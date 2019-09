Aparecen en Tacoronte dos lenguas de grandes dimensiones colgadas en un árbol

Aparecieron el fin de semana ante el asombro de los vecinos de la zona que, indicaron algunos, llamaron al 112 para que las retiraran dado lo macabro del espectáculo que suponía para conductores y transeúntes ver dos lenguas de animal colgadas de un árbol.

La plataforma Tacoronte Participa lo terminó denunciando en su página de Facebook. Pero hasta hoy al mediodía continuaban allí, colocadas en la vía de servicio adyacente a la TF-5, una zona por la que pasan muchos vehículos pero pocos peatones, que comunica con el campo de golf y la Coca Cola. Eran de grandes dimensiones y por ello todo apunta a que son de vaca, confirma el alcalde, José Daniel Díaz, quien ayer se acercó al lugar y comprobó lo que todo apunta a un ritual de santería.

“Ambas están atadas con una cinta roja clavadas a un árbol, por lo tanto, quien lo hizo fue con toda intención”, añadió el mandatario, ya además, “hay una por cada lado, es decir, por cada sentido de circulación”.

Además, “es algo extraño porque están envuelta de una forma especial, no sé tienen algo dentro pero no quiero comprobarlo”, confesó el alcalde. No obstante, sí aseguró que había una gran presencia de moscas verdes y ordenó retirarlas antes de que supongan un problema de salubridad. Al mismo tiempo, encomendó a la Policía Local que investigue sobre este hecho al que calificó de “macabro e insalubre”.