Carolina Darias: “En astrofísica somos referentes en el mundo; ahora apostamos por el TMT en La Palma”

La dilatada experiencia política de la consejera de Economía, Empleo y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Carolina Darias (PSOE), la hace afrontar las entrevistas siempre con determinación. A pesar de reconocer que “acaba de aterrizar” en la Consejería, señala que las noches han sido cortas desde que asumió la responsabilidad, por las horas de estudio que lleva sobre sus espaldas. Uno de los primeros platos calientes que se ha encontrado la expresidenta del Parlamento es la posibilidad de que el Telescopio de Treinta Metros (TMT) vuelva a ser un objetivo alcanzable para Canarias, dado el rechazo que ha suscitado en Hawái, lugar elegido en primera instancia por sus responsables. El presidente canario, Ángel Víctor Torres (PSOE), le ha encomendado que la burocracia no sea un impedimento para que esta inversión llegue a las Islas y de ahí que se reúnan este viernes en La Palma todas las administraciones involucradas. Así lo reconoce en su primera entrevista en DIARIO DE AVISOS como consejera…

-¿Por qué el TMT es una oportunidad para Canarias?

“En materia de astrofísica somos referentes de excelencia en Europa y en el mundo. Ahora apostamos por el TMT en La Palma con todo el apoyo institucional. Canarias está en disposición, en el caso de que los responsables del Telescopio de Treinta Metros (TMT) decidan que por los problemas que están encontrando en Hawái no es posible construirlo allí, de ofrecer las mejores condiciones, y con todo el apoyo institucional posible, para que el TMT pueda venir a La Palma”.

-¿Qué supondría la instalación del TMT en La Palma?

“Estamos hablando de una inversión que puede estar en torno a los 1.300 millones de euros, además de la creación de centenares de puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos. El presidente del Gobierno de Canarias quiere realizar este viernes una reunión conjunta en La Palma con todas las administraciones implicadas, para que la cuestión administrativa esté solventada, si los responsables del TMT deciden venir”.

-Sin embargo, se ha presentado una denuncia por parte de Ben Magec-Ecologistas en Acción que alega que el permiso de ocupación de los terrenos se llevó a cabo sin la declaración de impacto ambiental… ¿Qué consecuencias puede tener el TMT sobre el territorio?

“Hay una declaración ya de impacto que formuló el Gobierno de Canarias anterior. Por tanto, hay una declaración de impacto. Lo que tendrán que hacer las administraciones competentes es, conforme a esa declaración de impacto ambiental, hacer viable, en el caso de que así sea, esa inversión. Esperemos que con esta declaración de impacto y las licencias ajustadas a la misma se pueda dar satisfacción a otros colectivos, en este caso, como el que usted ha citado, Ben Magec, para que pueda desistir de esa, digamos, oposición”.

-¿Queda mucho trabajo administrativo por hacer?

“La licencia que se otorgó en un primer momento quedó anulada y lo que ha considerado el Cabildo de La Palma, que es la administración competente junto con los ayuntamientos afectados, es iniciar un nuevo proceso conforme a esa nueva declaración de impacto ambiental y creo que ese es el camino administrativo correcto. Esperemos que podamos estar en plazo para que, en torno al mes de septiembre, contemos ya con toda la parte administrativa en la mejor disposición, para que los responsables del TMT, en el caso de que así lo decidan, vengan a La Palma”.

-Usted es la consejera de Economía, Empleo y Conocimiento y uno de los institutos peor tratados durante muchos ejercicios presupuestarios ha sido el ITC (Instituto Tecnológico de Canarias), ¿qué planes tienes para él?

“Recientemente, he estado reunida con ellos y, desde luego, la impresión no puede ser mejor, ya que es un instituto que tiene sus cuentas saneadas y con proyectos muy ilusionantes. El nuevo modelo económico debe ser uno que nos permita crecer de manera sostenible, de manera solidaria e inclusiva. No puede ser que el crecimiento esté asociado siempre a la desigualdad, tiene que estar asociado a la equidad. Ahí es clave el conocimiento y la transferencia de ese conocimiento a través de la tecnología. Tanto el ITC como la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información desempeñan un papel clave en esa transferencia, por lo que en el departamento que dirijo y en este Gobierno de Canarias ambos serán estratégicos”.

