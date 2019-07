La secretaria de organización de Cs en Gran Canaria dimite: el partido “ensalza a aplaudidores, trepas y pelotas”

La secretaria de Organización de Ciudadanos en Gran Canaria, Guayarmina Méndez, ha anunciado este viernes que ha dimitido de todos su cargos y ha solicitado su baja inmediata como afiliada del partido.

En un comunicado, Méndez indica que toma esta decisión “profundamente entristecida” por la decepción que supone “ver cómo un proyecto en el que había puesto toda mi ilusión y dedicación exclusiva, se ha convertido en una maquinaria para usurpar el poder, sólo el poder y nada más que el poder”.

Agrega que “el brillo en los ojos” que, en su opinión, observaba en los militantes de su partido cuando entró hace cinco años, se ha convertido “en una mirada sombría y decepción”.

En su opinión, ello se debe a que Ciudadanos se ha convertido en un partido “que no aprende de sus errores y no da ninguna explicación posterior, despreciando la experiencia de quien construye el partido, sus afiliados. Y lo más alarmante es que machaca la opinión y la crítica, y ensalza a aplaudidores, trepas y pelotas”.

Añade que el comité ejecutivo insular trabajó en la preparación de un documento de estrategia electoral que en el momento de las elecciones fue desechado, indica que se hizo caso omiso de todas las propuestas que se habían preparado para las distintas instituciones, autonómicas y agrega que se aprobaron unas listas electorales “con personas totalmente desconocidas y ajenas al ideario del partido, dando como resultado los desastrosos números en las elecciones pasadas”.

“Todo esto, seguido de un alejamiento del mensaje principal de regeneración política y de un comité de pactos que llevaron a la formación a una crisis interna insalvable” agrega.

Méndez señala que se va “por mi ética y mis valores” y precisa que no puede continuar en un proyecto político “con el que ya no me siento identificada”.