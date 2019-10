Maroto (PP): “Si los canarios quieren a Canarias y a sí mismos, tienen la opción de confiar en el PP”

En las encuestas, el PP suma. El giro al centro de Pablo Casado lleva al partido por buen camino. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Javier Maroto saca la calculadora, hace cuentas y avisa: “Si dividimos el voto, Pedro Sánchez se queda”. El portavoz en el Senado ha visitado estos días La Palma y Tenerife.

-Se ha dicho que fuera de España nadie entiende la repetición electoral. Pero las encuestas al PP no le van mal…

“Sí, pero que el Partido Popular crezca en escaños y se convierta en la referencia del centroderecha en estas elecciones no quita que haya en el Partido Socialista un secretario general que, primero por una causa y luego por otra, ha provocado que tengamos cuatro elecciones generales en cuatro años. Los partidos nos ponemos de acuerdo en todos los sitios excepto donde está Sánchez. El Partido Socialista se pone de acuerdo con Podemos en todos los sitios excepto donde está Sánchez. Al final, el problema de repetir las elecciones es Sánchez. Hemos asistido a un rosario de gestos a la galería los días pares y de postureos mediáticos los días impares. La mayoría de los ciudadanos estamos hartos, pero tenemos la oportunidad de cambiar lo que no ha funcionado y genera inestabilidad, que es Pedro Sánchez”.

-A raíz de las reacciones a la sentencia sobre el proceso separatista catalán, ¿no es un alivio que Podemos esté fuera del Gobierno? Irene Montero se apresuró a condenarla sin habérsela leído. Iba para vicepresidenta…

“Alguien que quiera ser presidente del Gobierno ha de tener capacidad de acordar. Son perfectamente conocidas las malas relaciones de Sánchez con Rajoy, son muy conocidas las malas relaciones de Sánchez con Rivera y, ahora también, es plenamente conocida la mala relación entre Sánchez e Iglesias. Si no se habla con nadie, ¿cómo va a pactar después con ellos? La actitud de Sánchez en las negociaciones cuando era oposición y cuando es Gobierno es la principal causa de la inestabilidad en este país. Y la prueba de ello es que Sánchez dice que no puede dormir con Podemos en el Gobierno y no se da cuenta de que duermen muy bien los líderes socialistas en las comunidades autónomas cuando gobiernan con ellos en coalición desde hace meses”.

-Como en Canarias…

“Así es”.

-¿El viraje de Rivera está asociado al vértigo electoral?

“Los cambios de opinión de Ciudadanos los debería explicar ese partido”.

-¿Los sondeos están dando la razón a quienes vienen defendiendo la fórmula de España Suma y castigan a Ciudadanos por haberla rechazado?

“Las encuestas reflejan un hecho y es que muchos españoles se han dado cuenta de que, si votamos divididos, Sánchez se queda. Si dividimos el voto del centroderecha, el único que aplaude es Sánchez. La utilidad de votar dividido ya vemos que no es la que decían Ciudadanos y Vox. Voy a poner un ejemplo: en el Senado hubo [el 28 de abril] 5.900.000 cruces a candidatos de Vox y la realidad es que ha habido cero senadores electos por Vox. Esto significa que, cuando dispersamos el voto, el que obtiene más escaños es el Partido Socialista. El que más quería que votásemos separados era Sánchez. Ahora hay muchos canarios y en el resto de España que ven que es una oportunidad para aunar el voto en torno al partido que claramente lidera el centroderecha como única opción real de realizar un cambio y evitar que la nueva crisis económica ya presagiada sea gestionada por un Gobierno socialista”.

-¿La decisión de Vox de presentar un solo candidato al Senado es un gesto en ese sentido?

“El hecho de que presenten menos candidatos solo quiere decir que va a haber menos cruces que se van a echar a perder, porque ningún voto a Vox en el Senado obtiene resultado. Entonces, desde el Partido Popular trasladamos ese mensaje a aquellos votantes que crean que también en el Senado hace falta una mayoría sólida del centroderecha liderada del PP. Se intentó el uno [PP], más uno [Ciudadanos], más uno [Vox] y fue un gran fiasco, como se había previsto. Hemos tenido esa experiencia y hemos contrastado que aquello que dijimos se ha cumplido y ahora lo que tenemos que hacer con mucha humildad es dirigirnos a todos los votantes del centro y del centroderecha”.

-En junio estuvo usted en Canarias junto a Teodoro García Egea para encarrilar las negociaciones para la firma de un pacto de centroderecha. ¿Se ha contado todo de aquello?

“Bueno, todo eso se contó en su momento. Yo soy de los que creen que hay que ser positivos y mirar hacia adelante. Seguramente, los canarios ya están sufriendo las consecuencias del pacto del Partido Socialista con Podemos. La izquierda siempre agrava y complica la economía, y los canarios no son una excepción. También nos debe llevar a pensar en la posibilidad de conformar con el tiempo una mayoría sólida en Canarias que lidere el Partido Popular”.

