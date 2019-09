La periodista que se hartó de los insultos que recibe por su físico: “¿Soy fea? Pues toma selfies”

La periodista y bloguera de 38 años, Melissa Blake, decidió responder a los insultos que ha recibido a lo largo de toda su vida por su aspecto físico, tales como “fea” o “globo”.

“En la última ronda de ataques de trolls, la gente me dijo que tendría que tener prohibido publicar fotos mías porque soy muy fea”, escribió la comunicadora en twitter.

Blake padece el síndrome de ‘Freeman-Sheldon’, conocido popularmente como el ‘síndrome de la cara silbadora’. Este es un trastorno que consiste en anomalías óseas y articulaciones contracturadas, además de rasgos faciales pronunciados.

El caso es que la periodista ha sido el blanco de las burlas durante muchos años, sobre todo, tras el surgimiento de las redes sociales.

Sin embargo, Blake ha decidido venirse arriba y responder a las críticas e insultos que ha sufrido por personas que ni siquiera conocer.

Lo ha hecho con una galería de fotos, ya que parece sus selfies suponen ‘un problema’ para los usuarios que no tienen otra cosa mejor que hacer que meterse con ella por su aspecto. “Me gustaría celebrar la ocasión con estos tres selfies”, publicó la periodista dando ‘carpetazo’ al asunto.

During the last round of trollgate, people said that I should be banned from posting photos of myself because I’m too ugly. So I’d just like to commemorate the occasion with these 3 selfies… 📸😉👋🏻 pic.twitter.com/9ZuSYFOtwv

— Melissa Blake (@melissablake) September 7, 2019