Alerta sanitaria: este es el envase de la carne mechada de marca blanca con listeria

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha publicado las fotografías de la carne mechada, distribuida por Comercial Martínez León y comercializada por una marca blanca, cinco días después de conocerse que esta también está contaminada. Además, han avisado que todo aquel que tenga algún envase con ese etiquetado y como aparecen en las imágenes, se abstengan de consumirlos y que, en caso de haberlos consumido y presentar alguna sintomatología no habitual, acudan a un centro de salud.

En la empresa sevillana Magrudis, que distribuyó la carne a través de la marca ‘La Mechá’, se produjo el foco inicial de listeria. Desde la compañía apuntan la contaminación se encontraba en dos mechadoras, utensilios que se utilizan para mechar la carne. Así lo confirmó a Efe fuentes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, que han incidido en que se trata de un resultado preliminar del informe y que ahora los inspectores de la Junta de Andalucía tendrán que valorar y verificar en paralelo estos datos en sus estudios, en los que se examinarán otros elementos de la fabrica donde se pudo originar la infección.

Por su parte, la carne con errores en su etiquetado fue puesta en circulación por Comercial Martínez León.

“Se ha politizado todo”

José Antonio Martín, el gerente de Magrudis, la empresa que fabricó la carne contaminada con listeria que ha generado alrededor de 200 afectados y dos muertos, ha defendido que su empresa cumple “todos los protocolos de control” y que “no ha hecho nada fuera de la Ley”, por lo que no entiende “el maremágnum” que se ha montado sobre su empresa”.

“No me preocupan [las consecuencias legales], no he hecho nada fuera de la Ley. Cumplo todos los protocolos del sistema de control, hacemos las cosas bien, las instalaciones están limpias, el personal está cualificado… No entiendo el maremágnum que se ha montado sobre mi empresa. Entiendo que se ha politizado un poco la cosa. Incluso toda la clase política anda de reuniones con esto”, se ha defendido Marín en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press.

El gerente de la empresa que produce la carne mechada ‘La Mechá’ ha reivindicado que seguía todos los protocolos de higiene y de esterilización de la maquinaria: “Sí, todo, absolutamente todo. No sabemos qué ha pasado, en ello estamos. No debe ser evidente cuando los técnicos llevan varios días intentando dar con él y no lo consiguen. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado nada”, ha asegurado, a pesar de que varias fuentes oficiales han confirmado contaminación en al menos alguna de las mechadoras de la fábrica.