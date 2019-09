Sergio Batista: “El fútbol es mi vida, mi pasión; me divierte, me agota, me deprime, pero me fascina”

Sergio Batista, presidente de la UDG Tenerife Egatesa. /Sergio Méndez

Los resultados no acompañan a la UDG Tenerife Egatesa en el arranque de la Liga Iberdrola, tras dos empates y una derrota. El alma máter del club sureño, Sergio Batista, visitó la redacción de DIARIO DE AVISOS para analizar la actualidad de su club, así como de distintos temas relacionados con el fútbol femenino, y abrimos una rendija en su vida más personal.

-Tres jornadas disputadas en la Liga Iberdrola y la UDG Tenerife Egatesa no sabe lo que es ganar. ¿Hay inquietud en el presidente por los resultados?

“Si miramos para atrás, y refrescamos la memoria, veremos que en las cinco temporadas que llevamos en Primera División los números son muy similares a estas alturas de competición. La preocupación la tengo en la jornada diez, en la doce, en la catorce, con independencia del puesto que ocupemos. Ahora mismo tenemos la preocupación propia de no haber ganado, pero en circunstancias normales, y sin dos errores arbitrales puntuales que nos han penalizado, tendríamos seis puntos. Con esos puntos estaríamos en la segunda plaza. No creo que haya motivo para estar preocupados, pero si nos gustaría contar con más puntos”.

-Si no se logra igualar el cuarto puesto de las dos últimas temporadas, ¿sería una decepción para el club tras apostar muy fuerte por David Amaral?

“Para nada. Esto cada vez es más difícil y complicado dada la inversión y la apuesta que están haciendo los clubes de la liga profesional con sus equipos femenino. El objetivo prioritario del club es la permanencia. Una vez lograda podemos soñar en otros objetivos. El hecho de que hayamos tenido muy buenas clasificaciones en las dos últimas temporadas, no nos puede desviar de cual es nuestra identidad, de nuestras posibilidades, y con que medios contamos para competir en una categoría tan fuerte”.

-Sergio Batista es un hombre de fútbol y sabe que si la pelota no entra tarde o temprano el entorno se podría acordar de Pier Cherubino por su polémica marcha del banquillo sureño

“No creo que la marcha de Pier fuese polémica. Mantengo una excelente relación con él. Recuerdo que durante seis jornadas me pidieron que lo cesara y lo mantuvimos contra viento y marea. El tema Pier es un debate cerrado. Nuestro entrenador es David Amaral, con el que estamos muy a gusto. No tenemos dudas con David, como tampoco las tuvimos cuando Pier o Toni Ayala pasaron momentos complicados”.

-En la plantilla de la UDG Tenerife Egatesa cuenta con futbolistas internacionales. ¿Como lo hace para que acepten fichar por un club que cuenta con las peores infraestructuras de Primera División?

“Influye mucho el boca a boca. Las jugadoras hablan entre ellas, los representantes hablan entre sí, y saben que somos un club modesto pero competitivo. También ayuda que Tenerife sea un paraíso para ellas. Por lo general vienen a probar antes de firmar, y El Médano las cautiva. También es importante contar con la calidad humana de la plantilla. Influyen muchos factores, pero tenemos el déficit de las infraestructuras e instalaciones. Algunas futbolistas no firman, aunque les guste el club, porque la superficie del terreno de juego no es la mejor para evitar lesiones, y porque las instalaciones dejan mucho que desear”.

-El sábado hay una cita ineludible en La Palmera en un horario inusual debido a la televisión. El partido contra el Levante está señalado para las 10.00 horas. ¿Habrá algún incentivo por parte de la Directiva para que acuda la afición?

“Hemos pensado poner una entrada única a cinco euros y los niños y niñas gratis. Este horario no es culpa nuestra sino que lo imponen desde LaLiga. No entiendo, sabiendo que en Canarias tenemos una hora menos, porque no jugamos nosotros a las 13.00 hora peninsular y el Betis-Español a las 11.00, que sería lo más normal.

-¿La UDG Tenerife jugará la temporada 2020-2021 en la Hoya del Pozo?

“Lo veo muy complicado. Ayer estuve en el entrenamiento del filial y la Hoya del Pozo necesita cambios drásticos. Están haciendo unos vestuarios que nos vendrán muy bien y una pequeña grada con una visera. Seguimos teniendo el problema con el terreno de juego, la iluminación y el aforo, porque no es una instalación cerrada y la taquilla se podría resentir. Además otro inconveniente es que no hay donde aparcar. Una localidad como El Médano en la que la gente va a la playa encontrar aparcamiento es muy difícil.

-¿Entonces seguirán jugando en La Palmera?

