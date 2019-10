Candelaria aprueba comprar por 2,2 millones de euros las naves de don Sixto Machado

Airam Pérez Chinea, concejal de Hacienda de Candelaria, explica las inversiones con los 2.9 millones de euros del superávit 2018. Destaca la compra de las naves de don Sixto Machado por 2,2 millones de euros tras un acuerdo aún no firmado con los herederos. Todos los partidos votaron a favor – excepto Ciudadanos y Vecinos por Candelaria se abstuvieron- aunque con algunas observaciones de CC y Sí se puede, recordando la catalogación de patrimonio industrial de esas naves en donde irán aparcamientos y una zona de esparcimiento aun sin decidir, aunque se habla de un mercado gastronómico. Mayca Coello pidió que se utilizara para el centro interpretativo guanche.

También habrá inversión para ampliar la casa de Las Miquelas, reforma de la plaza Las Caletillas, compra de terreno para viviendas sociales en la medianías y asfaltado de La Florida-La Punta, estas dos últimas las dos únicas inversiones en las medianías. Tampoco se refleja un solo euro para alcantarillado y saneamiento, porque esas obras no pueden entrar en este paquete de inversiones financieramente sostenibles al no estar redactados los proyectos, recordando tanto el concejal de Hacienda como la alcaldesa que el Cabildo se está haciendo cargo de red de saneamiento de Barranco Hondo a Las Caletillas. Coello, sin embargo, incidió que una vez esté terminada la depuradora comarcal, en construcción, los ayuntamientos son los responsables de llevar hasta allí las aguas residuales desde los colectores y que eso empieza por poner alcantarillas allí donde no las hay. La propuesta del grupo de Gobierno fue aprobada por PSOE, PP, CC y Sí se puede.