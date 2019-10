José Manuel Fernández-Sabugo: “Paramos la producción por razones económicas y porque queremos que los terrenos pasen un día a la ciudadanía”

Es curioso: una refinería que ya no refina es noticia por partida doble. Por un lado, sus terrenos son oscuro objeto de deseo por parte de algunos especuladores, que hasta se inventan historias sobre la legítima propiedad de unos solares que tienen dueño, la propia Compañía Española de Petróleos. Por otra parte, un fondo norteamericano, The Carlyle Group, acaba de comprar el 37% de Cepsa a su accionista mayoritario, el fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala Investment Company, que ahora posee el 63%. La operación tiene el visto bueno de la Comisión Europea. La compañía, cuya primera refinería se construyó en Tenerife, desde septiembre de 1929 a noviembre de 1930, ¡en 14 meses ya refinaba! Vale hoy unos 10.900 millones de euros. La entrevista en Los Limoneros con el director de Cepsa para Canarias, José Manuel Fernández-Sabugo (León, 1962), me la he currado porque la conversación fue tan agradable que apenas tomé notas. Empezó como mecánico en el Ejército del Aire, tiene un master en Dirección y Administración de Empresas por el IESE y se incorporó a Cepsa en 1988 como jefe de estación del servicio aeroportuario de Lanzarote. En 2014 fue nombrado director de Operaciones de Aviación de la compañía; en 2015, director de Cepsa en Canarias, con responsabilidades sobre la refinería de Tenerife, las operaciones de bunker (suministro a barcos) en el archipiélago, a través de la filial Petrocán, y las actividades de Cepsa Aviación, los aeropuertos de las Islas y Spanish Intoplane Services; esta última opera en la Península. Como ven, no se aburre.

-¿Qué queda de aquella vieja instalación, José Manuel?

“La puerta de entrada original, junto a la actual puerta principal. Y, también, la torre del agua sobre la que está instalado el reloj de la refinería, que es una especie de reliquia, un patrimonio de la ciudad”.

-¿Y trabajadores?

“150 en la refinería Tenerife, 550 en total en Canarias. Esos, directos. Indirectos, muchos más”.

-Algunos confunden a Cepsa con Disa. Hasta yo.

“Disa es nuestro cliente y también nuestro competidor. Hasta hace poco, Cepsa no llegaba a los consumidores, sino que vendía sus productos a otros mayoristas. Ahora, no. Ahora llegamos directamente a los clientes finales con toda nuestra gama de productos energéticos”.

-Y, además, con una bombona de butano que es un bombón. La repetición es intencionada.

“Sí, porque pesa 9 kilos en vez de 13 en vacío, con la misma capacidad que las antiguas, y tiene incorporado un innovador sistema tecnológico que identifica cada envase y permite hacer un seguimiento del mismo en todo su ciclo de vida que mejora su seguridad al mismo tiempo permite una completa trazabilidad de su mantenimiento.

-Y están suministrando asfalto para grandes obras.

“Sí, vendemos el betún y los constructores lo convierten en asfalto mezclándolo con los áridos. Es un betún especial, válido para pistas de aviación y otras instalaciones sensibles, que cuida el medio ambiente (reduce la emisión de CO2 en la fabricación de la mezcla), soporta mejor las cargas, es muy resistente a los cambios de temperatura y registra una mayor durabilidad. Está desarrollado en nuestro Centro de Investigación y se comercializa bajo el nombre de Elaster Canarias”.

-Hubo un tiempo en que Cepsa era el único distribuidor de combustibles y derivados en Canarias.

“Hasta los 80, prácticamente todos los combustibles que se consumían en Canarias pasaban por las instalaciones de Cepsa. Luego se incorporaron otras compañías, como BP y Repsol, que siguen operando”.

-¿En qué proporción?

“Cepsa posee un 65% de la cuota del mercado canario, aproximadamente. Estamos muy bien posicionados”.

-¿Las estaciones de servicio son rentables?