-Ha hablado usted de cambiar el modelo productivo, ¿qué hará el Gobierno para que esto se produzca? ¿Qué nichos de negocio se podrían explorar en las Islas? En cada debate de la nacionalidad canaria se menciona “la diversificación económica” en Canarias como un mantra, pero seguimos dependiendo del monocultivo del turismo…

“Necesariamente, tienen que ser nichos que solo pueden estar vinculados al conocimiento. Ese va a ser mi mantra en esta legislatura: la transferencia del conocimiento y la tecnología y, sobre todo, hacia donde estamos yendo en el mundo. Hay una Agenda 2030, que es el modelo que hay que seguir, no hay otro, si queremos que el futuro tenga presente, si me permite la expresión. No se puede seguir creciendo consumiendo los recursos que estamos consumiendo. Por tanto, turismo sí, por supuesto, pero un turismo muy sostenible y con una conservación de nuestro territorio importante. En cuanto a los nuevos nichos, todo lo que tenga que ver con sostenibilidad ambiental, economía circular, economía azul, todo lo que tenga que ver con la generación de energías no contaminantes, donde Canarias tiene una fantástica oportunidad”.

-En cuanto a la generación de energías… ¿Hay más posibilidades en las Islas de otras Goronas del Viento?

“Hay más posibilidades de Goronas del Viento en Canarias. De hecho, el ITC está trabajando en un proyecto en La Gomera con otro sistema diferente al de Gorona que lo daremos a conocer. Canarias puede convertirse, sin duda, en muchas Goronas del Viento”.

-Hablando de economía y del turismo, ¿estamos preparados para un brexit duro?

“El Estado tiene un plan de contingencia y Canarias también. En el caso de que se produzca la salida, tiene que ser con acuerdo para que no se resienta ni nuestro mercado exterior, principalmente, las exportaciones agrícolas de tomate y pepino, ni las inversiones que hacen aquí compañías británicas. Por tanto, el primer deseo es que necesitamos un Gobierno de España cuanto antes, para dar estabilidad y normalidad democrática, pero también necesitamos instituciones europeas fuertes para que el relevo o transición culminen con éxito y garantías para los retos que tenemos por delante”.

-Si le parece, abordemos el área de empleo. ¿Hay posibilidad de reducir ese paro estructural que padecemos en las Islas?

“Los datos que hemos tenido en este punto de partida al frente de la consejería son los de la EPA del segundo trimestre, con el 21% de paro registrado, pero en esos datos de la EPA hay elementos positivos que me gustaría destacar. Somos la comunidad que más crecemos en población activa, 8.700 personas, por lo que generamos atracción y eso es importante. Además, hay 8.200 personas ocupadas nuevas; de manera que hemos generado empleo. Siempre nos quedamos con los datos negativos, y hay que tenerlos en cuenta, pero también hay que destacar esa confianza a la hora de generar empleo. Por tanto, máxima tranquilidad en los sectores económicos, en los agentes económicos y sociales para seguir generando ese clima de confianza a la hora de seguir avanzando”.

-¿Hacia dónde?

“Hacia un empleo estable. Si a esos datos de la EPA le unimos los datos del paro registrado que salieron a principios de este mes, vemos que también hemos incrementado el número de personas desempleadas, cosa que no ocurría en el mes de julio desde hacía mucho tiempo. Esto quiere decir que tenemos que ser capaces de salir de ese bucle…”.

-Dígame usted cómo…

“Primero, sabemos que hay un paro estructural en determinados colectivos: personas mayores de 45 años, gente joven con talento para las que tenemos que ser capaces de generar las condiciones con el fin de que se puedan quedar, y también me preocupa el incremento del paro femenino. Por tanto, ahí son clave las políticas activas de empleo, para intentar incorporar a esas personas que, estructuralmente, están fuera”.

-¿Qué opciones hay para reducir esa tasa de paro, ahora en el 21%? ¿Tiene alguna cifra en la cabeza como objetivo?

“El objetivo tiene que ser siempre el de converger con la media nacional. Sin poner cifras, pero sí una tendencia hacia converger.”

-Otro objetivo en el ámbito del empleo podría ser, aunque no se reduzca el paro, que los canarios que tienen un empleo dejen de ser pobres…

“Cuando hablamos de un crecimiento que genere equidad, estamos hablando de que mejore la vida de la gente. Lo que no parece admisible es que haya trabajadores que teniendo un empleo y un salario sigan en una situación económica que no les permita llegar a final de mes. Hay un plan importante que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo, Plan de Trabajo Digno, de empleo decente, que debe ser nuestro objetivo”.

-¿Se ha encontrado, al igual que ha ocurrido con el techo de gasto, con alguna sorpresa en la Consejería?

“Tengo que decir que el traspaso fue exquisito tanto con el consejero saliente de Economía, Pedro Ortega, como con la de Empleo, Cristina Valido. Por ahora, no me he encontrado con sorpresas desagradables y espero no encontrarme con ninguna”.