“No lo sabemos. Este club podría crecer, consolidarse, y ser una referencia en el fútbol femenino si contara con unas instalaciones donde pudiera entrenar el primer equipo, el segundo y jugar. El filial entrena un día en El Médano, otro día en La Salud y otro día en El Mundialito. Con estas condiciones es muy complicado competir. Mantenemos muy buenas relaciones con las instituciones como ayuntamiento de Granadilla de Abona, Cabildo Insular y Gobierno de Canarias. No tenemos problemas en cuanto al trato, pero sí los tenemos en como paliamos esta situación. Habrá que buscar una solución entre todos por el bien de la isla y del club. Si tuviera la varita mágica lo diría”.

-En el tema económico, ¿hay que hacer virguerías para mantener a dos equipos en la élite?

“El secreto está en el control del gasto. Si ingresas diez, gasta ocho para cuando te vengan mal dadas haya un colchón del que tirar. Hay que ser prudentes, gestionar bien y moverse para no depender exclusivamente de una, de dos o de tres personas, porque si te fallan estás muerto. Hay pequeñas empresas detrás que suman. Con el dinero no hay que volverse loco porque no tenemos margen para cometer errores”.

-En el conflicto que surgió hace unas semanas con el CD Tenerife por reclutar jugadoras con fichas de otros clubes tinerfeños, ¿porqué el Granadilla se mantuvo en un segundo plano y no apoyo públicamente a los clubes perjudicados?

“Porque todo el foco mediático se hubiese centrado en nosotros si hubiésemos tomado parte de la protesta. No fue afortunada la forma de actuar del CD Tenerife, pero eso no implica que no respetemos como procedió. La entrada del CD Tenerife no nos afectó para nada. Es más, creo que nos beneficia porque el fútbol femenino cobra mayor repercusión. Que ellos tengan fútbol femenino en la base nos viene bien a todos. Lo que tienen que hacer es respetar a los clubes más modestos que llevan mucho tiempo trabajando. El representativo no puede irrumpir en el fútbol femenino con prepotencia, sino con tacto, como un club señor que es. Muchos clubes se vieron afectados porque llevan trabajando toda la vida por el fútbol femenino, pero ya sabemos lo que impone el escudo del Tenerife, y la repercusión que tiene en los padres, que prefieren que sus hijas jueguen en el CD Tenerife, más que en un club modesto”.

-¿Que sintió cuando el CD Tenerife anunció su entrada en el fútbol femenino pasando olímpicamente del Granadilla después de la lucha que llevan ustedes por formar parte de la estructura del representativo?

“Sentimos una pequeña decepción, aunque nosotros podemos sobrevivir. El problema no es con nosotros, es con la sociedad tinerfeña. Hay que tener altura de miras, no mirarnos el ombligo, y ser más generosos. Lo que no podemos es pelearnos entre nosotros. En esa guerra no vamos a entrar porque cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente. Si lo que queremos es cobrar un dinero por tener un equipo femenino porque nos le exige LaLiga no hay más que hablar, pero si creemos en el fútbol femenino y queremos estar arriba no queda otra que respetar y aprovechar lo que ya tenemos”.

-¿En un futuro no muy lejano se postula como el sustituto de Juan Padrón al frente de la Federación Tinerfeña de Fútbol?

“No me lo he planteado. Igualar la labor de Juan Padrón en el fútbol español, canario y tinerfeño más que difícil es imposible. Cuando Padrón falte es cuando lo echaremos de menos. Ya lo estamos sufriendo al no tener el protagonismo que tenía en la Federación Española. La Tinerfeña y Canaria eran referentes con un papel relevante a nivel nacional, y ahora no ocurre así, lo que va en perjuicio de los clubes dependientes de la Federación”.

-Llegado el caso, si se lo propusieran, ¿se lo pensaría?

“No. Ahora mismo estoy tranquilito”.

-En su vida particular, ¿de donde saca el tiempo para dirigir la UDG Tenerife Egatesa, la vicepresidencia de la Federación Canaria y la presidencia del Comité de Competición?

“Te voy a dar una primicia. El lunes renuncié a la vicepresidencia de la Federación Canaria, porque al ser presidente del Comité de Competición canario podría haber alguna incompatibilidad, y así no tener problemas con la Federación de Las Palmas. En cuanto a de donde saco el tiempo, ya tengo 65 años, y cada vez trabajo menos. Me lo puedo permitir. El fútbol es mi vida, es mi pasión. Me divierto, me agota, me aburre, me deprime pero me fascina”.

-¿Cuenta con el apoyo de la familia?

“Que estén acostumbrados no quiere decir que tenga el apoyo, pero lo sobrellevan bien”.