Julio Pérez: “Mi propósito es duplicar en estos cuatro años la plantilla de la Policía Canaria”

Vuelve a la primera línea de la política isleña a lo grande siete años después de haber renunciado a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero atesora una hoja de servicios públicos notable entre las que destaca su labor como presidente de la Junta de las Obras de Puerto (1984-1987), gobernador civil (1987-1991) y consejero de Sanidad y Asuntos Sociales en el Gobierno de Canarias (1991-1993), tocando la cúspide como secretario de Estado de Justicia (2007-2009) en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Quien vivió la clandestinidad contra la dictadura y la Transición como un político clave de la izquierda, ahora Julio Pérez (Santa Cruz de Tenerife, 1950) es, además de consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el portavoz del llamado Gobierno canario de progreso.

-¿Por qué se marchó del Ayuntamiento santacucero?

“Fue en octubre de 2012, y me fui porque entendí que tenía que solventar algunas complicaciones en el interior de la sociedad de mi despacho. De hecho, esas complicaciones terminaron en la ruptura de la sociedad algún tiempo después”.

-¿Qué ha hecho desde entonces?

“Trabajar en mi despacho de abogados. Como sabe, suelo llevar asuntos relacionados con el Derecho Privado”.

-¿Pensaba volver a la primera línea durante esos años?

“No, no lo pensaba. Es verdad que me he mantenido en contacto con el partido durante dicho tiempo. Milito en el PSOE desde hace 39 o 40 años, aunque algún amigo de universidad todavía me llama camarada cuando nos encontramos [sonríe]”.

-¿Cómo se produjo el acercamiento que ha terminado con su nombramiento?

“Cuando el partido estaba cerca de alcanzar el acuerdo para gobernar, personas cercanas a la dirección me pidieron consejo sobre algún tema y que revisara algún documento, lo que hice con mucho gusto, al igual que durante todos estos años. Cuando me propusieron el nombramiento es verdad que no lo esperaba, pero también que manifesté mi disposición a ayudar en lo que fuera posible”.

-¿Por qué aceptó?

“Por varias razones. Por una parte, me gusta la política; por otra, estaba la posibilidad de gobernar, y esa es una ocasión que requiere que todos pongamos de nuestra parte para que las cosas salgan bien. En tercer lugar pensé que lo correcto era ayudar, pero nunca imaginé que fuera para una Consejería. Me satisfizo que el presidente se acordara de mí. Es un honor y espero estar a la altura”.

-¿Cómo se lo propuso Ángel Víctor Torres?

“Me avisaron de que tenía que estar atento el fin de semana, pero finalmente me llamó el lunes, ya a las doce de la noche, y dejamos la conversación para el martes, pero ese día la prensa ya dio mi nombre. Torres me dijo que lamentaba la filtración, pero los periodistas hacen su trabajo. ¿Sabe? Me ayudó a despejar cualquier duda que se trate de un área con temas que conozco bien”.

-¿Y la Portavocía?

“ Llegó el primer consejo de Gobierno y me dijeron: “Hemos pensado que bajes tú para que cuentes los acuerdos”. Y eso hice. En el siguiente consejo pasó exactamente lo mismo, y para el tercero ya tuve que aceptar que era el portavoz, lo cual también es un honor porque significa que mis compañeros confían en mí a la hora de resumir lo tratado, la confidencialidad y demás obligaciones. Eso sí, me ayuda ser el presidente de la comisión preparatoria con las secretarías generales técnicas, que se reúne los martes y fija el contenido de los consejos, que son los jueves”.

-¿Cómo valora la herencia recibida en su departamento?

“No me gusta hablar de herencia. A partir de que uno toma posesión, la responsabilidad es para quien esté allí. Mi impresión es muy desigual, en algunos casos he tenido informes muy detallados, como ha sido en las áreas que dependían del consejero José Miguel Barragán, que se ha portado como un caballero. En otras áreas he tenido menos información. En Seguridad y Emergencias no he tenido mucho contacto con la consejera anterior, pero sí con la directora general, Nazaret Díaz. En Función Pública, estando yo en funciones ya, el director general tomó decisiones sin ningún respaldo por mi parte, mientras que en el Servicio Jurídico me he encontrado que los letrados están haciendo un esfuerzo meritorio para mantener la calidad en el servicio”.

-¿Falta de medios?

“Falta de medios y una organización mejorable. En las materias que gestiono no se explican todas las carencias con la falta de medios. En la administración púbica los medios son tan importantes como la organización, y especialmente como la tecnología digital. Una mala organización no se resuelve con más medios, por mucho que en el caso de los Servicios Jurídicos sí que tiene que contar con más medios”.

-¿Y el Cuerpo General de la Policía Canaria?

“Es otro caso en el que también entiendo que hay que aumentar los medios de los que disponen ahora”.

-¿Usted es partidario de la Policía Canaria?

