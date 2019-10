El Sur de Tenerife reclama carreteras, viviendas y aviones en el Gran Debate de la Fundación DIARIO DE AVISOS

El Gran Debate del Sur, organizado por la Fundación DIARIO DE AVISOS, se convirtió esta semana en un laboratorio de ideas para el sector turístico, sometido a los vaivenes de una actividad que no entiende de modelos encorsetados y que avanza a velocidad de vértigo en todo el mundo, con las nuevas tecnologías marcando el paso. Hasta 12 ponentes, entre expertos, empresarios, sindicatos y cargos públicos regionales, insulares y municipales analizaron la situación de la principal industria del Archipiélago y sus desafíos inmediatos en un debate del que salieron una batería de conclusiones orientadas a superar las turbulencias provocadas por el cambio de modelo que se impone en la elección y contratación de las vacaciones.

La inoportunidad de implantar una tasa turística, promocionar Canarias en el mercado asiático y norteamericano, la posibilidad de impulsar una aerolínea canaria con un capital privado para mejorar las conexiones con los países emisores, la necesidad de reflexionar sobre la capacidad de carga turística y de vehículos, salvaguardar los puestos de trabajo en un escenario de incertidumbre y promover una política de vivienda fueron algunas de las aportaciones formuladas por los ponentes.

Tras la quiebra de Thomas Cook y con el brexit pisándonos los talones, el director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Ciprián Rivas, recordó en su primera intervención que el sector representa en las Islas el 35% del Producto Interior Bruto y el 40% del empleo de las Islas, y acto seguido apuntó dónde están los nuevos caladeros para pescar turistas: “Asia”, dijo sin dudar. El representante del Gobierno canario anunció un crecimiento del 14% en los próximos presupuestos para promoción del Archipiélago en el exterior.

El consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, subrayó que la caída del turoperador británico, la desaceleración alemana, el brexit y el precio del crudo están generando la “tormenta perfecta” y amplió el campo de acción de las promociones a Estados Unidos y Canadá, “mercados en los que el Cabildo ya está trabajando”. “La promoción ha de mejorarse”, dijo, y destacó la recuperación, en un solo mes, de más de la mitad de la conectividad tras la caída de Thomas Cook. “Y esperamos dar mejores noticias en las próximas semanas”, anunció.

“Nos movemos en la incertidumbre y necesitamos tener esperanza de que lo que viene será bueno”, destacó Victoria López, presidenta de Fedola y vicepresidenta de Ashotel, que abogó por la unidad y por “compartir propósitos comunes para no seguir dando tumbos”. En una línea parecida, se mostró Eduardo Parra, profesor de la Universidad de La Laguna y presidente de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, que definió la actual coyuntura como un “momento de oportunidades, pero tenemos que encontrarlas”.

< ► > Gran Debate del Sur organizado por la Fundación Diario de Avisos / Foto: Sergio Méndez

Roberto Ucelay, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST), remarcó la “importante mejora” en los últimos años de Canarias como destino turístico, aunque, lamentó que ese salto de calidad no se haya visto acompañado por las grandes obras públicas pendientes en la comarca, argumento que compartieron los alcaldes sureños. Puso sobre la mesa las “graves” dificultades de movilidad en la zona meridional de la Isla, “lo que influye en la riqueza y el empleo”, y pidió presupuestos autonómicos más generosos para regenerar los espacios turísticos. Otra de las prioridades empresariales, pasa por “dar a conocer mejor” en el exterior las actividades complementarias que ofrece la Isla. “Uno de cada tres turistas eligen su destino de vacaciones por la oferta de ocio que tiene, y si nosotros no lo promocionamos estamos perdiendo una oportunidad”, manifestó Ucelay.

El secretario general de Sindicalistas de Base, Manuel Fitas, pidió a los empresarios que la crisis de Thomas Cook no se utilizara como “excusa” para ajustar las plantillas en los hoteles. Recordó que en 2018 llegaron a Canarias 15,6 millones de turistas que “dejaron 17.200 millones de euros de facturación y que se tradujeron en grandes beneficios para los empresarios del sector”. Además, subrayó la “rentabilidad histórica” que ha alcanzado este año la habitación ocupada, cifrada en 97,90 euros, explicó. En otro momento de su intervención, el representante sindical exigió una política de vivienda para los trabajadores del Sur, porque los precios son “prohibitivos”. Victoria López corroboró la carestía de los alquileres: “Muchos tinerfeños no vienen a trabajar al Sur porque no encuentran vivienda”.

José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, se refirió al cambio de ciclo turístico y calificó de ejemplar la gestión de la crisis de Thomas Cook “porque hubo unidad de acción y todos fuimos a una y porque demostramos tener capacidad de respuesta”. Destacó que Canarias es un destino líder en pernoctaciones y no dudó en mencionar la conectividad como el punto más vulnerable del Archipiélago como destino turístico. Preguntado por la posible creación de una compañía aérea de capital canario, respondió: “La necesitamos, la echamos de menos y debe ser un compromiso empresarial, aunque no sea la solución definitiva”. Sobre la conectividad, Ashotel advirtió que “será lo que nos marque en el futuro”.