-¿Con qué argumentos se sitúa el PP en la rampa de despegue hacia el 10N?

“Pues, con el convencimiento de que la mejor opción para los canarios es un PP fuerte en Canarias y en el conjunto de España. Voy a dar una razón, en mi opinión, importante. Decía antes que se ha anunciado, hasta por el Fondo Monetario Internacional, una nueva crisis económica aguda para los próximos años. Si los canarios recuerdan, cuando la crisis pilla con un Gobierno socialista pasan dos cosas: la primera, que el PSOE esconde la crisis en un cajón y la segunda, que agrava la crisis con sus decisiones económicas. Con un Gobierno del Partido Popular, y un PP fuerte en Canarias, hemos visto lo que pasa, que la crisis se solventa antes, evitamos la intervención social, que afectaba, por ejemplo, a un recorte del 30% de las pensiones, y se crea empleo. Si los canarios quieren a Canarias y se quieren a sí mismos, tienen la opción de confiar en el Partido Popular en estas elecciones. Que no sufran la presión fiscal del PSOE por partida doble. Si el PP no gestiona la crisis económica que viene, las consecuencias serán graves, duras y largas”.

-¿Coalición Canaria sigue siendo un socio preferente?

“Sí, con Coalición Canaria mantenemos una relación de colaboración que espero que dé frutos en los próximos años”.

-El PP se ha aliado con el PSOE en La Palma y Lanzarote en varias instituciones. Y no parece que paguen un coste en desgaste ante el electorado…

“Todas las coaliciones tienen algún motivo y la dirección nacional del Partido Popular entiende que, muchas veces, esas coaliciones las explican mejor quienes las han forjado. Por tanto, mis compañeros en esas islas sabrán ofrecer las explicaciones oportunas a sus votantes”.

-Los consejeros insulares expulsados han sido readmitidos en el PP. Se deduce que el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, y sus compañeros en la corporación palmera se han salido con la suya…

“Ese capítulo está superado. Miramos al futuro desde la unidad de acción”.

-¿El bipartidismo está de regreso o nunca se ha marchado?

“Lo que tiene que estar de regreso es la unificación del espacio electoral del centroderecha, porque su división es la llave del Gobierno de la izquierda. Lo hemos comprobado. Lo que nosotros hemos ofrecido con España Suma era conseguir antes de las elecciones lo que muchos votantes querían, que es que fuésemos juntos. No ha sido posible porque Ciudadanos ha cerrado esa ventana, pero nosotros queremos abrirles la puerta a los votantes, porque ellos sí pueden unificar ese espacio de centroderecha para que todos ganemos”.

-Aunque para esta convocatoria se ha acabado el plazo, ¿la idea de Canarias Suma continuará vigente para el futuro? ¿Lo volverán a intentar?

“Lo que intentamos ahora es ganar las elecciones del 10 de noviembre. Después de Navarra Suma, lo más fácil era Vascos Suman, que Ciudadanos no aceptó. A partir de ahí se descartaron las demás. No vamos a darle más vueltas. Ciudadanos es nuestro socio en gobiernos autonómicos y ayuntamientos, y mantendremos la colaboración”.

-Un pleno en cuatro meses. ¿A qué se dedica el Senado?

“Hubo un pleno en el Senado y dos en el Congreso. El Senado tiene tres funciones fundamentales: es la única Cámara que puede activar el artículo 155 de la Constitución, trata la financiación autonómica y en el Congreso no existe la Comisión de las Comunidades Autónomas. Esas tres razones llevan a reforzar el trabajo que tiene el Senado por delante. Quizá en otras ocasiones ha sido menor, pero, desde luego, ahora sí está claro que tiene contenido”.

-Ha llegado a acusar a Pedro Sánchez de esconderse…

“Es una anomalía que no sepamos con seguridad cuándo comparece el presidente del Gobierno en el Senado. Si Pedro Sánchez no hubiera querido dar la espalda a las comunidades autónomas y a la Cámara, habría comparecido en el periodo de sesiones. El truco de esconderse en un pleno posterior evidenciaba que huía del control de los grupos y que se escudaba”.

-¿Por qué alerta de que es un peligro para la unidad territorial?

“Porque que intenta disfrazarse de un presidente que defiende la unidad de España y ha buscado el apoyo de los que se han propuesto destruir España”.

-¿Ahora qué?

“Un eslogan contradictorio. Ahora, Gobierno; Ahora, España. Es lo mismo que decir que hasta ahora no había Gobierno ni España. Le va a ser difícil proyectar una imagen de credibilidad”.

