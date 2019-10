Prohíben a las primeras ‘enanas’ comparecer ante los medios

Dantesca situación la que se vivió ayer en el Salón de Plenos de la capital palmera. Gara Lorenzo y Saray Pérez, las dos primeras mujeres de la historia que han sido seleccionadas para participar en la danza de los enanos -que se celebrará en el marco de las Fiestas Lustrales del año próximo-, tenían previsto ofrecer declaraciones a los medios de comunicación en torno a las 12.30 horas, tras el enorme revuelo e interés que han despertado en todo el Archipiélago. Sin embargo, las ilusionadas intérpretes no acudieron a su cita mediática.

Según relata el concejal delegado del acto, Elías Castro Feliciano (PSOE), ambas participantes se vieron obligadas a no asistir debido a las presuntas “amenazas” que recibieron por parte de “miembros del Ayuntamiento”, quienes les advirtieron que, en caso de comparecer públicamente, podrían expulsadas del espectáculo. Un aviso de sanción que estaría fundamentado en el artículo 10 de las bases reguladoras de la Danza de Enanos.

“Queda totalmente prohibido a los/las participantes hacer declaraciones a los medios de comunicación en lo que respecta al desarrollo y marcha del proceso de ensayos, como tampoco de los actos derivados de la organización de este número tradicional, sin el expreso consentimiento del Consejo Rector del Organismo Autónomo Municipal de la Bajada de la Virgen. Asimismo, se prohíbe exhibir fotografías, grabaciones sonoras o visuales en cualquier red social por medio de Internet. Dicha exhibición será motivo de expulsión”, recoge la citada normativa.

Por el contrario, el edil socialista interpreta que en la comparecencia pública “no se iba a desvelar ningún secreto”, y, por tanto, “no es cierto que se incumpla el reglamento”. Se habría tratado de un acto “absolutamente previo, enfocado a responder las preguntas de los medios, y, por fin, ponerles cara” a dos protagonistas de lo que considera “un hecho incontestable”.

“Creo que es un grave error por parte del Ayuntamiento”, señaló Castro, al tiempo que dijo estar en contra de “la forma de proceder” del Consistorio, que afirma, no le notificó ni a él ni al presidente del jurado que la comparecencia había sido desconvocada. Asegura, además, tener la sospecha de que dentro del Gobierno municipal “hay alguien que tiene interés en hacer creer que el grupo socialista no es capaz de organizar un acto tan importante como la danza de los enanos”, puesto que no habría sido el primer impedimento al que su formación ha tenido que hacer frente.