La revista ‘Newsweek’ incluye los vinos canarios entre los mejores del mundo

El prestigio de los vinos canarios no para de crecer. El conocimiento de la calidad de los caldos elaborados en las Islas llega cada vez más lejos. Y si no, recomendamos echar un vistazo a la revista neoyorquina Newsweek, que en su último número dedica un piropo que no pasa desapercibido, al referirse al Archipiélago como “una de las más intrigantes regiones de vino en el mundo”, situándolo entre las zonas de producción más exclusivas del planeta y elogiando, especialmente, el vino blanco y el malvasía.