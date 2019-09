Yaiza López, concejal de Cultura de La Laguna: “En diciembre celebramos el 20 aniversario del Patrimonio de la Humanidad”

La historia de la ciudad de La Laguna ha estado tradicionalmente ligada a la cultura, en todas sus facetas, ostentando su casco, además, el título de Patrimonio de la Humanidad. La nueva concejal del área, y también presidenta del Organismo Autónomo de Actividades Musicales, Yaiza López (PSOE), considera que la salud cultural de La Laguna “es buena”, aunque cree que aún “se puede mejorar mucho”. Entre las líneas del nuevo equipo de Gobierno local para esta área, destaca el objetivo de sacar las actividades culturales del casco y llevarlo a los barrios y pueblos, así como “fomentar el arte callejero, habilitar algún espacio o zona en la que puedan actuar”, destaca la también responsable del área de Participación Ciudadana.

-¿Cómo se ha encontrado el área de Cultura a su llegada?

“Mucho mejor de lo que esperábamos. Comparada con otras áreas, está bien organizada. Además, esta concejalía no estaba económicamente tan escasa como otras áreas, en las que casi todo el presupuesto estaba ya gastado a mes de junio. Aquí aún quedaba algo más de dinero en alguno de los capítulos, así que lo que se hizo fueron modificaciones entre capítulos de la propia concejalía. Y hemos estado cerrando algunos programas culturales que ya estaban programados para este año e intentando programar alguna cosa nueva para lo que queda de 2019”.

-Uno de los problemas que tuvo esta área en el mandato anterior fue el retraso en el pago a artistas y proveedores. ¿Eso ya está solucionado?

“Nosotros hemos hecho un plan para intentar, antes de que finalice el año, pagar todas las facturas pendientes que tiene este Ayuntamiento. De cara al nuevo mandato, esta Corporación ya ha dicho que primero se va a gastar el dinero que hay, no más del que tenga presupuestado la concejalía para no meternos en una deuda eterna y estar debiendo facturas de un año a otro. Y la idea es organizar y contratar eventos con reserva de crédito, y que no se vea la gente tardando seis meses o un año en cobrar esas facturas”.

-¿Considera que la salud cultural del municipio es buena o hay aspectos que mejorar?

“Considero que es buena pero creo que se puede mejorar mucho. Somos ciudad Patrimonio de la Humanidad y capital cultural de Canarias, porque es uno de los municipios que más invierte en Cultura, pero creemos que en contenido todavía se pueden hacer muchas cosas: hay que ampliarlo, hay que dotarlo y expandirlo a todo el municipio”.

-¿Cree entonces que las actividades están demasiado concentradas en el casco?

“Creemos que todo lo que se organiza en el casco queda muy bien, porque tiene constante movimiento y es un escenario muy bonito. Pero queremos llevar toda esa cultura a todos los barrios y pueblos, y fomentar que no tengas que desplazarte hasta el centro para disfrutar de un acto cultural”

-¿Qué actos quedan por realizar de aquí a final de año?

“El 21 de este mes tenemos la Noche del Patrimonio, en la que abriremos muchos edificios de Patrimonio Histórico y estarán llenos de actividades culturales: danza, música, teatro… Después tendremos, en diciembre, el 20 aniversario del título de Patrimonio de la Humanidad, y ya estamos trabajando para hacer una programación acorde a lo que creemos que se merece un aniversario de esta naturaleza. Y se repetirá el Concurso de Belenes, los festivales que se hacen por Navidad…”

-¿Se va a organizar algún nuevo proyecto cultural antes de que acabe el año?, ¿y de cara al que viene?

“Queremos sacar algún nuevo evento, de tipo musical, y para 2020 también tenemos algún que otro festival en mente. Queremos centrarnos en que haya más actividades culturales en los barrios y pueblos sin estar ligadas a sus fiestas. También queremos que se visualice mucho la cultura en la calle. En uno de nuestros proyectos, queremos fomentar el arte callejero, dándoles la oportunidad de que no tengan que ponerse en una esquina para que los escuchen, sino desde el Ayuntamiento habilitarles algún espacio o zona para que puedan actuar. La realidad es que tenemos muchas ideas sobre la mesa, muchas cosas que sabemos que queremos hacer en estos cuatro años, y también estamos recibiendo continuamente a colectivos, asociaciones y empresas, y queremos empezar a darle forma a las ideas y a programarnos”.

-¿Y respecto a la programación del Teatro Leal?