“En este momento ya no se puede hablar de si eres o no partidario de la Policía Canaria. Cuando se debatió su creación, hace quince años, yo era de los que pensaban que era innecesaria porque sus funciones podían ser asumidas por otros cuerpos. Pero ahora existe y hay que aprovecharla, no es ningún adorno. Además, una de sus principales funciones es respaldar las actuaciones de la Administración autonómica. Cuando un inspector de Turismo, de Tributos, de Consumo o de Juego, por citarle algunos casos, necesita estar acompañado de un policía uniformado, esas son funciones para la Policía Canaria. Además de velar por el Patrimonio, sus competencias en Seguridad Ciudadana…”.

-¿Habrá más Policía Canaria, entonces, durante su etapa?

“Mi propósito es que, cuando acabe esta legislatura dentro de cuatro años, tengamos 300 agentes en la Policia Canaria, una cantidad que permite el Estado”.

-Ahora tenemos 160 agentes…

“Prácticamente es duplicar lo que existe en la actualidad. En fin de año ya se incorporarán 60 nuevos agentes”.

-¿Se empezará a construir de una vez en estos cuatro años el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife?

“Lo primero que tengo que decir es que se hará en Cabo Llanos, pero la localización exacta depende de varios factores. Que se dispongan de normas urbanísticas que lo permitan, lo que no ocurre a día de hoy, y de que se efectúen intercambios entre administraciones públicas de las parcelas donde se pretende construir”.

-¿Hay dificultades con Educación para la parcela donde estaba previsto un centro docente para Cabo Llanos?

“No, no. El problema no es con Educación, sino que no se puede privar a la ciudad de espacios públicos, parques o colegios. Si estaban previstos en ese lugar, habrá que buscar otros sitios para ubicarlos. En eso estamos con el Ayuntamiento, porque los juzgados no se pueden instalar a costa de otros servicios públicos. En los presupuestos de 2020 se mantendrá una partida para que, si las cosas van bien, podamos empezar con el concurso de ideas y demás”.

-¿Dónde cree que irá exactamente el nuevo Palacio?

“Mi idea es que se haga donde ubanísticamente sea más fácil, y esperemos que sea donde está previsto si se resuelven esos obstáculos de los que le hablo”.

-Como adelantó DIARIO DE AVISOS, usted ha introducido nuevos elementos en este tema.

“Así, es. Por una parte, el Ayuntamiento tiene que decirnos si la actual sede del Tribunal Superior de Justicia, en la plaza de San Francisco, se puede seguir utilizando indefinidamente. Hay que tener en cuenta que el edificio es de titularidad municipal, y cada tanto tiempo distintas corporaciones municipales han reclamado su uso. Hay que encontrar una solución estable. Y el otro asunto es, como sabe, que se preveía que el actual Palacio sería desalojado, pero el nuevo equipo no lo ve así, sino que lo que pretendemos es complementar las nuevas instalaciones con el mantenimiento del actual edificio para órganos colegiados, el Instituto de Medicina Legal, servicios comunes… No hay ninguna razón para abandonar ese edificio. No creo que se pueda hablar de dispersión, porque la distancia ronda los 500 metros entre el actual y el nuevo”.

-¿Alguna otra novedad?

“Sí, me gustaría aclarar algo. La opinión de los profesionales es muy importante, por supuesto, pero no es decisiva. La opinión decisiva es la de los usuarios y la del Ayuntamiento. Los abogados, los jueces, los procuradores… se tiene en cuenta su opinión, claro, pero tendrán que ir a trabajar al lugar donde finalmente decidan las autoridades. Hoy por hoy, el lugar más adecuado está en esa zona [Cabo Llanos], y esa es la línea en la que estamos trabajando, pero los problemas urbanísticos relacionados harán que nos lleve un poco de tiempo”.

-¿Espera empezar los trabajos el año que viene?

“Esa es la intención, pero tenemos que ver si finalmente hay que trabajar con el plan general actual, que ahora mismo está en discusión. Si no fuera así, tendría que ser con el plan anterior. Para eso nos reunimos esta semana [el pasado viernes para el lector] con representantes del Ayuntamiento”.

-¿Adoptaron alguna resolución de importancia en dicha reunión?

“Hemos hecho una reconstrucción del momento en el que estamos e informé sobre las cuestiones de las que le he hablado. Queremos estabilidad en San Francisco y quedarnos con el actual Palacio”.

-Usted es abogado. ¿No le llama la atención lo poco que cobran su compañeros del turno de oficio y lo que se tarda en pagarles?

“Soy consciente de que las retribuciones son bajas y que se tarda en pagar, y haré lo que pueda en resolverlo. La Administración debería pagar como se paga a un cliente ordinario, porque también soy consciente de que hay compañeros para los que se trata de su principal ingreso y, en general, en la justicia gratuita se hace un trabajo muy aceptable”.