Los vecinos de Garafía piden al Obispo que no destierre a Rubén Gallego y recuerda el pecado de los egos y las envidias

El pueblo de la Villa de Garafía se suma, como ya lo han hecho en días pasados cientos de vecinos del norte palmero, además de los alcaldes de Puntagorda, Tijarafe y Barlovento, Vicente Rodríguez, Marcos Lorenzo y Jacob Qadri respectivamente, a lo que denominan “movimientos para impedir que Rubén Gallego sea desplazado de nuestros municipios”. Pese a la carta, en un argumentario con evidente tono de suplica al Obispo palmero Bernardo Álvarez, que ha recibido en redes sociales duras críticas por su actitud “prepotente”, alejada de la “humildad y la bondad cristiana”, los garafianos saben por experiencia, que el obispo no es amigo de dar su brazo a torcer. Tanto es así, que cuando decidió trasladar a Rubén Gallego de Garafía a Barlovento en el año 2016 como castigo por lo que entendía como una sociabilización que trascendía de sus obligaciones como párroco, se negó a recibir a los entonces alcalde y teniente alcalde de Garafía, Martín Taño y Yeray Rodríguez, en su despacho de la Diócesis Nivariense en la ciudad del Adelantado, a donde se desplazaron desde la isla de La Palma para volver con la sensación de haber sido ninguneados por la máxima autoridad eclesiástica de la provincia.



Justo en septiembre de 2016 la Villa de Garafía se reunió en una multitudinaria misa para despedir hasta el que en ese momento y desde octubre de 2014 había sido el cura del pueblo. Desde el Ayuntamiento de la Villa de Garafía se recogieron firmas y diferentes escritos que se le hicieron llegar a Bernardo Álvarez y que “no sufrieron en la decisión del mismo ningún tipo de efecto”, indica la carta de los mismos fieles. En la nueva misiva al obispo, que mantiene silencio y se niega dar una sola explicación, se detalla que “de nuevo, la historia se repite, pero esta vez con el fiel objetivo de llevarlo lejos. Da la sensación de que incomoda el buen hacer, sí, decimos bien, el buen hacer…”.

La carta firmada por el pueblo, asegura que “hay un refrán que dice “cría fama y échate a dormir”, eso nos pasa a muchos, a Rubén Gallego también”. Explican que el joven párroco, “llegó a la Villa de Garafía en octubre de 2014, destacando por su cabeza cabizbaja. Con el tiempo descubrimos que eran muchas más sus peculiaridades. En silencio, fue metiéndose en el bolsillo a la Comunidad Cristiana de la Villa, casi inexistente a día de hoy. A los jóvenes del pueblo, que pasaron a formar parte de la Iglesia, porque en nuestro humilde entender, la Iglesia no es sólo ir a misa. Y qué paradoja no, como si fuera parte de un castigo o de algo personal contra su persona, casi sin argumento, se decide desplazar a Rubén al pueblo vecino de Barlovento, quedándose a cargo de tres iglesias de las nueve que tiene la Villa de Garafía: El Tablado, Roque Faro y Franceses. Y en contra de la voluntad de un pueblo entero, que se volcó para defender la permanencia de Rubén en el lugar donde él quería estar. Una vez establecido en Barlovento, y dada la cercanía de los municipios, la ausencia no resultó ser tan notable. Las visitas eran continuas, tanto a los más jóvenes como a los que no lo somos, seguía colaborando de forma activa en las actividades que se desarrollaban en la Villa, y, más de una vez salvaban esas dificultades para encontrar quien hiciera algunos de los servicios religiosos demandados”.

Sin precisar en qué pero en clara alusión a su carácter jocoso y divertido y a su singular manera de animar los actos religiosos, los vecinos del pueblo aseguran que “sabemos que se ha equivocado, seguramente mucho. También sabemos que ha pedido perdón. Pero los que vivimos con él, compartimos, queremos y somos sus hermanos, también sabemos con el respeto que trabaja y ofrece. Humilde y cercano, da la tranquilidad a todos esos padres y madres de saber que sus hijos están con él. Hay muchas formas de ayudar al prójimo, a nosotros nos ayuda tendiendo una mano, ayudando a nuestros hijos a salir de conflictos, a protegerlos y escucharlos. A aconsejarlos”. Lo más revelador, en esta carta es el reconocimiento de que “no somos quienes para decidir si así debe ser un buen cura o no, pero no cabe duda que así es el cura que queremos”. Propone que “quizá sea hora de comenzar a reflexionar y valorar hacia dónde vamos y si es lo que queremos”. “Sabemos que en octubre Rubén cumple sus cinco años de permiso, también sabemos que no lo reclaman desde León, que quizá ha podido meter la pata, no en una, sino en varias ocasiones, pero si algo ha demostrado en su paso por nuestras vidas es su vocación de cura, muchas veces lo más fácil es huir, y no lo hace. Podría decir, quiero llevar la vida que tanto me critican por ser cura, dejando de serlo, y jamás hemos escuchado esa frase como opción. Eso dice mucho, mucho más de lo que somos capaces de interpretar en vídeos, redes sociales, bautizos y bodas. Quizá haya más vocación y amor al Santísimo en estos actos, que en tantos otros alabados por la Comunidad Cristiana, quizá solo se trate de egos y envidias, grandes pecados que tocan a todas las puertas, en la casa de Dios también”.