Román Rodríguez acusa a Vidina Espino de ‘faltar el respeto’ al nuevo administrador único de RTVC, Francisco Moreno

La portavoz del grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino (Cs), ha afirmado este martes que con el nombramiento de Francisco Moreno como administrador único de Radiotelevisión Canaria (RTVC) se ha hecho “un Rosa María Mateo” que lo va a convertir en “rehén” sin ley que lo ampare.

Vidina Espino ha realizado esta afirmación en el pleno del Parlamento de Canarias, donde al debatirse el modelo de gestión del ente público RTVC el vicepresidente autonómico, Román Rodríguez, le criticó “la falta de respeto” a un profesional como Moreno “al que no va a manipular ni el Gobierno ni nadie”.

Román Rodríguez admitió que es cierto que tras el nombramiento de Francisco Moreno como director general de RTVC en 2001-2005, precisamente cuando él era presidente del Gobierno, sí que ha habido “una tele dirigida por consignas políticas” de las que él y su formación, NC, han sido víctimas en forma de “exclusión absoluta”.

“He sido testigo de que hubo comisarios políticos y aficionados y ahora se ha apostado por una persona de contrastada solvencia profesional”, añadió Rodríguez, quien dijo que los grupos parlamentarios en paralelo deben intentar acabar con una etapa lamentable del ente y su uso partidista durante un tiempo.

Vidina Espino replicó que no entiende el empecinamiento del Gobierno en nombrar un administrador único ante una situación de excepcionalidad que ya no existe y por ello no comprende por qué el resto de grupos han “comulgado” y se han “tragado ese dedazo”.

Francisco Moreno, continuó la diputada de Cs, va a ser rehén de quien lo nombró y no tendrá ley ni junta de control que lo ampare, va a tener que obedecer instrucciones y órdenes de quien lo llame y por ello, continuó, no le desea “el desprestigio de Rosa María Mateo al ponerse al servicio de Pedro Sánchez y hacerle debates electorales a medida”.

Espino pidió proteger a la RTVC de cualquier intento de manipulación del Gobierno de turno y demandó desarrollar el mandato marco, que precisamente debe prolongar su labor durante seis años para que no coincida con la del gabinete.

Román Rodríguez consideró poco razonable que Cs le pida al Gobierno que hable de la RTVC cuando la decisión acerca de su modelo de gestión es competencia de la Cámara regional, y reconoció que a su partido, NC, le gustaría designar al director general por convocatoria pública.

Por ello dijo que cogía “al vuelo” la idea de reunir a los cuatro grupos que apoyan al Gobierno para que definan su posición en este ámbito.

Por el grupo Socialista la diputada Yolanda Mendoza afirmó que su formación siempre ha apostado por el servicio público, la transparencia y la buena gestión en el entre frente al uso “clientelar y torticero”, por lo que defiende la estabilidad para el canal.

José Alberto Díaz Estébanez, del grupo Nacionalista Canario, defendió un modelo de titularidad y gestión pública y eficiente sin renunciar a la audiencia, plural, equilibrado y con innovación tecnológica, pero para ello es necesario un estudio económico y desarrollar el mandato marco que ya está aprobado pero que, añadió, nadie se atreve a llevar al Parlamento.

Por el grupo Popular Luz Reverón coincidió en que hay que pedir un informe económico y jurídico para que los diputados puedan comenzar a trabajar en el mandato marco.

Al respecto, Francisco Déniz de Sí Podemos advirtió de que el mandato marco está “elaboradito” y en espera de si se aprueba o no la gestión pública del momento, y consideró que es el momento apropiado para caminar hacia una televisión independiente y profesional porque hay “bastante consenso”, en alusión a que sólo Cs votó en contra del nombramiento del nuevo administrador único.

Por Nueva Canarias Esther González aludió a este hecho y pidió a Cs que se sume al consenso y no haga política de luces cortas con la RTVC, pues está siendo “imprudente” y en su opinión Espino ni siquiera conoce los principios básicos que rigen la televisión pública canaria.

La diputada de ASG Melodie Mendoza apoyó una televisión cien por cien pública y de calidad que responda a las verdaderas necesidades de los ciudadanos de cada isla, pero para ello se requiere un plan de inversiones para dotar al ente de infraestructuras y medios técnicos y humanos también en las islas no capitalinas, donde aún hay zonas adonde no llega la señal.