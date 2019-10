“Hemos reasignado gastos para tapar agujeros, pero la subida de impuestos va a las políticas sociales”

Probablemente no habría una mejor manera de celebrar los cien primeros días que aprobando el proyecto de ley de los Presupuestos autonómicos. A Román Rodríguez y su equipo de la Consejería de Hacienda apenas les ha quedado resuello para soplar las velas.

-Ya están aquí las cuentas de 2020. ¿Por arte de magia?

“Sí, hemos hecho magia. En primer lugar, hemos decidido hacer unos Presupuestos a pesar del contexto. Hay comunidades que retrasan la tramitación de sus leyes presupuestarias e incluso parece ser que hay algunas que plantean una prórroga. Nosotros creemos que siempre es mejor tener una ley presupuestaria que no tenerla, porque son reglas a las que se somete una parte de la economía y, concretamente, el sector público. Por lo tanto, hemos tomado la decisión política de tirar hacia adelante”.

-A pesar los condicionantes. ¿Cuáles son?

“Afrontamos tres condicionantes adversos. Primero, no tenemos una ley de Presupuestos estatales, no hay un Gobierno en plenas competencias y, en consecuencia, nos falta información. Este inconveniente nos acompaña. Además, estamos en un momento económico de frenazo, de desaceleración. Y el tercero es que heredamos unos Presupuestos de 2019 con desequilibrios y con gastos que se consolidan sin que estuvieran presupuestados. En ese contexto, hemos decidido elaborar la ley [dotada con 8.066 millones de euros en gastos no financieros]”.

-¿Qué suponen estos Presupuestos de Canarias?

“Este proyecto de Presupuestos que acabamos de aprobar en el Consejo de Gobierno va a permitirnos disponer del capítulo I al IX de 9.500 millones; prácticamente, un 8,7% de incremento. Pero también digo que yo, tanto cuando estaba en la oposición como ahora en el Gobierno, mantengo la misma lógica: los capítulos que realmente influyen en la vida de la gente son los del I al VII, que son el personal, obras, servicios, suministros… Las cosas que afectan a la vida cotidiana. Y esos, los del gasto no financiero, se incrementan el 2,7%”.

-¿Están recogidos todos los recursos disponibles?

“Para hacer este Presupuesto no hemos considerado recursos estatales que no sean ineludibles, como la financiación autonómica y el convenio de carreteras (90 millones de euros). Aquí no está lo que nos tocará, porque es de justicia, de los Presupuestos Generales del Estado de 2020”.

-¿Cuánto?

“Calculo que un Presupuesto que nos trate mínimamente bien, aplicando el REF y los derechos que hemos consolidado, debe inyectar en su momento en torno a 250 millones. Al menos”.

-¿En qué partidas?

“El Plan Integral de Empleo son 42 millones de euros, que se podrán gastar hasta el 31 de diciembre de 2020; las infraestructuras turísticas, otros 42 millones; la pobreza, 30 millones; el agua de riego agrícola, hasta ahora han sido 8 millones; en obras hidráulicas habrá un aumento. Y así, sucesivamente. Este Presupuesto canario es a ciegas, porque nos faltan datos y lo hacemos solo con nuestros recursos”.

-¿Los ingresos están en la unidad de cuidados intensivos?

“Son ingresos diseñados con mucha prudencia, teniendo en cuenta la desaceleración económica. Nosotros hacemos una previsión de crecimiento del PIB el próximo año del 1,3% y del 0,7% en el empleo. Creemos que, desgraciadamente, la situación no pinta bien desde el punto de vista de la economía. Esto impactará también en el mercado laboral. Aunque se siga generando empleo y haya más cotizantes, el problema en Canarias es que tenemos más población activa, lo que conlleva una subida en la tasa del paro. Esa moderada previsión de ingresos nos permite cuadrar los gastos. Contamos con 211 millones adicionales; entre otras cuestiones, gracias a la revisión fiscal”.