“Nosotros tenemos 80 de las 450 que están abiertas en Canarias. Hombre, para la población autóctona son muchas, pero es bueno tener en cuenta que recibimos unos 13 millones de turistas al año. En cuanto a la rentabilidad, nosotros tenemos muchas actividades, que fluctúan en beneficios o pérdidas de acuerdo con los tiempos. Cuando uno falla, otro gana. Pero sí, Cepsa es rentable en Canarias y el negocio está en esa cadena de valor, que hoy va desde el crudo hasta el cliente final”.

-¿A qué viene ahora decir que los terrenos de Cepsa no son realmente de Cepsa?

“He leído algo en la prensa, pero no hay nada cierto en ello. Te aseguro que he estudiado detenidamente, una a una, las escrituras de propiedad y está clarísimo. No nos inquieta esto en absoluto”.

-Una empresa como la que diriges tiene responsabilidades, incluso, en la defensa nacional.

“Bien, supongo que te refieres a la reserva estratégica de combustible. Por supuesto, nuestros tanques albergan esa reserva”.

-¿Cuánto combustible consumen las islas al año?

“Siete millones de toneladas de combustibles. En torno al 60% está destinado a la navegación aérea y marítima. El 40% va a parar al consumo interno, y de ese 40%, la mitad se destina a la generación de energía eléctrica”.

-¿Se plantean un traslado de los tanques y un cambio de uso a urbano del terreno ocupado por la refinería?

“Primero, Santa Cruz tiene que decidir qué va a hacer con su Plan General de Ordenación. Nosotros ocupamos 573.000 metros cuadrados de suelo en la actualidad y no pretendemos para nada especular con él sino, en su caso y cuando se den las condiciones, lograr un precio justo por la parte del terreno que nos correspondería quedarnos. Antes es preciso encontrar otro lugar idóneo para la instalación de los tanques y demás servicios”.

-Y Cepsa toca todos los palos.

“Procuramos adaptarnos a los tiempos. Somos líderes mundiales en LAB (para la fabricación de detergentes de uso doméstico, los de las lavadoras, por ejemplo, e industrial), cumeno, fenol y acetonas, materias primas imprescindibles en nuestra vida actual. Con una empresa indonesia estamos usando el aceite natural de palmera para fabricar materia prima para los cosméticos. Hemos instalado en Jerez de la Frontera un parque eólico a punto de inaugurarse, que es una maravilla. Avanzamos, en una palabra, siempre innovando tecnológicamente”.

-Dime la verdad, ¿por qué dejó de producir la refinería?

“Habíamos invertido millones de euros en sistemas anti contaminantes y logramos excelentes resultados, pero quisimos colaborar con el deseo de las autoridades para que este terreno que ocupamos pase a la ciudadanía de Santa Cruz. Esperamos ahora al ordenamiento del suelo para luego ir solucionando todos los problemas, ver lo que puede estar en el subsuelo, cuya solución no representa un problema insalvable porque existe tecnología y experiencia, y buscar un lugar adecuado para el traslado, tras desmantelar la instalación y remediar el suelo existente”.

-Lo de la refinería y el cáncer resultó ser un cuento.

“Sí, por supuesto, y también lo de una señora que aseguraba que sus plátanos maduraban antes porque vivía al lado de la factoría. Hay infinidad de anécdotas al respecto”.

-Ya lo sé, y algunas con muy mala leche. Ahora ustedes traen a Canarias el combustible ya refinado. ¿De dónde?

“De nuestras refinerías de la península”.

-¿Y qué países suministran el crudo?

“Principalmente, los Emiratos y varios países de la costa occidental africana”.

-Los chinos se han adueñado de África, de su petróleo y casi de sus estados.

“África puede convertirse en la despensa de China. Y España perdió la costa de Guinea, que hoy es un enorme yacimiento de petróleo. La historia va cambiando, es inevitable”.

-¿Hablamos de la Fundación Cepsa?