La tasa turística fue otro de los asuntos abordados por los intervinientes. La inoportunidad del debate, dada la coyuntura actual, fue un argumento casi generalizado, aunque las distancias sobre este tema entre Rodríguez Fraga y Victoria López quedaron de manifiesto. “No es el momento, pero no hay que descartarla siempre que fuera finalista para los municipios turísticos. Si va para el fondo de la Comunidad Autónoma, no”, explicó el regidor, y puso como ejemplo la repercusión que tendría en su municipio: “Con un euro por turista y noche, Adeje recaudaría 14 millones al año”. La vicepresidenta de Ashotel se removía en su asiento, y cuando le tocó intervenir dejó bien clara la posición de la patronal hotelera: “Tasa turística no, ni ahora ni nunca”.

José Julián Mena, alcalde de Arona, retomó el argumento del cambio de modelo turístico, pero se mostró convencido de que “la turoperación clásica no va a terminar”. Subrayó la apuesta de su municipio por la formación y el conocimiento y la inversión en Smart Destination, argumento compartido por el profesor Eduardo Parra, que advirtió de que “la clave de todo está en la predicción”. “Hay que reorientar el modelo y eso pasa por anticiparnos”, indicó.

Mena insistió en que “una crisis no es igual a otra” y abogó porque “todo el conocimiento que tenemos, a nivel de cifras e información, nos sirvan de fortaleza y oportunidades”. También, se pronunció sobre la “extrema lentitud” de las grandes obras del Sur y focalizó su crítica en el hospital comarcal de El Mojón. “Debe ser una prioridad y debe contar con toda la cartera de servicios”.

José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla, “el municipio de mayor crecimiento poblacional de Canarias”, apuntaló su discurso sobre los déficits de “formación, conectividad y diversificación económica”, pero, también, reclamó que el aeropuerto del Sur, situado en su municipio, sea una instalación acorde con un destino turístico de primer nivel. “Los taxistas no pueden llegar a la puerta del Reina Sofía a dejar o recoger clientes y cuando llueve el turista se moja para coger un taxi”. También, criticó la “excesiva burocratización” a la hora de impulsar proyectos y destacó la apertura del centro empresarial en el Polígono Industrial, “a la altura de una inversión de la comunidad o del Estado”. Sobre los atascos se preguntó “cuántos coches pueden acoger nuestras carreteras”.

El guante lo recogió su homólogo de San Miguel de Abona, Arturo González, que remarcó el “grave” problema de movilidad de la comarca. “¿Hasta dónde vamos a crecer en turistas y coches?”, planteó. Se congratuló del “movimiento” en las obras de Las Chafiras-Oroteanda, pero se quejó de que “cualquier obra que se quiera hacer en las Islas tenga una duración mínima de 10 años, por eso hay que plantearse si, a lo mejor, no es que hay muchos coches”. En ese sentido, Roberto Ucelay apostilló que la solución a corto plazo para los atascos es “dar fluidez a los enlaces” y el uso del transporte público. “Estamos acostumbrados a crecer turísticamente y ha llegado el momento de reflexionar a dónde queremos llegar”, sentenció el regidor sanmiguelero.

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, reclamó un plan director de movilidad y un estudio sobre los desplazamientos de los turistas y el impacto que produce sobre el tráfico la circulación de los coches de alquiler. Frente a la pérdida de turistas internacionales, enfatizó el crecimiento del mercado nacional y en ese sentido pidió poner los cinco sentidos en la próxima feria de turismo FITUR. “Canarias debe ir a las próximas ferias como un destino maduro y solidario”, indicó, y destacó que la capacidad de reacción para atender a los turistas atrapados en las Islas por la quiebra de Thomas Cook es “nuestra mejor campaña de promoción”.

Josefa Mesa, alcaldesa de Guía de Isora, municipio que apuesta por un desarrollo turístico sostenible y por una planta hotelera de calidad, puso el acento en la transformación del negocio turístico. “Tenemos que adaptarnos a las alternativas online, ese es el nuevo reto”, dijo. Respecto a las turbulencias por las que atraviesa el sector, puso como ejemplo la “unidad institucional y empresarial” en la crisis de Thomas Cook. “Ese es el camino”, señaló.

El Gran Debate del Sur de la Fundación DIARIO DE AVISOS concluyó con un turno de preguntas y reflexiones del público, que abarrotó el salón principal del Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA). Entre las opiniones no faltaron las críticas a AENA por su política de tasas aeroportuarias, ni los comentarios sobre el impacto medioambiental de infraestructuras como el futuro puerto de Fonsalía o el nivel de formación de los trabajadores del sector.