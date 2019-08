La capital aprueba el rescate de la concesión del ‘parking’ de El Corte Inglés, que será totalmente público

Es la primera vez, al menos en los últimos 15 años, que el Ayuntamiento de Santa Cruz procede a recuperar la concesión de un servicio público por graves incumplimientos. Ayer la Junta de Gobierno Local aprobó el expediente de resolución del parking de El Corte Inglés. Así lo confirmó el concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín (PSOE), quien añadió que también ayer se procedió a la comunicación oficial a Inversiones Parque, empresa concesionaria de este aparcamiento, de la decisión adoptada. “Se le va a dar un plazo de alegaciones, como en cualquier proceso administrativo”, explicó Martín.

Además de esta comunicación, detalló el edil, se le informó a la empresa de que se deniega la solicitud que había formulado para ceder de manera formal la gestión del aparcamiento a El Corte Inglés. “Había otro expediente abierto con la solicitud de cesión del parking al centro comercial y hemos dicho que no ha lugar porque el incumplimiento grave a lo que lleva es a la resolución del contrato”. Este incumplimiento consiste en que Inversiones Parque nunca gestionó de forma directa el aparcamiento, cediendo la misma a El Corte Inglés. “Una vez que se supere el periodo de alegaciones se iniciará el expediente para la cesión temporal al Corte Inglés y por otro lado estamos ya trabajando en los pliegos de la nueva concesión pública”, añadió José Ángel Martín.

El edil destacó que se están tomando todas las decisiones de forma conjunta porque “hay que hacerlo todo de tal manera que regularicemos completamente la situación. La Ley de Patrimonio nos permite, por un periodo temporal, ceder la concesión a un tercer operador, en este caso a El Corte Inglés, que es lo más lógico. A partir de ahí trabajamos para sacar el pliego lo más rápido posible”.

Pliegos

En cuanto al contenido de los pliegos, en el que ya se está trabajando, Martín insistió en que se va a incidir “mucho” en el control de los precios y también en la operatividad del aparcamiento, “que es un establecimiento público y como tal debe estar abierto las 24 horas”. El edil de Servicios Públicos también avanzó que “a parte de estos dos asuntos, también queremos que existan periodos más bonificables, como pueden ser Navidades y festivos de mucha actividad comercial, para que el usuario vea también compensado el coste del servicio”.

Otro de los aspectos a tener en cuenta, según explicó Martín, e igual de importante es “subsanar las deficiencias que hay ahora mismo en la infraestructura”. Se refiere el concejal a los accesos peatonales o las humedades que presenta el aparcamiento. “Una de las escaleras está en bastante mal estado, de hecho está cerrada, es una de las que sale a la plaza. También está el tema de las humedades. En conjunto, la nueva concesionaria tendrá que invertir en la reparación de todos estos desperfectos”, añadió Martín.

Meridiano, aún sin permiso para cobrar

El concejal de Servicios Públicos confirmó que el Centro Comercial Meridiano aún no ha solicitado la autorización para comenzar a cobrar por aparcar en su parking, tal y como había anunciado, por lo que, entiende Martín, ese anuncio finalmente no se hará realidad, al menos de momento. “Seguimos a la espera de que Meridiano nos contacte, después de la última reunión en la que le hicimos llegar toda la documentación que tenía el Ayuntamiento sobre esos aparcamientos”. En cuanto a si van a cobrar el 1 de septiembre, precisó “no hay pedida ninguna autorización”. Para poder cobrar por aparcar se necesita completar un trámite administrativo que no se ha iniciado”. Martín insistió en que “la buena voluntad” de las dos partes “nos lleva a pensar que buscaremos una solución conjunta”, concluyó.

Revisión de todas las concesiones públicas de aparcamientos

Los técnicos de Servicios Públicos se encuentran inmersos en el trabajo de revisar todas las concesiones referentes a los aparcamientos públicos de Santa Cruz, comprobando el cumplimiento de las condiciones recogidas en los pliegos del concurso que les otorgó la gestión.