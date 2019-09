Encuentra a su hija 24 años después de haber sido secuestrada por narcotraficantes

Una madre desesperada por el secuestro de su hija y Facebook. Son los dos grandes protagonistas que más parece una película de acción que la historia real que es. En 1995, una niña fue secuestrada en Argentina, pero su madre jamás perdió la esperanza de poder encontrarla. Para ello, pensó en que las redes sociales podían ser de ayuda y ahora, 24 años más tarde, la historia ha tenido un final feliz.

“Hola, hija. Quiero que sepas que te sigo buscando. Te arrebataron de mi vida cuando tenías 4 años, ahora tenés 28, nacista el 4 de enero de 1991 en el hospital Vélez Sarsfield, tal vez te sientas identificada con las fotos que voy a poner. Te parecer mucho a mí, y a tus tíos, tu nombre verdadero es Marina Fernanda Aragunde, te decían Culi, ese era tu apodo”, indicó la madre en Facebook, mientras subía numerosas fotografías de la pequeña por si alguien, o ella misma, podía reconocerla pese a haber pasado tanto tiempo.

Marina Fernanda Aragunde, su verdadero nombre, había pasado a llamarse Valeria después de que unos narcotraficantes, para vengarse de su padre y de su abuelo, envueltos en actividades delictivas, acabara en sus manos. El diario Clarín explica cómo fue el reencuentro con su madre por parte de la joven: “La primera vez que la vi fue demasiado fuerte. Estaba sentada en el bulevar Oroño. La veo venir caminando y es como que se completa el alma. Son recuerdos que vienen. No me acordaba de ella. Se me venían figuras de cuerpo, pero no las caras. Sí cuando le vi las manos, con el roce y con todo. Fue muy fuerte».

Madre e hija, por fin, están de nuevo juntos, pese a haber recibido amenazas de todo tipo tras haberse producido el reencuentro por personas vinculadas a los secuestradores. “Tengo miedo. Mucho. Pero el miedo no me va a detener”, dijo la hija al citado diario argentino.