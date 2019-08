Sufre quemaduras en el cuello por una descarga eléctrica provocada por el cargador de su móvil

Una joven estadounidense de 19 años, residente en Michigan, sufrió el pasado mes de julio quemaduras de segundo grado en el cuello tras la descarga de corriente eléctrica que pasó desde el cargador de su móvil al collar que en ese momento llevaba puesto.

La afectada se encontraba acostada en su cama con el teléfono móvil conectado a la corriente y colocado bajo la almohada cuando comenzó a sentir calor y, posteriormente, dolor. La chica acudió a urgencias para ser asistida.

La marca del cargador era de iPhone y todo indica a que el dispositivo produjo una descarga eléctrica al entrar en contacto con el collar metálico.

Whoa! Generic phone chargers can cause burns or electrocutions. Teens are particularly at risk of injury. Don’t sleep with phones or mobile devices charging in bed. Avoid leaving the charger plugged in when its not connected to a phone. More: https://t.co/cQOLDz3pTo @AnnalsofEM pic.twitter.com/OgPZ8bFGdy

— ACEP (@EmergencyDocs) July 24, 2019