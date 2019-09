Aluvión de descalificaciones en el Pleno de Los Llanos por presunto “dopaje electoral”

DANIEL TOVAR

El Salón de Plenos de Los Llanos de Aridane vivió el pasado jueves uno de los debates más acalorados que se recuerdan, al comparecer la alcaldesa del municipio, Noelia García Leal (PP), tras unas declaraciones en las que el portavoz de Coalición Canaria, Francisco Montesdeoca, insinuaba la posibilidad de que la regidora hubiera empleado, a finales de la pasada legislatura -en la que los populares gobernaban en minoría-, las ayudas de emergencia social “de manera electoralista”, con vistas a los últimos comicios municipales y autonómicos de mayo.

Según la formación nacionalista, la alcaldesa, mediante decreto, “concedió en las tres semanas coincidentes con la campaña electoral ayudas de emergencia social por un importe medio semanal de 6.460 euros, mientras que en los cinco primeros meses del año, el cómputo de las ayudas concedidas ascendió solo a 1.818 euros”, indicaban en un comunicado, haciendo hincapié en que los datos “se desprenden del estudio comparativo de la contabilidad del Ayuntamiento”.

García Leal, a instancias de la actual concejal de Servicios Sociales, Elena Concepción, defendió que en su condición de alcaldesa desconoce “a quién, por cuánto y cuándo se dan las ayudas” sociales concedidas por la institución. Mostró, ante el resto de ediles de Gobierno y oposición, un escrito de los técnicos del área, en el que manifestaban su “total rechazo” a las acusaciones de Montesdeoca, al entender que “se ve dañada nuestra imagen profesional”. En el documento, el personal municipal aseguraba que la concesión de las prestaciones se ha realizando “siempre ciñéndonos a la legislación vigente”. El portavoz de CC respondió que ya ha solicitado una cita con los técnicos a fin de esclarecer en qué términos se producían sus críticas, y que, una vez finalizado el encuentro, informará sobre este a los medios de comunicación.

La alcaldesa, explicó cuál es el curso ordinario que llevan las solicitudes de prestaciones sociales, que comienzan por una evaluación del caso por parte de los trabajadores sociales, y finalizan con su firma -de Alcaldía- y posterior pase por Intervención del Ayuntamiento. “Jamás se hacen los pasos a la inversa”, declaró Noelia García, quien reiteró que se han seguido “criterios objetivos”.

Montesdeoca aseveró que “no me convencen” las explicaciones dadas. Y con posterioridad a la sesión, desde su grupo político se reafirmaban en sus acusaciones, asegurando que “nuestras sospechas de que el procedimiento no se ajustó a la legalidad se ratifican”, haciendo alusión a una solicitud de Alcaldía que habría dado por “firme” una subvención de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, que justificaría el incremento de fondos, “algo que no se pudo dar, ya que ni siguiera se había solicitado”, dicen.