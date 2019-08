Steve Aoki, Orishas y más de 20 artistas convocan a 20.000 personas en el Festival Sunblast

Costa Adeje servirá un año más como punto de encuentro para miles de personas que acuden al reclamo del cartel artístico del Festival Sunblast, que en este 2019 cuenta con músicos de la talla de Steve Aoki, Orishas y The Martínez Brothers como alguno de sus participantes más importantes. Este sábado, 10 de agosto, más de 20.000 personas se darán cita alrededor de sus cinco escenarios para disfrutar de nueve horas de música.

Al igual que el resto de festivales que se han desarrollado en este 2019 en Costa Adeje, Sunblast contará con una notable mejoría de prestaciones respecto al año pasado, con zonas más amplias, nuevas áreas de descanso e infraestructuras mejoradas, hasta convertirse en una de los mejores espacios de ocio de Canarias.

Otros de los nombres destacados de esta octava edición son los de R3hab, Borgore, Bad gyal, Quintino y I Hate Models. Una vez más, los cinco escenarios del Sunblast (Juicy, Island Boogie, Main Stage, Panorama y Bass Stage) conforman una oferta ecléctica con una variedad de sonidos que van desde la música electrónica de primera figuras mundiales como The Martínez Brothers al hip hop cubano de los míticos Orishas.

El cartel de artistas se completa con las participación de Amine Bou, Bad Company UK, Beat Creator, Bobby Bob, Conjurer, Delta Heavy, DJ2D2, El Chojin, Fat Boyz, Guti, Hanfry Martínez, Higo Mordido, Hito, Indigo Jams, Juacko, Kiyo, Moksi, Ricky Tuff, Sweet Barrio, We are trash y Will Blake.