-¿Cómo se distribuyen?

“Para conseguir las mejoras que nos hemos propuesto, pongo los siguientes ejemplos: la sanidad pública creció este año 78 millones y para 2020 se incrementará en 133 millones; la educación creció 53 millones, frente a los 125 millones [+ 7,1%] del próximo año. Además de esas mejoras en los grandes servicios públicos, la vivienda va a aumentar casi un 19%. La lucha contra la pobreza y la exclusión (fundamentalmente, PCI y renta canaria de ciudadanía), un 31%. Hemos hecho un programa presupuestario que recoge los dos conceptos. La PCI estará activa hasta que eche a andar la nueva figura, en el último trimestre del año entrante. A este colectivo lo integraremos en la renta canaria de ciudadanía. Es una prioridad”.

-¿Ha sido como resolver el cubo de Rubik?

“Más o menos. La orientación de los Presupuestos de 2020 se hace sobre los programas electorales, el acuerdo de gobierno [PSOE, NC, Podemos y ASG] y sobre el discurso de investidura de Ángel Víctor Torres”.

-Se ha acabado el cuento de las entregas a cuenta, ¿no?

“Esto nos ha arreglado el año de 2019. Las entregas a cuenta del próximo año las hemos hecho muy conservadoras, igual que en el 19. Lo más importante es que en este Presupuesto se nota que tenemos un Gobierno progresista, con un programa de cambio. Aumentan la vivienda, la lucha contra la pobreza, las políticas de empleo, se protege a la agricultura y al turismo… Mantenemos más de mil millones de euros en inversión. Y hemos creado un programa para combatir la crisis climática, que pasa de cero a seis millones de euros. En definitiva, hemos trasladado nuestros compromisos adquiridos en las elecciones [del 26 de mayo], en el pacto de progreso y en el propio discurso de investidura. Lo más relevante es que iniciamos una etapa de revisión de las políticas y de las prioridades. Más justicia social, progreso, sostenibilidad, protección de los sectores económicos tradicionales y una apuesta por esa nueva economía que vendrá. Todo esto será el mínimo sobre el que partimos. Pelearemos por los fondos vinculados al Régimen Económico y Fiscal, a la historia consolidada”.

-¿Se ha terminado la temporada de las rebajas fiscales?

“Acometemos una revisión fiscal de las rebajas que hizo irresponsablemente el Gobierno anterior para asociarlas a estas políticas. Esos incrementos irán a la lucha contra la pobreza y la crisis climática o la vivienda”.

-Entre tanta tela que cortar, ¿habrá agujeros en los bolsillos?

No tiene por qué. Vamos a subir medio punto en el tipo general del IGIC [había pasado del 5% al 7% en 2012, con CC y el PSOE, y se redujo en 2019 del 7% al 6,5%, por una exigencia del PP al Ejecutivo en solitario de Coalición]. El IGIC de la electricidad a las familias aumentará en el 0%, cuando en el resto de España se aplica el 21% de imposición indirecta, y el de las empresas lo subimos del 0% al 3%. El de las telecomunicaciones, del 3% al 7%, y el IGIC de los bienes suntuarios subirá del 13,5% al 15% a partir del 1 de enero. Hay un toque en el tabaco, a los cigarrillos rubios y a la picadura de liar, y en el juego, con un aumento de las tasas a las máquinas recreativas. En las deducciones por gastos médicos se fijan topes y afectará exclusivamente a las rentas individuales de menos de 39.000 euros o conjuntas inferiores a 52.000”.

-¿El retoque del Impuesto de Sucesiones y Donaciones es para pagar la herencia de Clavijo?

