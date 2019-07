Luis Ortigosa: “Estamos vacunando de las meningitis ACWY porque son los serogrupos que circulan por toda Europa”

El pediatra está en peligro de extinción en la sanidad española. El modelo de atención a los menores, que fue alabado por buena parte del mundo, está pasando a mejor vida gracias a la negligencia de las políticas sanitarias. Recientemente se reunieron las sociedades de pediatría de Canarias para abordar, entre otras problemáticas, la amenaza del modelo por la sobrecarga de trabajo y la falta de plazas MIR, y poner en valor el nuevo calendario vacunal. Hablamos con Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría.

-¿Está en peligro la continuidad del modelo de atención pediátrica en España como lo conocemos actualmente?

“Sí, está seriamente amenazado por distintos factores, entre los que hay que destacar la falta de pediatras para cubrir las plazas en los centros de salud y, en muchas ocasiones, la falta de recursos y de tiempo para mantener una adecuada calidad asistencial, con cupos sobrecargados y horarios en los que se hace difícil la conciliación familiar. En la pediatría hospitalaria vemos con desánimo cómo en algunos servicios están intentando poner unidades específicas de subespecialización pediátrica”.

-Además, el número de plazas MIR para pediatría es escaso.

“A esto hay que sumar la escasez de ofertas de plazas MIR para suplir este déficit de pediatras. La capacidad de formación de nuevos profesionales ha disminuido en todo el territorio nacional. No va a haber recambio generacional para los pediatras que se van a jubilar los próximos años, y es urgente resolver esta cuestión. El número de plazas MIR en 2019 fue de 433, una cifra insuficiente, mientras que de Medicina Familiar se han aumentado en más de 100, tras convocarse 1.914 plazas”.

-¿Cómo está la situación de la atención pediátrica en las Islas?

“En el caso de Canarias, faltan en torno al 25% de plazas por cubrir en Primaria, sobre todo en las áreas sur de Tenerife y Gran Canaria. En Fuerteventura la cifra es alarmante, el 70%, mientras que en La Palma y Lanzarote están en el 40%. Esta atención a los menores la cubren los médicos de familia o médicos generales y, siempre dentro del respeto a ambos colectivos, no están formados para atender a niños, sino a adultos. Si a esto sumamos que en 5 años se jubilarán unos 60 pediatras en las Islas, tenemos un problema muy serio”.

-Si el sistema ha sido alabado por ser un especialista el que atiende la salud de los menores, ¿por qué quieren cambiarlo por un médico general o de familia?

“Hace 30 años se logró que un pediatra tutelara la atención al menor desde su nacimiento hasta su adolescencia, tanto en la atención primaria como en la hospitalaria. Sin embargo, ahora nos quieren implantar el modelo de los países nórdicos y del Reino Unido, en los que los niños son atendidos por un médico de familia, obviando las patologías características de los menores”.

-¿No es una discriminación que un menor no sea atendido por un pediatra?

“Sí, es una importante discriminación para las familias. El médico pediatra es un especialista, igual que lo es un cardiólogo, un cirujano o un traumatólogo con una formación hospitalaria superespecializada. Cuando no hay un cirujano, no ponemos a un pediatra en su lugar, o cuando no hay un traumatólogo, urólogo o ginecólogo, no ponemos a un médico general”.

-¿Cómo valora la evolución de las enfermedades que padecen los menores? ¿De qué patologías enferman y mueren ahora?

“Afortunadamente, en los últimos 20 años hemos mejorado la calidad asistencial de los niños y las madres están muy bien controladas desde el embarazo y se vacunan de tosferina y gripe. Los embarazos son hospitalarios y el recién nacido recibe la atención de un pediatra. La atención primaria actual no tiene nada que ver con la sanidad primaria de hace 40 años, y los profesionales médicos están muy bien formados. También hemos mejorado la vacunación de los menores. Hace 30 años se administraban vacunas para 7 enfermedades, ahora vamos a vacunar frente a 14. La morbimortalidad de los niños hace 50 años se debía a dos factores claros: la malnutrición debido al hambre y las infecciones, como diarreas, neumonía, meningitis, sarampión, etc.”.

-Ahora los problemas no vienen por el hambre, sino por todo lo contrario.

“Hemos pasado de la malnunutrición al extremo contrario. Canarias tiene unas tasas del 30% de niños con sobrepeso y obesidad. Menores que ya tienen hipercolesterolemia e hipertensión arterial, o diabetes tipo 2, y me preocupa, porque son enfermedades que antes se veían en edad adulta. Todo esto es debido a los malos hábitos y el estilo de vida, es decir, mala alimentación y poco ejercicio físico”.

-El uso de las tablets, móviles, videojuegos y la televisión no ayudan a bajar la obesidad.

