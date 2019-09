La Confederación Mundial confirma el escándalo de la descalificación española en el Foto Sub de Arona

El delegado técnico de la Confederación Mundial de Actividades Submarinas (CMAS) en el XVII Campeonato Mundial de Fotografía Submarina, Rui Guerra, ha confirmado por escrito las irregularidades adelantadas ayer por DIARIO DE AVISOS acerca de la escandalosa eliminación del equipo español durante dicha prueba, que tuvo lugar durante la semana pasada en Arona, y que contó con la organización delegada de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas (Fedecas).

A pesar de que, a través de Facebook, Fedecas achacó dicha sanción a “una incidencia técnica”, el informe oficial elaborado por Rui Guerra, cuya copia obra en poder de este periódico, no puede ser más contundente.

Como adelantó DIARIO DE AVISOS, la eliminación de la Selección Española en la categoría principal, la de fotografía, se produjo al descubrirse que sus botellas de aire estaban cargadas a mayor presión de la permitida. No debían superar las 200 atmósferas, como se fijó en la reunión técnica de la competición, pero en realidad estaban a 260 atmósferas, lo que no solo incumplía dicho pacto, sino que además ponía en peligro a los submarinistas, dado que el límite de lo saludable es de 220 atmósferas.

El delegado técnico de la CMAS detalla en su escrito lo sucedido el pasado sábado día 20. Sostiene que se interesó por las botellas del equipo español después de que el capitán del mismo le expresara sus dudas acerca de las mismas.

Cuando Rui Guerra las inspeccionó, descubrió el pastel, y así lo contó. “Siguiendo el procedimiento rutinario de verificaciones pre-inmersión en algunos de los barcos, y queriendo comprobar el problema con la carga de dichas botellas, yo fui al barco numero 7 (Claumar) donde estaban los equipos de Finlandia, Hungría y España. He comprobado todas las botellas del barco y cuatro de ellas estaban a 260 bares! [El signo de admiración está en el original]. Todas las demás tenían la presión esperada de entre 190 y 210 bares. Todas las botellas ya tenían los chalecos y reguladores montados. Las cuatro botellas en cuestión eran para ser usadas por 2 parejas de equipo español. He comprobado muchas otras botellas en varios barcos y ninguna de ellas tenía presión similar. Esta presión excesiva es la ventaja obvia en la competición para 2 equipos mencionados. Y además, la presión tan excesiva podría ser el riesgo para la seguridad en las altas temperaturas aquí en Tenerife. Puesto que todas las estaciones de carga tienen la válvula de seguridad que para la mayoría de los compresores a unos 220 bares de presión puedo concluir que el hecho de tener 260 bares en las botellas no puede ser un simple error”, concluye Guerra.

Ese mismo día, prácticamente el resto de los países participantes reclamó y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento General de Fotografía Subacuática CMAS para Campeonatos del Mundo, se consumó la bochornosa descalificación del equipo español, que para más inri era el anfitrión.