La verdadera madre de la supuesta niña con enanismo afirma que tiene 16 años y que no está loca

El caso de Natalia Grace Barnett, conocida popularmente como la niña ucraniana que fue abandonada en Estados Unidos por sus padres adoptivos después del miedo que estos habrían sentido tras un supuesto intento de asesinato, vuelve a cobrar vida. Su madre adoptiva incluso aseguró que Natalia ni siquiera era una niña, sino una “adulta con enanismo”. Ahora, su otra madre, la biológica, ha asegurado que su pequeña nació en 2003 y que, por lo tanto, tiene 16 años, según informó Daily Mail.

Su nombre es Anna Volodymyrivna Gava y tiene los 40 años. Vive en la ciudad ucraniana de Mykolaiv y en los últimos días ha salido en defensa de su hija Natalia Grace. Dice que no es una adulta sociópata ni mucho menos una asesina. Anna dio en adopción a su hija hace 16 años porque se lo recomendaron los médicos.

“Los facultativos me recomendaron que dejara al bebé y no me arruinara la vida. Tanto ellos como mi madre me lo aconsejaron. Me dijeron que nunca estaría bien, que nunca se podría mover, que viviría atada a una silla o una cama”, explicó.

A tal efecto, el matrimonio norteamericano de Kristine y Michael Barnett accedieron a encargarse de la niña. Ambos, ahora divorciados, se enfrentan a una acusación judicial por abandonar a Natalia en 2013, cuando decidieron marcharse a Canadá y dejar a la joven en un apartamento alquilado.