“Cierto, y generan otras enfermedades. A los pediatras también nos preocupa que han aumentado las patologías derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación y las patologías sociales, como el déficit de atención e hiperactividad, trastornos de conducta y comportamiento, ansiedad o depresión. Cualquier niño no debe tener acceso a móviles y tablets sin un control de los padres, ya que hay riesgo de tecnoadicciones. Es un tema serio”.

-¿Le preocupa también el aumento de enfermedades relacionadas con el ambiente?

“Hace unos años que están aumentando en los países ricos y desarrollados las enfermedades autoinmunes que son debidas a los problemas de contaminación ambiental, los aditivos alimentarios, etc. Patologías derivadas de factores ambientales, como las alergias, lupus, diabetes, asma, enfermedad de Crohn, hepatitis, enfermedades celíacas…”.

-Otra inquietud de los pediatras es el aumento de las reticencias de los padres a las vacunas.

“Con el aumento de la oferta de vacunas es impensable que los padres no estén inmunizando a sus hijos y que estos mueran o sufran graves secuelas. Ningún niño en España tendría que morir de una enfermedad que tiene vacuna. No es de recibo que un menor sufra un sarampión, una difteria o una tosferina”.

-Hace unas semanas, la Consejería de Sanidad aprobó el nuevo calendario vacunal, un anhelo del colectivo pediátrico. ¿Entiende las críticas recibidas?

“Nos preocupaba que, tras lograr el acuerdo, el Gobierno saliente no lo publicara, pero finalmente lo hizo y el nuevo calendario entrará en vigor el 2 de septiembre. Es un cambio muy potente que costará 3,8 millones de euros. Vamos a tener vacunas frente al meningococo B, esto significa que a todos los niños a partir de tres meses se le podrá administrar la carísima vacuna Bexsero. La causa es tratar de actuar con equidad entre la población, porque hay familias que no pueden hacer frente al coste de las dos dosis de esta vacuna. También mejoraremos las vacunas frente a otros meningococos, como los ACWY, y se modernizará la vacuna del papiloma para las niñas con la tetravalente. Si la vacuna ACWY se aplicara a partir de los 12 meses, como salió por error en el cuadro del anexo, sería genial”.

-También en la nueva orden hay vacunas para adultos. ¿Hasta qué edad se puede vacunar un ser humano?

“Lo importante de este cambio de calendario es que dejaremos de hablar de que la vacunas son solo cosa de niños. El calendario canario no es solo infantil, es un calendario de vacunación para todas las edades. Empieza a los dos meses y continúa en mayores de 65 años. La vacunación de los niños es importante, ya que tienen mayor riesgo de contraer un grupo de enfermedades. Ahora estamos vacunando 14 enfermedades, cuando antes lo hacíamos sobre 7 (tétanos, difteria, tosferina, sarampión, paperas….), y después hay una población adulta. Desde hace tres años ya había en las Islas un calendario adulto de 14 a 65 años para grupos de riesgo al sarampión, rubeola, neumococo, gripe, etcétera. Ahora se quiere proteger a la población que tiene un mayor riesgo (sobre todo las personas mayores de 60 años) de cierto tipo de enfermedades, porque tienen una inmunobsolescencia. Este déficit de inmunidad les da mayor propensión a tener enfermedades neumotóxicas (neumonías) y enfermedades del neumococo, que ya están metidas en el calendario de forma gratuita a todas las personas mayores de 65 años que quieran. Además, no hay que olvidar que hay que vacunarse todos los años contra la gripe. Se recomienda a los mayores de 65 años y las personas con riesgo. De igual modo, a los hombre que mantienen sexo con hombres se les oferta la vacuna del papiloma”.

-¿Qué echó en falta en el nuevo calendario vacunal?

“Yo creo que se podía incidir en la vacunación no solo desde los dos meses, sino desde el embarazo. Estamos recomendando a las embarazadas que se vacunen en el último trimestre de gestación ante la tosferina, para que el feto tenga los anticuerpos generados por la madre. También les pedimos que se vacunen contra la gripe”.

-Canarias, como lugar de paso de millones de turistas, debe mantener su nivel de vacunación para evitar infecciones como en otros países europeos.

“Los últimos contagios graves nos llegaron por turistas que vinieron ya enfermos desde Europa. La explicación de que estemos vacunando de las meningitis ACWY es debido a que son los serogrupos que están circulando por toda Europa, y que antes no veíamos en Canarias, sobre todo los W e Y. Entendemos que en Canarias es necesario hacer un rescate en adolescentes de 18 años hacia atrás y se les ofertará gratuitamente esta vacuna tetravalente de meningococos ACWY, porque son los grupos de mayor riesgo y los mayores portadores. Si conseguimos vacunar a los niños pequeños (de guarderías y primaria) y los adolescentes, estaremos cercando todas estas enfermedades meningotóxicas. Nos preocupa que haya enfermedades que estaban controladas y casi erradicadas en los países desarrollados y que están repuntando debido a los grupos antivacunas y diversos colectivos con creencias religiosas o ideológicas”.