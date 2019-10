¿Qué versión del CD Tenerife se verá sobre el césped de Vallecas?

Qué felices se las prometían los aficionados blanquiazules cuando el CD Tenerife se exhibió con fútbol y goles en el Anxo Carro frente al Lugo. Un equipo con una puesta en escena imponente que ilusionó de un plumazo al hincha más escéptico. Pero llegaron dos jarros de agua fría consecutivos en donde menos se podía esperar, en el otrora fortín del Heliodoro Rodríguez López con dos derrotas ante equipos que llegaban a la Isla con problemas clasificatorios: Oviedo y Extremadura.

Tras el inesperado doble varapalo, el CD Tenerife vuelve a escena en uno de los estadios más incómodos del fútbol español: Vallecas. Los de Aritz López Garai visitan esta noche, a partir de las 20.00 horas, al Rayo Vallecano de Paco Jémez. Un cuadro vallecano que también tiene desconcertado a sus seguidores, ya que es el conjunto que más empata de la categoría: siete en las diez primeras jornadas.

El Rayo Vallecano y Vallecas medirán al Tenerife más fiable en lo que va de temporada, ya que salvo las derrotas de Zaragoza y Ponferrada, los blanquiazules arrasaron en Albacete y Lugo, y arañaron un punto en el siempre complicado Martínez Valero de Elche.

Ni Paco Jémez ni López Garai pueden presentar a su mejor once debido a las bajas. El CD Tenerife contará con las ausencias de los internacionales sub-21 Dani Gómez y Róbert Mazán, además del sancionado Borja Lasso que fue expulsado en el último choque. Por su parte, el entrenador grancanario no podrá contar con Alberto García, Stole Dimitrievski, Andrés Martín, Luis Advíncula, Abdoulaye Ba, Emiliano Velázquez y Mario Suárez.

Alineaciones probables

Rayo Vallecano: Morro; Tito, Catena, Saveljich, Saúl; Comesaña, Valentín; Embarba, Pozo o Trejo, Bebé; Ulloa.

CD Tenerife: Ortolá; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Alex Muñoz, Isma López; Alberto, Aitor Sanz, Luis Milla; Bermejo, Miérez, Malbasic.

Árbitro: Víctor Areces Franco (Comité Asturiano).

Estadio: Vallecas.

Hora: 20.00 horas (GOL).

López Garai: “Tenemos que mejorar en juego en las dos áreas”

El entrenador del CD Tenerife, Aritz López Garai, advirtió de que si se limitan “a esperar” al Rayo Vallecano en Vallecas lo pasarán “muy mal”, puesto que el conjunto madrileño cuenta con jugadores “que marcan diferencias y que con poco te pueden hacer gol”.

“Es uno de los mejores equipos y el que más me gusta de la categoría. Tiene mucha calidad y una identidad. Es un campo especial y un equipo de mucho nivel, pero no vamos a ir asustados ni solo a defendernos”, reiteró sobre el choque de Vallecas. López Garai relató que, aunque hasta ahora están “compitiendo mejor como visitantes”, todavía tienen que “mejorar muchas cosas, sobre todo en el juego en las áreas, especialmente en la de los rivales”. “Somos un equipo que llega y remata, hay que traducirlo en goles. En defensa hay que estar mucho más concentrados”, aseguró.

El entrenador admitió que le “le llenan de orgullo y confianza” las palabras de apoyo hacia su persona del director deportivo, Víctor Moreno, con quien tiene “una relación fluida y sincera” y quien tiene “claro su proyecto”. “Suso estaba fenomenal, pero hay compañeros que se han puesto a su nivel. No ha entrado de titular todo lo que seguro quiere, está haciendo esfuerzos y méritos, y volverá a ser importante. Su actitud es encomiable; es lógico que esté enfadado por no jugar”, comentó sobre el capitán. “Hay que tener tranquilidad, hacer un trabajo y seguir esa línea. No hay que cambiarla al salirte en la primera curva, sería dar bandazos. El año será bueno”, concluyó en la previa del partido de hoy.

Iker Undabarrena vuelve a la convocatoria tras tres semanas fuera del equipo

El entrenador del CD Tenerife, Aritz López Garai, incluyó en la convocatoria para el partido ante el Rayo Vallacano al mediocentro vasco Iker Undabarrena, quien había sido descartado en los últimos tres encuentros y lleva cinco semanas sin jugar. La presencia de Undabarrena es la principal novedad en una convocatoria de la que se cayeron Dani Gómez y Róbert Mazán, con sus respectivas selecciones, y el sancionado Borja Lasso. Las otras novedades son Isma López y Nikola Sipcic, descartes en el choque frente al Extremadura UD. La lista de dieciocho convocados para el choque frente al Rayo Vallecano está compuesta por los siguientes futbolistas: Dani Hernández, Ortolá; Luis Pérez, Moore, Muñoz, Sipcic, Carlos Ruiz, Isma López; Aitor Sanz, Undabarrena, Alberto, Luis Milla; Suso Santana, Bermejo, Nahuel; Naranjo, Miérez y Malbasic