Críticas por hacer ‘twerking’ frente a las llamas en plena protesta en Barcelona

Si hace pocos días una influencer rusa se fotografió posando con una de las barricadas de las calles de Barcelona de fondo, lo que ocasionó una lluvia de críticas por aprovecharse de la situación para ganar seguidores, ahora otra ‘instagramer’ está dejando estupefactos a muchos con su vídeo.

En las imágenes se ve a la joven, vestida con un body y rejilla, haciendo ‘twerking’ frente a las llamas de una barricada. Lo ha publicado en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Antes que nada me gustaría aclarar que esto no es ningún tipo de burla y mucho menos quiero ofender a la gente que sale a luchar por sus derechos. Dicho esto; esta es mi forma de expresar mi protesta! soy consciente de que no todo el mundo lo tomará bien, pero tengo libertad de expresión como todos!”.

https://www.instagram.com/p/B3zPeKjAg7X/

La publicación lleva más de 5.000 comentarios y la mayoría de ellos son críticas: “Twerking como vehículo para la expresión exactamente de qué?”, “¿Te ríes de nosotros o qué?”, “Le da igual todo lo que está pasando y que solo lo utiliza para ganar seguidores”, son algunos de los mensajes que pueden leerse.