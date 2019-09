Golpe inesperado (0-1)

Inesperado golpe el que sufrió ayer el CD Tenerife a manos de un Fuenlabrada que llegaba a la Isla aún medio tocado por un virus que lo dejó tocado entre semana y no pudo jugar contra el Zaragoza. El cuadro madrileño sorprendió al cuadro local en la segunda parte en una acción aislada protagonizada por Ibán Salvador en el minuto 78. Justo en esos momentos, los locales estaban totalmente volcados en acciones ofensivas y el Heliodoro estaba convencido de que más pronto que tarde llegaría el tanto de los suyos. No fue así y el Tenerife cosechó la primera derrota en casa de la temporada. Un Tenerife que no fue el de los dos anteriores choques.

Tal y como había dicho López Garai, las rotaciones iban a llegar a este partido. Lo más llamativo del once inicial formado por el entrenador vasco fueron los debuts de Shaq Moore y de Nahuel Leiva. Este último ya había tenido minutos, pero entró por vez primera en los planes iniciales de su entrenador. Así las cosas, Moore entró en el lugar de Luis Pérez, el lateral diestro, mientras que Carlos Ruiz se sentó para que Aitor Sanz regresase al medio del campo. Alberto y Álex Muñoz fueron los centrales y el tridente de la medular lo formaron Milla, Aitor y Lasso. Bermejo también se quedó fuera, mientras que llama la atención que naranjo siga sin entrar en la convocatoria.

En los compases iniciales del encuentro, el CD Tenerife fue demasiado impreciso y fue el Fuenlabrada el que más protagonismo adquirió. El cuadro madrileño se acercó más a la portería defendida por Ortolá, aunque sin crear demasiado peligro. Aún así, el portero blanquiazul tuvo que trabajar en varias ocasiones para que no hubiera una sorpresa desagradable inicial. La aproximación más peligrosa fue en el minuto siete, cuando Juanma disparó desde lejos y el exportero del Barcelona se vio obligado a despejar a córner.

Por su parte, el Tenerife era incapaz de darle continuidad a su juego y apenas retenía el balón en su poder. Y cuando lo tenía, lo perdía con suma facilidad y rapidez.

Con el paso de los minutos, el Tenerife se fue asentando en el terreno de juego. Comenzó a tener más continuidad en su juego.

En el minuto 27, los locales reclamaron un posible penalti por una caída de Nahuel que el colegiado no señaló.

En el último cuarto de hora del primer acto, el equipo tinerfeño intentó acercarse a la meta defendida por Biel Ribas, pero con escaso orden y acierto.

La segunda parte comenzó sin cambios y con una falta peligrosa que provocó Nahuel. El atacante forzó una amarilla por un derribo de Clavería. Luis Milla ejecutó el libre directo que se estrelló en la barrera madrileña.

El primer cambio local llegó después de que Milla tirase un córner que se fue por fuera tras tocar Álex Muñoz y Nteka. López Garai cambió primero a Suso por Leiva e inmediatamente después a Luis Pérez por Shaq Moore. Corría el minuto 59 de encuentro y a Nahuel no le sentó nada bien la sustitución. Rechazó el saludo de López Garai y tiró una botella de agua visiblemente enfadado.

Mientras, el partido seguía adelante y el Tenerife fue acercándose cada vez con más peligro al portal madrileño. Así en el 64 Malbasic estrelló en el lateral de la red una volea peligrosa. En el 69, Muñoz equivocó un remate de cabeza que se fue por fuera tras un saque de esquina. Fueron dos acciones, casi consecutivas, que presagiaban que el tanto local llegaría más pronto que tarde.

En el minuto 73 hizo acto de presencia en el encuentro el VAR, que tuvo que observar una caída de Miérez en el área fuenlabreña. El delantero besó el césped tras un pase mortal de Malbasic y una jugada de maestro de Aitor Sanz. El VAR no observó pena máxima en la acción, por lo que el juego siguió.

Casi ya a la desesperada, López Garai metió en el campo a Dani Gómez y sentó a un infatigable Miérez. En las botas del jugador del Real Madrid recaía la responsabilidad de la victoria.

Lo que nadie esperaba era que el Fuenlabrada marcase en una contra totalmente aislada y cuando el campo estaba totalmente inclinado hacia la meta visitante. Hugo Fraile, desde el centro del campo, manda un pelotazo largo que no saben defender ni Alberto ni Muñoz. Ibán Salvador hizo todo bien para acabar ejecutando cruzado a Ortolá. Injusto, pero real.

El gol visitante fue demasiado duro de superar a los blanquiazules, que no generaron ni una sola ocasión para intentar empatar el encuentro. Producto de la impotencia, Mazán fue expulsado en el minuto 91 por reiterar sus protestas. El lateral fue amonestado en dos ocasiones y se perdió los últimos minutos de partido.

De esta manera, el Tenerife perdió en casa por primera vez en Liga y cosechó la segunda derrota de la temporada, por lo que fracasó en su intento de acercarse a los puestos de privilegio de la tabla