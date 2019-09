Reconoce haber matado de 100 martillazos a una mujer en Tenerife

La acusada de matar en Tenerife a una mujer el 12 de diciembre de 2017 a martillazos ha reconocido este lunes durante la apertura del juicio oral en la Audiencia Provincial que causó la muerte de la víctima.

Según el relato de acusación de la Fiscalía, la acusada (K.Z.) propinó más de 100 golpes en la cabeza con un martillo tipo carpintero cuando la víctima se encontraba desnuda en el baño del domicilio donde ocurrieron los hechos.

“No fue algo que yo quisiera hacer, no con esa intención. Yo le causé la muerte, pero las cosas no son como dice la prensa”, ha declarado la encausada, visiblemente emocionada.

Según el relato de la Fiscalía, K.V. sustituyó a la fallecida durante el mes de noviembre para cuidar y asistir a una señora en su propio domicilio ubicado en Santa Cruz de Tenerife, un mes por el que la encausada percibió finalmente 1.000 euros en una cuenta bancaria.

La víctima se fue un mes a su Bolivia natal, negándose previamente a percibir sus mil euros por vacaciones retribuidas, hasta que volvió y los recibió en un sobre con 20 billetes de 50 euros cada uno.

Entre las diez y las once de la mañana de aquel 12 de diciembre, relata el escrito del Ministerio Fiscal, ambas cuidadoras se encontraban en el domicilio de la mujer e iniciaron una discusión “sobre los emolumentos que debiera recibir K.Z.”, sin que finalmente llegaran a un acuerdo.

Entonces K.Z. presuntamente agarró un martillo de carpintero y propinó más de 100 golpes en la cara y la cabeza durante “varios minutos” a la víctima hasta que finalmente el martillo se rompió.

Por estos hechos, la Fiscalía pide treinta años de prisión, 25 por asesinato con alevosía y ensañamiento y 5 años por robo con violencia e intimidación, así como de una medida de libertad vigilada durante 35 años y una indemnización de 150.000 euros a los herederos legales de la fallecida.

La defensa, sin embargo, ha sostenido que no existe premeditación ni tampoco ensañamiento, ya que no comenzó a golpear en zonas no vitales, que la víctima se defendió y que, de haber sido realmente un asesinato, en su opinión, habría previsto una fuga posterior.

Dos testigos policiales han coincidido hoy en sus declaraciones en que encontraron a K.V. con el brazo y la pierna derecha vendadas junto a la señora mayor en el salón del domicilio, tras responder al aviso, y que el dormitorio de la fallecida estaba “revuelto, desordenado”, y algunas gavetas “abiertas”.

K.V. declaró aquel día que, en el trayecto de vuelta de misa junto a la señora, se tropezó en la calle, se dobló el tobillo y se lastimó también la mano al tratar de agarrarse a un árbol. Uno de los policías ha declarado que K.V. todavía se encontraba “nerviosa, alterada”.

Además, un subinspector de homicidios ha asegurado que la encausada dijo entonces que tras encontrar el cuerpo no se acercó a él, y que unas manchas de color rojizo que tenía en los antebrazos se debían a una urticaria.

Pero tras un frotis se comprobó que dichas manchas no podían deberse a una urticaria, dado que se expandían por la piel, tras lo que K.V. cambió su versión y señaló que sí se había arrodillado para comprobar el estado de la víctima cuando la encontró.

Sin embargo, la ropa de K.V. en aquel momento no presentaba manchas o filtraciones de sangre, por lo que entonces, según ha dicho el subinspector, su versión carecía de lógica.

Los agentes de seguridad encontraron a la víctima boca arriba, con la mitad del cuerpo superior dentro del plato de ducha y las piernas por fuera de éste; vieron igualmente mucha cantidad de sangre, alguna de ella “proyectada” hacia los azulejos.

Y comprobaron asimismo que el cuerpo había perdido uñas, lo que “en general”, según el subinspector de homicidios, se debe a un mecanismo de defensa.

Estos posibles mecanismos defensivos son los que esgrime la defensa para restar la condición e alevosía, característica propia de un asesinato, ya que, a su juicio, demuestran que K.V. no abordó de improviso a la víctima ni anuló su capacidad de defenderse.

Tampoco, ha continuado el subinspector, se encontraron restos de agua, por lo que la víctima, previsiblemente, no llegó a ducharse pese a encontrarse desnuda en el momento de los hechos.

Por otro lado, el mango de madera encontrado en el baño estaba roto y le faltaba una parte, presumiblemente la de arriba, según el subinspector.

Luego encontraron en un contenedor de basura un calzado cuya suela correspondía con las huellas encontradas sobre la sangre del piso del baño, así como una bolsa blanca con una camisa y unos pantalones manchados de sangre y la cabeza de un martillo que coincidió con el mango.

Ese mismo doce de diciembre, en torno a las once de la noche, las autoridades detuvieron a K.V. en base a las declaraciones de algunos testigos y a los hechos, con los que encontraron “incongruencias” en su testimonio e indicios de que podía tener relación con el suceso.

Después encontraron entre las pertenencias de la encausada un sobre con 20 billetes de 50 euros cada uno.