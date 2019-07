Víctor García, concejal de Hacienda: “Arico está fuera de la legalidad, al borde de la quiebra económica”

“La situación es muy grave, Arico está al borde de la quiebra, pero en ningún caso vamos a permitir que el municipio se hunda. Y está al borde de la quiebra porque ha tenido una gestión caótica que ha dejado al municipio fuera de la ilegalidad”, así de rotundo se manifiesta Víctor García (Primero Arico), un joven periodista que llevará la difícil tarea de la Hacienda pública del Ayuntamiento de Arico, y lo hará “gracias a un equipo joven, con áreas transversales, que no serán compartimentos estancos”.

“La situación económica del municipio -prosigue- es tan grave que que se deben más de medio millón de euros en facturas, porque tenemos servicios sin contrato como el de la limpieza del Ayuntamiento, ya encaminado, por cierto, los teléfonos o la propia empresa del sistema para que fichen los trabajadores, en una situación irregular”, señala García.

Cuando se le recuerda las palabras de Andrés Martínez (PP), anterior responsable del área, que habla de “una situación inmejorable” de la economía del Ayuntamiento, Víctor García eleva aún más su voz y explica que “ese dinero, el de canon de los parques eólicos, está comprometido. Para que la gente lo entienda, es un dinero que no se puede utilizar porque hay más de diez procesos judiciales abiertos y hay empresas que reclaman que se les devuelva el dinero. Ese dinero no se puede usar, porque sería una irresponsabilidad, cuando hay sentencias por venir y además solo se puede usar para lo que queramos sino para determinados usos, para porque proviene del canon de aprovechamiento del suelo rústico. Eso por un lado, pero luego tenemos, sentencias de 2012 que no provienen de los parques eólicos sino del desequilibrio con Aqualia y de la anterior empresa de recogida de basuras, sentencias que suman más de 500.000 euros. En uno de los casos hay más de 173.000 euros en intereses de demora, porque no ha habido ningún concejal ni alcalde o alcaldesa que pagara esa sentencia. Nosotros las vamos a pagar porque cada día que pasa es un euro más que se incrementa el debe”.

Es consciente que “pagar esa sentencia nos puede llevar a un plan económico financiero, porque Arico tiene un presupuesto humilde de siete millones de euros, que ya está muy ajustado, y de ese dinero hay que pagar las sentencias, que no podemos hacer con el dinero del canon de los parques eólicos porque, repito, está comprometido. Nosotros nos vamos a comprometer a pagar, aunque no podemos hacer en cuatro meses lo que no se ha hecho en cuatro años”.

Una auditoría externa y cobrar más a los parques eólicos

Víctor García anuncia que Arico tendrá presupuesto municipal para 2020, que será “todo lo social posible, con aumento de las becas y ayudas sociales”, y para ello anuncia una subida del canon de los parques eólicos: “El canon de aprovechamiento de suelo rústico está en el 5% y podemos llegar hasta el 10%, y también se puede aumentar el ICIO. Queremos que los parques eólicos paguen más, cuando no solo no quieren pagar más, sino que no quieren pagar”, un aumento de impuestos que no se hará con el IBI, que se rebajará.

Y no quiso olvidar que “cada día siguen llegando facturas de guaguas, de comidas, de pequeñas obras, unos servicios que no tienen contrato, por lo que no sabemos lo que te puede llegar mañana, cada día es una sorpresa, por lo que hemos decidido contratar una empresa externa esta misma semana para realizar una auditoría económica”.