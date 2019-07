Hassane Kouyaté: “Si no hubiera optado por el arte, hubiera creado un partido político”

– Ha sido reconocido en esta edición de MAPAS como Cartógrafo Ilustre por su considerable trayectoria en el mundo de la cultura y por su papel en la difusión hacia el mundo del rico acervo de África. ¿Cree que la cultura tiene el poder transformador, de romper barreras, que otros sectores no poseen?

“Para mí, el arte es capaz de romper barreras, es sobre todo el medio más directo para

cuestionar lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser. Es la mejor herramienta para poner el foco en las realidades sociales. Si no transforma la sociedad, sirve para cuestionarla, lo que es cada vez más necesario y esencial, porque no tomamos bastante tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos. El arte es una herramienta esencial para la libertad, la realización del ser humano. Si no hubiera optado por el arte, hubiera creado un partido político”.

-Ha trabajado de escenógrafo, actor, músico, bailarín, griot; ha dirigido obras, ha hecho cine y ha compuesto bandas sonoras. ¿Ha sido una evolución lógica, curiosidad o necesidad?

“Tengo muchísimas inquietudes sobre el mundo, me gusta mucho aprender en general, pero sobre todo aprender a conocer las herramientas y los modos de expresión de mi área de actividad, para contar de la forma más precisa posible lo que quiero decir en mis creaciones. Conocer entonces varias disciplinas se vuelve para mí una necesidad. He tenido también la suerte de nacer en una familia de griots y artistas implicados en varias disciplinas artísticas, lo que me ha permitido aprender la práctica de ciertas disciplinas por osmosis”.

-Ha interpretado a Brecht, a Beckett, a Shakespeare, y también ha dado a conocer la obra de Hampâté Bâ. ¿Se podría hablar de una voz africana propia en el arte?

“Cuando se me habla de África tengo la sensación a veces de que se me habla de una aldea, de una ciudad o en el mejor de los casos de un país. África es un continente de 54 países. Permíteme no alimentar la confusión al pedirme hablar de toda África. No conozco todo el continente, y sin embargo he tenido la suerte de viajar mucho. Pero por lo poco que conozco de este inmenso continente, está lleno de talentos extraordinarios que hablan del mundo de manera diferente. Estos artistas merecen ser conocidos en varios territorios, para ayudar a ciertas personas a salir de su punto de vista estrecho, su aislamiento cultural y su mente cerrada”.

-MAPAS se destaca como una plataforma o altavoz que permite a los artistas de África, Latinoamérica y el sur de Europa dar a conocer internacionalmente sus creaciones. ¿No cree que es un camino de ida y vuelta? Es decir, ¿no somos nosotros en realidad los que tenemos la oportunidad de conocer las expresiones artísticas de África, por poner un ejemplo, gracias a los creadores que vienen a MAPAS?

“De todas formas, el otro es necesariamente una riqueza. Todo encuentro genera una riqueza mutua si las personas que se encuentran tienen una verdadera actitud abierta, liberada de las barreras que los prejuicios y el desprecio pueden crear. Es cierto que MAPAS ofrece una gran oportunidad de visibilidad a estos artistas que no se ven mucho en ciertos lugares. Aprovecho este momento para agradecer y felicitar a los iniciadores y organizadores de MAPAS por su increíble labor”.

-En su opinión, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la cultura africana para su supervivencia?

“Por lo que conozco de la cultura africana, tiene que confiar en su riqueza, enfatizar en la educación de su juventud, fomentar los espacios de expresión y en particular espacios culturales, invertir más en la creación y en la difusión artística. Tiene que apoyar la circulación de obras artísticas en África, ya que tiene en su seno un gran potencial de públicos”.

-En el teatro africano hay patrimonio, hay experimentación, hay diversidad de lenguajes, hay integración y hay nuevos caminos por explorar. ¿Podremos ver alguno de ellos en sus próximos proyectos?

“Tengo una creación que se estrenará el año que viene y que cuestiona algunos fenómenos sociales desde la historia de la colonización del Congo Democrático actual. Para este trabajo voy a utilizar música en vivo, vídeo para las imágenes de archivo, tecnología digital para evocar en parte el presente con actrices y actores que harán también de cuentacuentos y bailarines”.