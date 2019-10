Kyle Alwood, de nueve años, enfrenta pena de muerte o cadena perpetua por incendiar la casa dónde vivía con su familia

Un niño de 9 años acusado de prender fuego a la casa móvil dónde vivía con su familia, compareció esta semana ante un juez en Illinois. Kyle Alwood fue acusado de cinco cargos de asesinato en primer grado y varios de incendio provocado en el que murieron cinco de sus familiares en una noche de abril. Los fiscales dicen que el niño prendió fuego intencionalmente. Los cargos que se le imputan conllevan una pena de cadena perpetua o pena de muerte.

Kyle apenas era visible sobre el respaldo de su silla y sus pies apenas tocaban el suelo durante la lectura de cargos. El abogado tuvo que explicarle algunos de los términos que utilizó el juez, incluidas las palabras “presunto”, “incendio provocado” y “residencia”. Kyle salió llorando de la sala del tribunal con los brazos cruzados, escoltado por su abuelo paterno.

La madre del niño, Katie Alwood, poco después del incidente apenas contuvo las lágrimas mientras hablaba de su hijo. “Todos lo miran como si fuera una especie de monstruo, pero él no es así, la gente comete errores y eso fue lo que pasó. Sí, fue una tragedia horrible, pero aún así, no es algo por lo que haya que tirar su vida a la basura”.

Las víctimas son todos miembros de la familia: los otros hijos de Alwood -Daemeon y Ariel Wall, de 2 y 1 años, respectivamente; su abuela, Kathryn Murray, de 69 años; la pareja de la madre, Jason Wall, de 34 años; y una sobrina, Rose Alwood, de dos años-. La mayoría de las víctimas estaban durmiendo. La madre del menor dijo que su hijo había sido diagnosticado recientemente con una forma de esquizofrenia, y trastorno bipolar, y que es un niño cariñoso que merece una segunda oportunidad. Sin embargo, la tía del niño, a diferencia de su hermana, quiere que su sobrino enfrente a un castigo estricto de por vida, incluyendo cadena perpetua.

Pese a lo inusual y la dureza de las acusaciones, el fiscal local defiende su decisión de presentar cargos de asesinato. Para poder entender la posición de la fiscalía recurrimos al análisis que hace para DIARIO DE AVISOS el abogado Rafael Lanzo, experto en Derecho Común anglosajón y de Derecho Civil en Washington, Distrito de Columbia, y con vasta experiencia en asuntos jurídicos criminales, militares, administrativos y civiles.

-¿Cuál podría ser la motivación de la fiscalía para imputar cargos tan severos a un niño de nueve años?

“El análisis de esta pregunta tiene que considerar que el Fiscal Estatal de Illinois para esa jurisdicción es un oficial electivo. Su desempeño va a estar fuertemente afectado por la opinión pública. En teoría, el principio de rehabilitar y reformar a los transgresores debe prevalecer sobre cualquier acción punitiva. Sin embargo, las presiones de las visiones populares -muchas veces basadas en impulsos apasionados- pueden llevar a los oficiales del ministerio público a tomar medidas demagógicas para ganar el favor de los electores. Es importante destacar que muchas de las políticas que han sido crueles contra los menores -como aquellas afectando a los menores inmigrantes- han sido apoyadas por un sector sustancial de electores que constantemente han apoyado la gestión del Presidente actual. La excusa de encausar a un menor para rehabilitarlo no ha sido cónsona con las ideas y las acciones de los oficiales electos en estas jurisdicciones. Los recursos para ayudar a un niño de esta edad no son exclusivos del sistema correccional; más aún, no necesariamente se encuentran todos disponibles dentro del sistema carcelario. Este problema es uno reiterado en una porción grande del sistema de justicia en otras jurisdicciones de la nación. La demagogia no tiene la intención principal de servir al bien común”.

-¿El sistema judicial estadounidense permite que se pueda condenar a un menor a pena de muerte o cadena perpetua?

“El marco jurídico constitucional de los Estados Unidos no contempla la pena de muerte para menores de 18 años de edad. Desde el 2005, El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso Roper vs. Simmons, determinó que la aplicación de la pena capital a menores constituía un castigo cruel e inusitado. Este caso se resuelve al amparo de la VIII Enmienda de la Constitución estadounidense. Hasta el momento, esta doctrina es absoluta y no tiene excepciones; el caso de la cadena perpetua es diferente. La doctrina en el caso de la cadena perpetua establece que, como regla general, esta condena es un castigo cruel e inusitado. Sin embargo, existe una excepción a esta regla en los casos de asesinatos en primer grado siempre que el juez contemple las circunstancias de la persona y su ambiente. Las circunstancias de la persona son aquellas relacionadas a su capacidad de entender la magnitud y consecuencias de sus actos, estado mental o edad; las causas ambientales son aquellas que se relacionan a su entorno, sus condiciones socioeconómicas, su crianza, etc. Si en el proceso de juicio y sentencia no se consideran estos elementos, la cadena perpetua se considera un castigo cruel e inusitado”.