“Hemos reasignado gastos de otras partidas para tapar los agujeros heredados. Pero la revisión fiscal la llevamos a la vivienda, a la pobreza, a la crisis climática, a mejorar la sanidad y la educación. Todos los recursos fiscales adiciones sirven para financiar estas políticas. Contrariamente al cuento ese de que se recauda más, cuando se rebajan impuestos se recauda menos. Aquí tenemos la prueba. En este caso, se retoca con progresividad. Si tú heredas una vivienda de tu familia de 300.000 euros, no pagas nada. Si cuesta 400.000 euros, la bonificación es del 90%. Si heredas más de 1,2 millones, pagas lo que te corresponde. Desde 300.000 euros hasta 1,2 millones va reduciéndose la bonificación en función de la cuantificación”.

-Por primera vez, desde 2011, Nueva Canarias no presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos autonómicos…

“Solo no presentamos una enmienda a la totalidad a la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales de 2012. Esa la apoyamos porque nos parecía que había que arrimar el hombro. Se hizo una revisión para atender las necesidades sociales. Se subieron muchos impuestos para atender la demanda de servicios. En estos Presupuestos, los de 2019, sobre la previsión de ingresos del Gobierno de Coalición Canaria hay 257 millones menos de ingresos, producto del enfriamiento y de las rebajas fiscales electoralistas de entonces. La revisión de ahora no afecta a las rentas medias y bajas. Está pensada en los que más tienen, sobre criterios de progresividad y asociando esos ingresos a las políticas sociales. El gasto público del Presupuesto vigente aumentó un 6,80%. El de 2020 lo hará un 2,70%. Sin embargo, este retoque nos permite orientar el gasto sobre las prioridades que reclamábamos cuando estábamos en la oposición o prometimos cuando concurrimos a las elecciones. Ocho enmiendas a la totalidad defendiendo esto que estamos haciendo. Antes del actual Estatuto de Autonomía ya hablábamos de lo que llamábamos renta básica, de vivienda… No en solitario, es verdad, pero con partidos progresistas con los que coincidimos en contenidos y siendo respetuosos”.

-Agrupación Socialista Gomera apoyó los Presupuestos de CC, también con el PSOE. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades para sacar estos números?

“Todo el mundo quiere más, es lógico. Este Presupuesto está elaborado sobre los mimbres que tenemos, con una herencia que lo condiciona, con un retroceso claro de la economía y sin un Gobierno de España a pleno rendimiento. Hemos hecho auténticas virguerías. Y me gustaría destacar el equipazo que tenemos, con Fermín [Delgado, viceconsejero de Hacienda y Planificación] a la cabeza”.

-Con un Gobierno en funciones y unas elecciones a la vuelta de la esquina no se adoptan decisiones estratégicas, sino hipotéticas…

“Es muy deseable que se resuelva el asunto este de la inestabilidad política, porque es bueno para la economía, para las administraciones públicas y es bueno saber con qué reglas estamos jugando. No puede ser que no sepamos qué va a pasar, y eso lo conoceremos si después del 10 de noviembre se conforma una nueva mayoría y tenemos una ley de Presupuestos en 2020”.

-Ese anhelo está encuesta abajo. El PSOE y el PP no van a tener más remedio que ponerse de acuerdo de alguna forma…

“Yo creo que, en la medida en que se acerquen las dos fuerzas políticas en escaños, se va a ser más complicado entenderse, al competir por el mismo espacio.”

-Cuando ustedes estaban en la oposición y CC gobernaba con el PSOE, fueron juntos en las elecciones a las Cortes Generales. En esta ocasión, es en el sentido inverso. ¿No implica eso una contradicción de intereses?

