ᴇɴᴇᴍʏ (@archenemymetal) 7 de julio de 2019