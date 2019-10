1444, el vídeo viral, y terrible, de YouTube del que todo el mundo habla y que no podrás ver

En los últimos días se ha hablado mucho acerca del vídeo 1444 de Youtube. Una grabación que nunca había tenido que estar habido allí, que fue pública durante 16 horas, horrorizando a todo aquel que lo vio, y que fue retirado de esta plataforma. Pero. ¿qué se veía en ese vídeo?

En solo 26 segundos podía observarse a un joven con un arma en la mano, que llegaba a apuntarse a sí mismo para, posteriormente, quitarse la vida.

Usuarios de Reddit indican que la pieza empezó a circular por la ‘deep web’, aunque también hay quienes comentan que su origen se encuentra en un grupo de Facebook. Alguien decidió subirla a YouTube con un título misterioso y que no daba ninguna pista, 1444, según indica El Mundo.

El propósito de este nombre no era otro que eludir la censura, algo que no consiguió del todo, aunque sí durante un tiempo.

A partir de ese momento han surgido las especulaciones de que esta grabación trae consigo una maldición, aunque lo único cierto es que se trataban de unas imágenes terribles que, por suerte, han sido eliminadas.