“No, eso evidencia que lo que nos juntó entonces nos junta ahora: unir fuerzas para tener representación en Madrid, porque allí sí que hemos coincidido en la defensa de Canarias. Por ejemplo, en separar los recursos fiscales del REF de la financiación autonómica, que, por cierto, ha consolidado 600 millones de euros en transferencias del Fondo de Competitividad. Y el Estatuto. Por tanto, juntamos las fuerzas en torno a un programa de defensa de Canarias y de mejora del bienestar del conjunto del Estado. Esa coincidencia se dio en 2011, estando nosotros en la oposición y ellos en el Gobierno, y en las presentes circunstancias. Son planos distintos de la política. Todo está relacionado, pero no es lo mismo juntar fuerzas para estar en Europa o en Madrid que gobernar en Canarias. Allí coincidimos en un conjunto de contenidos y aquí tenemos serias discrepancias, como en materia fiscal. Ocurrió algo similar con respecto al PP, que en Canarias era aliado de Coalición y nosotros negociamos los Presupuestos Generales del Estado con Mariano Rajoy. Estamos convencidos de que, como no tengamos voces diferenciadas, se olvidan de nosotros. O si estas no son determinantes”.

-No es lo mismo el deseo que la fantasía…

“Yo tengo dudas sobre cómo va a comportarse el electorado. Mi impresión es que va a haber menos participación y estoy siguiendo las encuestas que se publican. Deduzco que los grupos nacionalistas que hemos juntado fuerzas vamos a tener representación en ambas cámaras. La pretensión es ir al máximo. Nosotros preferimos siempre un Gobierno progresista a uno conservador. No obstante, a uno y a otro les reclamaremos que respeten los derechos de los canarios”.

-Franco ya no reposa en el Valle de los Caídos. ¿En qué va a cambiar la vida de la ciudadanía?

“Yo lo veo como una de las asignaturas pendientes de la democracia española: el abandono, el olvido, de lo que significaron el golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura han sido uno de los grandes déficits de la democracia española. No hay una democracia en el mundo que no haya hecho justicia con su historia negativa, triste. Lo hicieron los alemanes, los chilenos o los argentinos. Nosotros eso nunca lo resolvimos bien. Sobre la posible utilización política de la exhumación, prevalece la buena noticia para la democracia, para la memoria histórica y para el prestigio internacional de España. Un dictador no podía tener un monumento público, prácticamente de homenaje. Era una anormalidad. Lo considero un avance, muy tardío”.

-Seguramente, lo de Cataluña influye más en el electorado…

“Estoy convencido. Hay un enorme deterioro de la situación política e institucional. El conflicto ha adquirido dimensiones impensables hace unos años, con una vertiente jurídica. Tras la sentencia del Tribunal Supremo [por delitos de sedición y malversación] toca pasar página sin prejuicios. Es inevitable debatir y discutir, pero debiéramos abrir la puerta a la política”.

-¿El mando a distancia de Radiotelevisión Canaria ha cambiado de manos?

“Estamos ante el nombramiento como administrador único de un candidato, de los grupos del Gobierno, de una persona difícil de discutir. Paco Moreno ya desempeñó ese cometido [director de RTVC] en la etapa en la que yo fui presidente. La elección se basa en su perfil profesional, en su trayectoria, en su capacidad”.

-Discuten el procedimiento…

“No discutieron que este [José Carlos Naranjo Sintes] llevara dieciocho meses en el cargo”.

De orador incisivo a político decisivo en el Ejecutivo

Román Rodríguez fue presidente del Gobierno de Canarias (1999-2003) y, tras abandonar CC, fundó NC en 2005. Mucho antes, en los años ochenta, participó en la creación de Unión Nacionalista de Izquierdas (UNI). Es diputado autonómico en representación del partido que lidera desde 2011. Lo había sido de 1999 a 2004 y, posteriormente, en el Congreso hasta 2008. Entre 2007 y 2011 ejerció de vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. Licenciado en Medicina y Cirugía por La Laguna, trabajó como médico asistencial y profesor universitario. Dirigió el Servicio Canario de la Salud (1995-1999). Las elecciones del 26 de mayo de 2019 lo catapultaron de vuelta, dieciséis años después, al Ejecutivo regional. Esta vez, como vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. La Administración gana un político decisivo y el Parlamento pierde un orador incisivo a dedicación completa.