Detenido por golpear a su hija de apenas dos años porque era incapaz de caminar

Las autoridades de Arabia Saudí han detenido a un varón tras hacerse públicas unas grabaciones que muestran cómo golpea a su hija de apenas dos años por ser incapaz de mantenerse en pie. El padre pega a la niña en varias ocasiones e, incluso, la deja caer contra el suelo tras levantarla de los brazos.

El vídeo, que ha sido difundido por el portal The New Arab, ha desatado la polémica en las redes sociales y han sido los propios usuarios quienes han pedido que se castigue al hombre. La Policía finalmente identificó al progenitor, llamado Yousif Alqutai.

Avisamos de la dureza de las imágenes

“Como pueden ver, la niña está perfecta. Intenté que aprendiera a caminar y ahora, por la gracia de dios, puede hacerlo por sí misma”, intentó explicar el padre en un vídeo publicado en Twitter. Posteriormente, culpó a la madre de la pequeña asegurando que sufrió una crisis nerviosa porque le había dejado solo con cuatro niños.

Yousef Al Qutati put out this video just now

He still has the child with him. He just tried to explain away his behavior. So she's still in danger if anyone can do anything to find this guy. Please help.