“La programación del Teatro Leal de aquí a final de año ya se ha modificado, se ha hecho una programación más del estilo por el que quiere caminar este equipo de Gobierno. Por ejemplo, queremos recuperar la canción del cantautor, porque antiguamente La Laguna era la ciudad del cantautor y eso se ha ido perdiendo con el tiempo; y también queremos que el teatro esté más abierto a la diversidad cultural. Y en esa labor está Badel Albelo, que está gestionando el Teatro Leal y haciendo una dirección artística que creemos que es bastante atractiva para la ciudadanía”.

-¿Qué quieren hacer con la Escuela Municipal de Música?

“Hay una demanda bastante grande de mejoras en el edificio en el que actualmente está, y tenemos que apostar por una reforma de la instalación, más que por reubicarla en otro sitio. Eso puede valorarse en otro momento, pero actualmente hay reformar el que está y dotar a la escuela de mayor calidad, en cuanto a instrumentación, profesorado… Creemos que la escuela tiene que tener renombre y hay que apostar por ella y dotarla de todas las necesidades que tiene, que nos consta que son bastante”.

-¿Y cómo va el problema de los impagos a las bandas de música?

“Estamos trabajando con ellas para solucionar el problema tan grande que tienen en cuanto a impagos. Sabemos la situación por la que están pasando, las deudas tan grandes que tienen muchas de ellas, sabemos que algunas tienen también escuelas de música y que deben afrontar el pago a los profesores y trabajamos para solucionarlo. Nosotros estamos bastante esperanzados en que esto se pueda solucionar en lo que queda de año. Es un tema que nos preocupa mucho”.

-En cuanto al área de Participación Ciudadana, ¿en qué línea quieren trabajar?

“Dentro del área están los 49 centros ciudadanos que tiene el municipio y queremos seguir trabajando hacia un modelo participativo en el que todos los centros estén abiertos a la ciudadanía, los colectivos y grupos, y que los puedan utilizar como un referente de su barrio, pero también queremos empezar a trabajar en abrir la participación ciudadana en todo el municipio. Me refiero a que todo sea un proceso participativo, realizando, por ejemplo, consultas a proyectos, y, además, generar que lo que se haga en el municipio salga de la ciudadanía, que la gente participe más en las zonas donde viven”.

-¿A través de los presupuestos participativos, por ejemplo?, ¿cuándo se pondrán implantar los primeros?

“Uno de nuestros objetivos prioritarios es que en este mandato esto empiece a funcionar. Es un trabajo que ya se comenzó en el anterior mandato y que vamos a seguir trabajando para que, llegado el momento, sean los propios ciudadanos los que decidan en qué se va a gastar ese dinero”.

-El Ayuntamiento ha asumido los centros ciudadanos. ¿Se plantean realizar algún cambio?

“Es una causa que nos ha venido sobrevenida y hemos intentado, de la mejor manera posible y a contrarreloj, dar la mejor respuesta para que la ciudadanía pueda seguir disfrutando de los centros y que el personal no perdiera sus puestos de trabajo. Ahora mismo se está trabajando paralelamente en la realización de los pliegos para volver a sacar a licitación este servicio y darle completa normalidad, y una vez eso pase queremos hacer mejoras. Por ejemplo, de los 49 centros solo hay 15 con personal fijo de dinamización, entonces queremos empezar a mimar más a esos centros que no tienen personal y empezar a ayudarles a caminar hacia el modelo de participación ciudadana que se ha ido trabajando con los demás centros”.

-Respecto al nuevo reglamento de Participación Ciudadana, Ayuntamiento y colectivos llevan años trabajando en él. ¿Estará finalizado en este mandato?

“A día de hoy me he encontrado con que el último modelo que hay sigue teniendo partes en las que no todos están de acuerdo y a la concejalía nos llegan continuamente registros de entrada solicitando modificaciones de algunos apartados. Por lo tanto, tendremos que seguir trabajando porque es una necesidad imperiosa, por lo que vamos a intentar sacar un reglamento que quizás no pueda ser consensuado con todo el mundo, porque es muy difícil contentar a las 646 entidades ciudadanas del municipio, pero en el que la gran mayoría se sienta muy representado. Además, no será algo inamovible, sino que seguirá evolucionando y se seguirá trabajando sobre él. No vamos a empezar de cero porque serían muchos años de trabajo tirados a la basura y no podríamos sacar el reglamento en estos cuatro años, partiremos de la base del documento que ya está y hablaremos con todas las entidades ciudadanas”.