-Si hasta la fecha no se ha llegado a un consenso entre las grandes organizaciones políticas para reformar la Cámara alta; ahora, menos todavía…

“Depende un poco de lo que pase en estas elecciones, efectivamente. Si fraccionamos el voto del centroderecha, tendremos una mayoría del PSOE. Y el Partido Socialista es el que aprobó las últimas normas de la financiación autonómica. Todas las protestas de presidentes autonómicos vienen derivadas del acuerdo entre el Partido Socialista y los nacionalistas. Para cambiar la ley de la financiación autonómica sería muy importante contar con una mayoría del PP en el Senado. Para ello, repito, no hay que dividir el voto. Si hoy hay un debate sobre financiación autonómica es porque el dinero de los españoles está en el bolsillo del Estado y no en las arcas de las comunidades autónomas, que son las que lo gestionan”.

-Lo de las entregas a cuenta se ha presentado como un cuento con final abierto…

“Se ha descubierto que Pedro Sánchez tiene una ministra [de Hacienda, María Jesús Montero] que miente más que habla. Nos dijo a todos los españoles que no había ninguna forma de realizar los pagos a cuenta mientras hubiera un Gobierno en funciones. Eso llevó a muchos gobiernos a ajustar las cuentas. La ministra Montero abocaba a muchas comunidades autónomas a recortes sociales al no poder formar convenios con asociaciones sociales o al no poner en marcha programas de carácter sanitario o educativo. Y se ha destapado la gran mentira, como había denunciado el Partido Popular, de que un Gobierno en funciones no podía resolver los pagos a cuenta. La vergüenza de esta situación es que podía haberse realizado en agosto y hemos tenido que esperar a octubre. Hemos perdido dos meses. Otro ejemplo de que, en materia económica, el Gobierno socialista es un desastre”.

-¿Hacia dónde nos lleva esta locura de Cataluña?

“La verdad es que sí es una locura. Es tan locura que hemos visto al mismo presidente Torra pedir a la gente que saliera a la calle a protestar y, después, ese mismo presidente Torra mandaba a los Mossos d’Esquadra a disolver las manifestaciones. Esa es la locura absurda a la que han llevado a una tierra maravillosa”.

-Las fuerzas policiales están coordinadas. ¿Y las políticas?

“Nosotros hemos pedido, sin esperar un solo minuto más, que se aplique la Ley de Seguridad Nacional, que el Gobierno de España tome el control de los Mossos d’Esquadra para garantizar la convivencia en Cataluña. Hemos solicitado hace mucho tiempo la aplicación de esta ley, que [en 2015] aprobó el Partido Popular, precisamente [con el apoyo del PSOE y UPyD]. Es una cuestión inmediata. En pocas horas se puede resolver, porque no hacen falta, como en otros trámites, un montón de semanas ni de papeles. Esto se haría ya y nos daría la seguridad y la tranquilidad de que los mossos no son utilizados de manera partidista. Sánchez no puede fingir que en Cataluña no pasa nada. Es absurdo, porque los españoles lo estamos viendo a diario”.

-El PP califica de insuficientes las medidas para afrontar la quiebra de Thomas Cook. ¿Qué habría que hacer?

“Habría que analizar la necesaria unidad que requieren medidas como esta. Estamos viviendo un cambio de modelo, que la globalización afecta también al turismo, en positivo o en negativo. Una materia como esta, especialmente en Canarias, debe tener una atención desde la unidad. Nuestra propuesta es que, desde los ayuntamientos más pequeñitos, pasando por las capitales, los cabildos, el Gobierno de la comunidad autónoma y el de España traten este tema juntos, porque hay asuntos que habría que responder desde el ámbito municipal, otros desde el autonómico y otros desde el estatal. Solo desde una acción unitaria se encuentran respuestas que den garantías. Nosotros planteamos que haya una mesa en la que todo el mundo participe y exponga las dificultades, se escuche al sector de la hostelería, a los empresarios, para que haya una respuesta unitaria. Solo desde la unidad se pueden tomar decisiones acertadas”.

-Con el brexit, otro tanto, ¿no?

“Sí, solo que en este caso hay que incorporar las decisiones de la Unión Europea. Afortunadamente, los gobiernos estamos muy unidos y la voz de la Comisión nos representa a todos”.

Alcalde de Vitoria, vicesecretario con Rajoy y Casado, y ahora, senador por Castilla y León

Javier Maroto Aranzábal no va en una lista electoral para el 10 de noviembre porque el cargo de senador autonómico está ligado a la legislatura de Castilla y León (se empadronó en el pueblo segoviano de Sotosalbos). En los comicios del 28 de abril encabezaba la candidatura del PP por Álava y no salió. En esta convocatoria lo sustituye Mari Mar Blanco, que estaba en el puesto número 9 de Madrid y tampoco logró el escaño. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, fue diputado entre 2016 y 2019. Ha sido vicesecretario general del Partido Popular tanto con Mariano Rajoy (sectorial) como con Pablo Casado (de Organización, hasta julio de 2019). A la alcaldía de Vitoria (2011-2015) llegó después de haber ocupado la tenencia de alcaldía vinculada a la concejalía de Hacienda con Alfonso Alonso (1999-2007).