Un pasajero de avión se pone 15 camisas para no pagar más por su equipaje

Un hombre se ha convertido en las últimas horas en el pasajero de avión más viral en las redes sociales. Lo ha conseguido después de protagonizar un curioso vídeo en el que aparece poniéndose hasta 15 camisas para no tener que pagar los 104 euros que le requería la compañía Easyjet como sobrecargo por exceso de peso en su equipaje, ya que al parecer llevaba en su maleta 8 kilos de más.

Este viajero, que se disponía a coger un vuelo de la citada compañía desde Niza (Francia) hasta Edimburgo (Escocia), se tomó con sentido del humor que le comunicaran que debía pagar dicha cantidad -13 euros por cada kilo de más- y, sin dudarlo, abrió su maleta y comenzó a ponerse las camisas, todo ello, entre las risas de su hijo, que grabó la escena, y la de los propios trabajadores de la compañía. Ahora, el vídeo acumula más de 800.000 reproducciones.

Suitcase was over the weight limit in the airport so ma Da whipped oot aboot 15 shirts n wacked every one a them on to make the weightcunt wis sweatin pic.twitter.com/7h7FBgrt03

— Josh Irvine (@joshirvine7) 6 de julio de 2019