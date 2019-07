Habla la madre del niño con Asperger que fue violado en Barcelona: “Mi hijo no tenía ganas de vivir”

La madre del niño de 13 años con Asperger que supuestamente fue violado por cuatro alumnos del instituto Verge del Roser, de entre 15 y 16 años, ha explicado en una carta, publicada por El Caso, el calvario por el que ha pasado el menor y su familia tras dichos abusos. Advertimos que el siguiente relato puede herir sensibilidades.

En el citado texto, la mujer narra que después de estos hechos lamentables su hijo “no tenía ganas de vivir”, “no quería salir de casa” y “tenía la ansiedad disparada”.

La madre del menor lamenta que los supuestos violadores gocen de libertad vigilada y que ni siquiera hayan sido expulsados del instituto catalán. Según su versión, dichos menores se hacen llamar ‘la mafia’ y se dedican a ‘acosar’ a los compañeros “que son diferentes”. A su hijo, por ejemplo, le llamaban “retrasado”.

Ante estos abusos, el joven procuró por todos los medios “ser invisible en clase”, pero sus supuestos agresores siempre estaban esperándole en el patio. En 16 ocasiones le habrían llevado a un lugar apartado del mismo y se habrían aprovechado de su vulnerabilidad.

“Le enseñaban un machete y le decían que si no les traía cosas, le harían daño”, cuenta la madre en la citada carta. Una de las partes más duras de la misiva es en la que entran en escena las agresiones sexuales de “todo tipo” sufridas por su hijo.

“Le pusieron en el suelo como a un perro y lo intentaron penetrar y, como no pudieron, le hicieron violaciones orales”, relata la madre. Además, “le obligaban a tragarse el semen, aparte de las ‘pajas’ que tuvo que hacer y le hicieron”, se detalla en la carta.

“Queremos justicia”, explica la mujer, quien añade que “nosotros queremos justicia y como vemos que esta no funciona (…) esperamos que al menos nuestro hijo se recupere y vea que si la justicia no le da apoyo, sus padres han hecho todo lo posible para hacer que los hechos que pasaron no pasen desapercibidos”.