El garaje del horror en Portugal: dos gemelas encerradas durante años por sus padres

Indignación en Portugal por el caso de dos niñas gemelas de 10 años que vivían sin escolarizar y en condiciones insalubres en un graja durante tres años, encerradas por sus padres a los que se les ha retirado la custodia de forma preventiva.

Las niñas fueron halladas por la Policía de Seguridad Pública la semana pasada en la localidad de Amadora, a las afueras de Lisboa, gracias a una denuncia anónima realizada a través de una línea telefónica de apoyo a menores.

Los agentes encontraron a las gemelas “en condiciones deplorables” entre bolsas de basura y rodeadas por cucarachas, no iban al colegio y presenciaban agresiones físicas y psicológicas entre los padres, de 51 y 34 años, detenidos por malos tratos y ahora en libertad a la espera de juicio con la prohibición de acercarse a las menores, que se encuentran en una residencia de acogida temporal.

La madre de las menores, en declaraciones a la prensa portuguesa, ha asegurado que “no vivían tan mal” y que las niñas “nunca se habían quejado”. Afirma también que no estaban escolarizadas porque les “faltaba un documento” para realizar la inscripción en el colegio, un dato que desmiente el Ayuntamiento de Amadora ya que no le consta ningún tipo de solicitud administrativa sobre las gemelas. La madre ha restado importancia al analfabetismo de las pequeñas, diciendo que “nunca nadie ha muerto por no saber leer y escribir”.

Al Ayuntamiento tampoco le consta que los padres pidiesen alguna ayuda para acceder a una vivienda tras ser demolida la que ocupaban ilegalmente en el año 2016, año en el que se mudaron al garaje donde encontraron a las niñas. En ese lugar, la pareja dormía en un sofá y las gemelas en una litera, todos compartiendo espacio con dos perros y cuatro gatos.

La indignación en el país crece a medida que se conocen más datos del caso, como el hecho de que la situación era conocida por la Comisión de Protección de Menores y Jóvenes desde 2013, cuando esta recibió un aviso de que las gemelas estaban “expuestas a violencia doméstica”. En aquel momento se emitió una medida de alejamiento preventiva de la madre y sus hijas del progenitor, pero se archivó el proceso.

La mujer regresó con su pareja y en 2016, tras recibir un nuevo aviso por “violencia doméstica” la Comisión remitió el caso a la Fiscalía lusa. Ya en julio de este año, la Comisión recibió otra notificación respecto a las niñas y trató de localizar a la familia sin éxito, algo que finalmente se consiguió mediante la llamada anónima a la línea de ayuda la semana pasada.