“Pues ha sido un acierto su creación. La Compañía venía desarrollando desde hace muchos años labores de responsabilidad corporativa aisladas, y la Fundación lo que ha hecho es aglutinarlas, ordenarlas y poner el foco en lo verdaderamente importante. La Fundación aporta fondos para proyectos sociales que mejoran la calidad de vida de los canarios, proyectos solidarios, asistenciales, medioambientales, culturales, científico-educativos, etcétera. El año pasado invertimos cerca de 400.000 euros, sólo en Canarias, en este tipo de iniciativas. Y estamos enormemente satisfechos”.

(La Fundación de Cepsa en Canarias está dirigida por la responsable de Comunicación de la compañía, Belén Machado Entrena, que asiste a la entrevista con José Manuel Fernández-Sabugo. Nos dio por el pescado esta vez, ellos merluza, yo salmón. Todo exquisito).

-Bueno, ya la gente no se queja del olor a azufre, por lo menos.

“Si hay una industria eficiente en Canarias es nuestra refinería. Pero ni siquiera utilizamos ahora la planta eléctrica de co-generación que, por ejemplo, dio luz a Santa Cruz durante el Delta. En esa ocasión paramos la refinería en beneficio de la ciudad y eso nos llenó de orgullo, y no costaba dos euros volverla a poner en marcha”.

-¿Investigan también en productos “verdes”?

“Por supuesto. Los tiempos están cambiando, repito, y hay que referirse siempre al verde y a derivados de alto valor ecológico que pueden salir o no del petróleo”.

-Por cierto, José Manuel. El reloj de Cepsa, instalado en la torre del agua desde que el logo de la compañía era el Teide, y no el colibrí, ha dejado de funcionar. Y esa hora era la ley. Más que la del reloj del Cabildo.

“Tienes razón. El sistema electrónico del reloj y el termómetro se estropeó, pero pronto estará instalado el nuevo. Nosotros también éramos conscientes de la utilidad y fiabilidad de esos marcadores y no vamos a dejar a la ciudad sin ellos”.

(Hablamos de personajes que gestionaron Cepsa y que fueron grandes amigos de Canarias, y a los que yo conocí. Alfonso Escámez; Carlos Pérez de Bricio, que tuvo su primer empleo en un organismo estatal en Santa Cruz y fue ministro con la UCD; y de los fundadores de la refinería, entre ellos mi pariente Andrés Arroyo González de Chaves, que también promovió el Teleférico del Teide).

-¿La entrada de The Carlyle Group significará cambios de política en Cepsa?

“No lo sé, es pronto todavía. Mubadala mantiene cinco miembros en el consejo, incluido el presidente, Musabbeh Al Kaabi, y Carlyle, tres. Ambos propietarios han nombrado a Philippe Boisseau como consejero delegado, en sustitución de Pedro Miró, que se jubila. Habrá que esperar a las nuevas directrices, si las hubiera”.

(Desde el año 1929, Cepsa está ligada a la ciudad. Es verdad que la refinería ha impedido la expansión de Santa Cruz hacia el sur, pero cada vez menos. Cedió terrenos que fueron urbanizados, aunque mi interlocutor ignora la rentabilidad de estas operaciones).

“Yo no estaba aquí todavía, no tengo una referencia cierta de si las operaciones fueron rentables o no”.

En 1929, la refinería quedaba lejos de Santa Cruz. Ahora linda con la capital. Las soluciones para el traslado de los tanques y la limpieza del territorio ocupado por la planta tienen que llegar, pero no será flor de un día. Hay muchas conversaciones pendientes y algunos asuntos que solucionar. El primero es encontrar los terrenos adecuados para ubicar los tanques. Cepsa también gestiona el Puerto de La Hondura, donde cargan los barcos que suministran combustible y gas butano y propano a todas las Islas. En una palabra, no podríamos vivir sin esta compañía, tan ligada y tan cercana a los intereses de Canarias. Por la noche, el director Fernández-Sabugo me envía un whats-app agradeciéndome la entrevista y celebrando que haya ganado el Real Madrid en Estambul. Hasta en eso estamos de acuerdo.