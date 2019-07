Impresionante y escalofriante: cogen al vuelo a un niño de tres años que se precipitó al vacío

Varios medios chinos se han hecho eco de lo sucedido recientemente en su país, en una acción que asusta, impresiona y congratula a partes iguales.

Un niño de solo tres años se encontraba solo en su casa de la ciudad china de Chongqing. Tras despertarse de una siesta, se acercó al balcón, perdiendo el equilibrio y precipitándose al vacío. Por suerte, el pequeño logró agarrarse a una reja por espacio de varios minutos, tiempo en el que varios vecinos se pusieron manos a la obra para salvarle la vida.

De ese modo, lograron extender una manta justo en el momento al que al niño le abandonaban las fuerzas, cayendo justo en el centro de la tela.

En China continúa el debate sobre la irresponsabilidad de los padres por haber dejado completamente solo a su hijo.

Never leave your child home alone! Toddler who climbed out of high-rise building balcony was luckily caught by neighbors with a blanket pic.twitter.com/IPvUlKz1km

— People's Daily, China (@PDChina) July 29, 2019