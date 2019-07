Toallitas, compresas y papel higiénico: un voluntario limpia “el baño de los campistas” en Abades

Antonio Álvarez jamás se imaginó que su jornada de playa acabaría con dos bolsas repletas de toallitas, compresas y papel higiénico usado: “Una bolsa completa, hablando claro y en plata, de mierda”. Este tinerfeño salió el pasado domingo de su vivienda con el propósito de descubrir algunas de las calas naturales que esconde la costa de Abades, dentro del término municipal de Arico. Lamentablemente, se topó con una triste realidad que se torna más evidente durante los meses estivales: “El cuarto de baño de todos los campistas de Abades”.

Antonio, fundador de Mares Limpios Canarias (proyecto educativo de concienciación para la protección del medio ambiente), no pudo permanecer impasible ante tal panorama y se puso manos a la obra. “Estuve casi dos horas y media recogiendo la zona donde los campistas irregulares van a hacer lo que allí no deben”, declara a este periódico el voluntario, quien asegura que en los alrededores -lugar inhabilitado para hacer camping- había numerosas familias instaladas con casetas de campaña e incluso vehículos. “Pasé por delante de estas personas con la basura en la mano para que alguno de ellos reflexionase, pero únicamente se acercó a mí un niño que me entregó un bañador roto para que lo depositara en las bolsas”, reconoce.

Mares Limpios Canarias nace en 2018 tras una visita de Antonio a su hijo que reside en Alemania donde “me di cuenta de que tenía que actuar de alguna forma”. Y es que el tinerfeño comenzó a sensibilizarse con el medio ambiente después de que en 2016 trabajase junto al Ayuntamiento de Los Realejos en una obra llamada El capitán calavera y los hijos de mar, mediante la que trataba de concienciar a los más pequeños acerca de la importancia de mantener un mar limpio. Ahora, el fundador de este proyecto convoca a voluntarios que estén dispuestos a sanear las playas de Tenerife e incluso -tal y como espera el ecologista- del resto del Archipiélago. “Hacemos una labor de limpieza cuyo objetivo no es el me gusta en nuestras redes sociales, sino transmitir el mensaje de que tenemos que cuidar nuestro patrimonio natural, que es lo primordial y debe calar en la población”, sostiene.

< ► > Un voluntario limpia "el baño de los campistas" en una cala de Abades. | DA

Para el impulsor de Mares Limpios Canarias una de las soluciones a esta “falta de civismo y educación” sería fomentar un nuevo sistema de multas para todo aquel que no recoja la basura tras su paso por el litoral. “Parece que la gente valora más las cosas cuando le duele el bolsillo”, manifiesta Antonio, quien agrega que “no somos cuatro locos los que intentamos paliar el problema, sino que hay mucha gente en las Islas que piensa como nosotros”.

Su asociación ha colaborado en varios saneamientos con otras agrupaciones isleñas que luchan por un mismo fin; entre ellas, la de la Fundación Telesforo Bravo con la que este pasado sábado 20 de julio llevaron a cabo conjuntamente en una nueva limpieza. Precisamente, este grupo publicaba hace unos días en Facebook la misma problemática que presenta la costa de Arico: “Se repite la estampa de vehículos en plena arena, tiendas por todas partes y el más absoluto descontrol”.