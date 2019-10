Sal y pimienta: la cocina del Bahía del Duque conquista Rusia

La cocina canaria de Bahía del Duque sorprende en Rusia como un importante reclamo para conquistar al viajero. El chef ejecutivo del hotel, Juanmi Cabrera, viajó recientemente a Moscú y San Petersburgo para participar en una serie de actos promocionales organizados por Turismo de Tenerife. Con la premisa de mostrar la riqueza de Tenerife como destino vacacional para un mercado estratégico y que se caracteriza por su gusto por la calidad y el servicio exclusivo, Bahía del Duque desplegó su propuesta de valor poniendo el acento en la Isla como destino para la desconexión y en la calidad de la propuesta gastronómica.

“La cultura culinaria goza de gran prestigio internacional”

El chef Juanmi Cabrera destacó la materia prima local y la originalidad de los ingredientes y sabores tradicionales, como un exponente diferenciador.

“La cultura gastronómica española goza de un gran reconocimiento internacional y en Canarias estamos aprovechando muy bien este momento. En el caso de Bahía del Duque, al reconocimiento que tiene la marca en Rusia, se suman la riqueza del destino, con su buen clima y paisaje, y el componente local con la calidad de la cocina canaria tradicional y de vanguardia tan en auge para conquistar a un cliente que exige la máxima calidad y autenticidad en la propuesta de destino”.

El acto promocional ha estado coordinado por la Oficina de Turismo de España en Moscú y Turismo de Tenerife y ha contado con la participación de una selección de hoteles de la Isla que han mostrado las virtudes que tiene Tenerife como un destino apetecible para el ruso.

Seve Díaz y su taller portuense premiado

El taller de Seve Díaz, en el Puerto de la Cruz, ha pasado a formar parte del top 10 de los mejores restaurantes de España, según se establece en los premios anuales Travellers Choice que se reconocen en la web de TripAdvisor. Junto a él se encuentran otros restaurantes de alta cocina como El Celler de Can Roca, Martín Berasategui y Disfrutar. Seve Díaz es un chef autodidacta y muy trabajador que un día decidió cambiar la guitarra por los fogones. Desde que abrió su taller ha tenido, sobre todo, el apoyo de un público fan y entregado, entre los que me encuentro. No dudo que pronto vendrán más reconocimientos.

Quique Dacosta, mejor empresario de la restauración española

Seguimos con premios. El chef con tres estrellas Michelin, Quique Dacosta, ha recibido el premio Marqués de Desío como mejor empresario de la restauración española, debido a la “destacada” labor del cocinero y su aportación al sector desde el inicio de su carrera. Así, la Real Academia de Gastronomía reconoce al cocinero coincidiendo con el décimo aniversario de la fundación del Grupo Quique Dacosta, con sede en la Comunidad Valenciana. Recientemente, el chef ha puesto en marcha dos proyectos: ArrosQD, un restaurante que tiene al arroz como protagonista en pleno corazón de Londres; y Quique Dacosta Catering y Eventos, una propuesta que viaja por toda España.

La guindilla

El bocadillo asiático de moda

Todo gastrobar que se precie ha incorporado a su carta los bao, que no es otra cosa que el bocadillo asiático. Se trata de pan elaborado al vapor, esponjoso, y que se sirve con diferentes rellenos, aunque al parecer originariamente se degustaba con panceta de cerdo, algún tipo de repollo y especies. Este bocadillo, cuyo orígenes están en la cocina callejera, se ve que ha calado, y de qué manera, en la restauración canaria hasta el hartazgo. Pero lo peor de todo es que la imaginación del cocinero a veces no va más allá de rellenarlo con productos industriales precocinados.