-¿Una pena tan severa en un niño de 9 años no vulnera derechos humanos?

“La pena capital tiene como fin terminar con la vida de una persona. Esto contraviene lo dispuesto en el tercer artículo de la Declaración Universal de los derechos humanos, que declara la vida como un derecho humano. El estado, como tenedor del monopolio de la violencia, tiene el deber de cuidar de sus constituyentes. Los problemas que atiende la pena de muerte se pueden resolver mediante métodos más humanos. La pena carece de utilidad y recrudece el panorama de violencia y crueldad. La maleabilidad de la mente de un menor permite que se intenten muchas alternativas dirigidas a la rehabilitación. Un menor de esta edad puede tener toda una vida llena de experiencias y aprendizaje. Bajo estas circunstancias, las dimensiones de la violación a los derechos civiles de este niño son de las más crasas. La cadena perpetua destruye la oportunidad de rehabilitación para muchos adultos, no es de dudar que dañe más aún a los menores, quienes deben de tener muchos años de vida y tanto que aprender por delante. La eliminación de cualquier posibilidad de rehabilitación tiene el efecto de socavar profundamente la dignidad humana, la razón de vivir de aquellas personas profundamente arrepentidas y determinadas a enmendar sus acciones. Para un niño, esta condena sería la garantía de una vida indigna larga, tortuosa y carente de esperanza”.

-¿Cuál es el resultado más probable en este juicio?

“Es difícil hacer una apreciación del caso sin contar con todos los elementos probatorios; el resultado del caso finalmente depende de la apreciación del juez o jurado. La adjudicación que se haga en primera instancia relacionada a la capacidad de un menor de esa edad para enfrentar cargos criminales será posiblemente materia de litigación en los tribunales apelativos. Seguramente, si se fuese a dictar alguna sentencia que implique cadena perpetua o pena capital, esta sea revocada a la luz de la doctrina jurídica que limita la primera y prohíbe la segunda. Ahora bien, existe la posibilidad de que la nueva composición del Tribunal Supremo vea esto con una lente diferente. La composición del mismo ha cambiado y los casos anteriores que dictan precedente fueron decididos por un tribunal dividido con cinco jueces a favor y cuatro disidentes. Este escenario es poco probable, pero lo fuese menos si la decisión del caso Roper hubiese sido unánime o tomada por la mayoría absoluta de esta curia en los casos imperantes. Es posible, aunque poco probable, que la fiscalía desista de solicitar estas penas, pues el ordenamiento jurídico del estado de Illinois -la jurisdicción en la que se va a juzgar al menor- esta legislativa e históricamente atemperada a la doctrina legal prevaleciente. Los tribunales no tienen la presión política que tiene el ministerio público y está fuertemente vinculada a la doctrina imperante. No hay mucho espacio para desviarse de las prohibiciones de aplicar la pena de muerte a un menor. Dónde puede haber algo de espacio para controversias pudiese ser en lo relativo a una cadena perpetua. Todo esto, claro está, es dependiente de si el menor está en condiciones mentales y emocionales para entender y enfrentar un juicio”.

-¿Conoce casos similares?

“Conozco algunos, pero hay uno bien notorio al que podemos hacer referencia, el caso de los ataques de francotirador del «Beltway» en el área de Washington DC. En este caso, uno de los perpetradores fue un menor de 17 años de edad que fue juzgado como adulto y sentenciado a la pena capital. La sentencia se apeló y se revocó conforme a la doctrina del caso Roper. La sentencia final fue una cadena perpetua que pudo superar las limitaciones establecidas en la doctrina del momento. El caso que limita la aplicación de la cadena perpetua se resolvió seis años más tarde. Los casos de los que advengo en conocimiento no han sido revisados por los tribunales apelativos, reiterando así la doctrina imperante. Cuando los tribunales con la capacidad de establecer precedentes rechazan controversias en las que se trata de litigar nuevamente los elementos de la doctrina, se entiende que no hay interés de cambiar el aspecto del estado de derecho relacionado a ese asunto. Desde la opinión del caso de Roper, la pena de muerte como castigo a menores convictos no ha sido impuesta”.

Una audiencia previa al juicio está programada para el 22 de noviembre.